Åìµþ²¼Ä®3¶è¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¡É¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¿·À½ÉÊ³«È¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÅìµþTASK¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¢¥ïー¥É2025¡×Æþ¾ÞÀ½ÉÊ¤¬·èÄê
ÅìµþTASK(¢¨1)Ï¢Íí²ñ»öÌ³¶É¤Ï¡¢Ä®¹©¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¡É¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¿·À½ÉÊ³«È¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØÅìµþTASK¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¢¥ïー¥É2025¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¡È±þÊçÁí¿ô24ÅÀ¡É¤ÎÃæ¤«¤éÆþ¾ÞÀ½ÉÊ(Âç¾Þ1ÅÀ¡¢Í¥½¨¾Þ2ÅÀ¡¢¾©Îå¾Þ4ÅÀ)¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¾ÞÀ½ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢Âç¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¡¦¾©Îå¾Þ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2·î4Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè101²ó Åìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥·¥çー½Õ2026¡×¤ÎÅìµþTASK¥Öー¥¹Æâ(Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì5-T13-27)¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)ÂæÅì¶è¡¦¹ÓÀî¶è¡¦³ë¾þ¶è¤Î3¶è¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»º¶È³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
HP¤Ï¤³¤Á¤é(ÅìµþTASK¸ø¼°¥µ¥¤¥È)¡§ https://task-project.net/
¢§Âç¾Þ¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Øµ¯¤³¤·Ê¸¡ÖÇ¤ÎÅò²°¡×¡ÖÇòÏ²¸Þ¿ÍÃË¡×¡Ù
Î©ÂÎ¤Ëµ¯¤³¤»¤ë³¨¤Ï¤¬¤¡Öµ¯¤³¤·Ê¸¡×¡£
³¨ÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤äÀÞ¶Ú¤¬²Ã¹©ºÑ¤ß¤Ç¡¢ÀÚ¼ê¤òÅ½¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¹Á÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¼õ¼è¿Í¤ÏÀÞ¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÎ©ÂÎ¤Î¾ð·Ê¤ò¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÇ¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã³¨¡×¤ä²ÎÉñ´ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµ¯¤³¤·Ê¸¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü³«È¯´ë¶È¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò2.5¹©Ë¼¡¡»³²¬ ¿Ê¡¿ÂæÅì¶è
¡üÈÎÇä²Á³Ê¡§ ÀÇ¹þ770±ß
¡üÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò2.5¹©Ë¼¡¿TEL 080-4334-9535
¢§Í¥½¨¾Þ¡¦¾©Îå¾Þ¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¿³ºº°÷¤Î¡Ö¥¤¥Á¿ä¤·¡×À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§ÅìµþTASK¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï
ÅìµþTASKÃÏ°è(ÂæÅì¶è¡¦¹ÓÀî¶è¡¦³ë¾þ¶è)¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹©¾ì¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»º¶È¤ÎÀ¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅìµþTASK¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¤½¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖTASK¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂç¾Þ¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¿·¤¿¤ËBtoC(ÂÐ¾ÃÈñ¼Ô¼è°ú)¤ØÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¡¢ÆÃ¤ËÄ®¹©¾ì¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÉôÉÊÀ½ºî¤Ê¤É¤ò¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤¿Ä®¹©¾ì¤Ç¤¢¤êËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä®¹©¾ì¤¬BtoC¤òÇ°Æ¬¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÖÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤À¸³è»¨²ß¡¦ÆüÍÑÉÊ¡×¤Ê¤É¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¿³ºº²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖÂç¾Þ¡×¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×Åù¤ò·èÄê¡¦É½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿³ºº¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥à¥¹¡¢JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢MASAMIDESIGN co.,ltd¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂ¿·Ä²°¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤ä¥Ð¥¤¥äー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÅù¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÆþ¾ÞÀ½ÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ®²Ì¡ä
Âç¼ê¾®ÇäÅ¹Åù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ä¹ñÆâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÄê´üÅª¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤¬¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥É¤«¤éÇÚ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ¾Þ´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅìµþTASK¤Ë¤è¤ë»Ù±ç(¢¨2)¤Î²áÄø¤Ç¡¢´ë¶È´Ö¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬³ÊÃÊ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¶ÈÌ³·ÁÂÖ¤¬¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨2)Åìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥·¥çー¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¡¢ºÅ»ö½ÐÅ¸Åù¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê»Ù±çÅù
¢§Âè101²ó Åìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥·¥çー½Õ2026 ½ÐÅ¸
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î4Æü(¿å)～6Æü(¶â)
¡¡¡¡¡¡10¡§00～18¡§00(ºÇ½ªÆü¤Ï17¡§00¤Þ¤Ç)
¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Åì5-T13-27¡¡ÅìµþTASK¥Öー¥¹Æâ
¢§ÀË¤·¤¯¤âÆþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Æþ¾ÞÀ½ÉÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢³ë¾þ¶è¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè12²óÄ®¹©¾ì¸«ËÜ»Ô2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´À½ÉÊ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Âè12²óÄ®¹©¾ì¸«ËÜ»Ô2026
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¡¦20Æü(¶â)
¡¡¡¡¡¡10¡§00～17¡§00(½éÆü¤Ï16¡§30¤Þ¤Ç)
¾ì½ê¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡¥Ûー¥ëE1¡¡ÅìµþTASK¥Öー¥¹Æâ