¹á¤ê¹â¤¤µþÅÔÉÜ»ºßäÀù±§¼£ËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò½ÕÉ÷¤È¤È¤â¤Ë¡¡¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Ðー¥à¥íー¥ë±§¼£ËõÃã¡×¤Ê¤É5ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç1·î27Æü(²Ð)¤Ë¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Çðºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ¶©·Ä)¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ»ºßäÀù±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¹á¤ê¹â¤¯»Å¾å¤²¤¿¡ÈËõÃã¥Õ¥§¥¢¡É¾¦ÉÊ5ÉÊ¤ò2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ßäÀù±§¼£ËõÃã¤Î¿¼¤¤¹á¤ê¡ÈËõÃã¥Õ¥§¥¢¡É
ËõÃã¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¶ìÌ£¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ú¤¯²ÐÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú5ÉÊ¶¦ÄÌ¤Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§ ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
¢¡ ¥ß¥Ë¥Ðー¥à¥íー¥ë±§¼£ËõÃã
¤¯¤ë¤Ã¤È´¬¤¤¢¤²¤¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥íー¥ë¥±ー¥¤ò¡¢¹á¤ê¹â¤¤µþÅÔÉÜ»ºßäÀù±§¼£ËõÃã¥¯¥êー¥à¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËõÃã¥¯¥êー¥à¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¶ì¤ß¤ò¥±ー¥À¸ÃÏ¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾¤¤·¤¢¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.atpress.ne.jp/releases/567967/img_567967_2.jpg
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¥ß¥Ë¥Ðー¥à¥íー¥ë±§¼£ËõÃã
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 112g(¸ÄÁõ»æ¹þ¤ß)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 6¥«·î
¢¡ ¥Ö¥é¥ó¥Á¥åー¥ë±§¼£ËõÃã
ßäÀù¤·¤¿µþÅÔÉÜ»º¤Î±§¼£ËõÃã¤ò²Ã¤¨¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¯¥êー¥à¤ò¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤ê¹â¤¤ËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¥åー¥ë¤Ç¤¹¡£
https://www.atpress.ne.jp/releases/567967/img_567967_3.jpg
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¥Ö¥é¥ó¥Á¥åー¥ë±§¼£ËõÃã
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 16¸Ä
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 12¥«·î
¢¨°ìÉô¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¡ ¥ß¥Ë¥ë¥Þ¥ó¥É±§¼£ËõÃã
¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥ìー¥×¥¯¥Ã¥ー¤ò¹á¤ê¹â¤¤µþÅÔÉÜ»ºßäÀù±§¼£ËõÃã¥¯¥êー¥à¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤Ê»õ¤¶¤ï¤ê¤ÈßäÀù¤·¤¿±§¼£ËõÃã¤Î¹á¤ê¹â¤¤¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.atpress.ne.jp/releases/567967/img_567967_4.jpg
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¥ß¥Ë¥ë¥Þ¥ó¥É±§¼£ËõÃã
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 121g(¸ÄÁõ»æ¹þ¤ß)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 8¥«·î
¢¨°ìÉô¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¡ ¥¨¥êー¥¼±§¼£ËõÃã
¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥¦¥¨¥Ïー¥¹¤Ç¡¢¹á¤ê¹â¤¤µþÅÔÉÜ»ºßäÀù±§¼£ËõÃã¥¯¥êー¥à¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥Ïー¥¹¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈËõÃã¤Î¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.atpress.ne.jp/releases/567967/img_567967_5.jpg
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¥¨¥êー¥¼±§¼£ËõÃã
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 32ËÜ(2ËÜ¡ß16ÂÞ)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 12¥«·î
¢¡ ¥í¥¢¥ó¥Ì±§¼£ËõÃã
¥µ¥¯¥Ã¤È¤ä¤µ¤·¤¤¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥´ー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢ßäÀù¤·¤¿±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.atpress.ne.jp/releases/567967/img_567967_6.jpg
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ ¥í¥¢¥ó¥Ì±§¼£ËõÃã
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§ 16Ëç(2Ëç¡ß8ÂÞ)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ 12¥«·î
¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー
Tel ¡§ 0120-28-5605