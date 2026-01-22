小学生ギャルメディア『KOGYARU』の「ゆなち」、Forbes JAPAN「100 PEOPLE TO WATCH IN 2026」“2026年に注目すべき100人”に選出！

株式会社HJ

小学生ギャルメディア『KOGYARU（コギャル）』のメンバーである「ゆなち」が、世界的な経済誌『Forbes JAPAN』の「100 PEOPLE TO WATCH IN 2026」30歳未満のフロントランナー50人が選ぶ2026年注目すべき100人に選出されたことをお知らせいたします。（https://forbesjapan.com/）

■小学生から発信する「新たな価値観と発信力」

『Forbes JAPAN』の「100 PEOPLE TO WATCH IN 2026」は、世界を動かす30歳未満の若きイノベーターを紹介する特集です。その特別企画として、歴代受賞者など日本の未来を牽引するフロントランナーたちが「2026年に飛躍を期待する才能」を推薦。

「ゆなち」は、『KOGYARU』のメンバーとしての活動を通じ、α世代の代弁者として、またギャルカルチャーを発信する表現者としての可能性が高く評価され、本リストに名を連ねました。今回の選出は、小学生が発信する「ギャルカルチャー」が、エンターテインメントの枠を超え、次世代の社会やビジネスを動かす新たなトレンドとして高く評価された結果といえます。

〈「ゆなち」コメント〉

この度、『Forbes JAPAN』「100 PEOPLE TO WATCH IN 2026」に選出いただき、大変光栄です！KOGYARU専属モデルとして活動をスタートし、小学生ギャル代表として数々の挑戦を重ねてきました。新しい時代のギャル文化をゆなちらしく発信し続けてきた日々が、今回の評価につながったことを心から嬉しく思います。



ギャルは自己表現であり、ゆなちの生き方そのものです。日本のカルチャーとして、「新しいギャル時代」を全力で突き進み、世界に挑戦し続けてまいります。



KOGYARUから世界へ。

まだまだここから、これからも全力で挑戦し続けます！

■「ゆなち」プロフィール

2014年01月10日生まれ。栃木県出身。小学生ギャルメディア「KOGYARU」専属モデル。

専属モデルの中でも1番のInstagramのフォロワー数36万人（2026年1月現在）を誇る。

海外からも大注目の次期KOGYARUエース候補。

〈SNSアカウント〉

・Instagram

https://www.instagram.com/yuna_110/?hl=ja

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yunachi_110

・X

https://x.com/yunachi_110/status/2006138838507253808

・YouTube

https://www.youtube.com/@yunachi_channel

■『KOGYARU』について

日本のギャル媒体『egg』の妹メディアとして、小学生ギャルモデルを取り扱う媒体として2023年4月1日に発足。SNSでのWeb版を中心に活動を展開し、発足からわずか約2年でInstagramのフォロワー数50万人を突破しました。

媒体名『KOGYARU』は、90年代の流行語「コギャル」と、「子どもギャル」を掛け合わせた造語で、“GYARU”という言葉が世界でも親しまれていることから、海外にも発信できる名称にしました。

ファッションモデル活動に加え、2023年12月には楽曲「SHIRANKEDO」でアーティストデビューを果たし、現在は全国各地でライブパフォーマンスを行うなど、多岐にわたる活動で次世代のギャル文化を牽引しています。

〈KOGYARU公式サイト・SNS〉

公式サイト：https://kogyaru.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kogyaru_official

YouTube：https://www.youtube.com/@KOGYARU_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

Email：press@hj-co.com

URL：https://hj-s.co.jp/