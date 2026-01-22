¡Ö°¦ÃÎ¤Î´ë¶È¤ÎÌó99%¤ÏÃæ¾®´ë¶È¡ª¡©¡×¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò·è¤Ø¡ª ¹â¹»À¸¤òÃæ¿´¤Ë³ØÀ¸¡¦µá¿¦¼Ô¤¬½¸¤¦½¢¿¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKOKKI¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èÈøÆ¬¶¶4-13-7nabi¶â»³505C¡¢ÂåÉ½¡§ºÙ°æ¹î¿Í¡Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¡ÖÌ´¡×¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤Î¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³·¿¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØEX¥Õ¥§¥¹ in AICHI 2026¡Ù¤ò2026Ç¯3·î10Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢15Ç¯´Ö¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µ¹â¹»¶µ»Õ¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜ½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
ÃÏÊý¤Î¼ã¼Ô¤È´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê
¿ÊÏ©Ã´Åö¤Î¹â¹»¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢»ä¤ÏÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·½¢¿¦¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ÎÁý²Ã¤È¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼ÒKOKKI¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëºÙ°æ»á¤Ï15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¹»¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¿ÊÏ©»ØÆ³¡¦½¢¿¦»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµá¿ÍÉ¼¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ØÆ¯¤¯¸½¾ì¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈºÙ°æ»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÃÏ°è¤Î´ë¶È¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¼«¼Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦ÃÎ¸©¤Ë¤ÏÀ½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙÉÔÂ¤«¤éºÎÍÑ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë½¢¿¦¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ëÁá´üÎ¥¿¦¤â¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â¹»Â´¶È¸å3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤ÏÌó40%¤Ë¾å¤ê¡¢¼ã¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤È´ë¶È¤Î¿ÍºàÄêÃå¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖEX¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î·Á
¡ØEX¥Õ¥§¥¹ in AICHI 2026¡Ù¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÂÎ¸³·¿¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£- ¹â¹»À¸ÌÜÀþ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à´ë¶È¤ÎÏÃ¤ò°ìÊýÅª¤ËÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»À¸¤¬¡Ö¸«¤Æ¡×¡ÖÏÃ¤·¤Æ¡×¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¿¦¾ìÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£- ´ë¶È¤È¼ã¼Ô¤¬ËÜ²»¤ÇÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¾ì´ë¶È¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¡¢»Å»öÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤ä¡ÖÁÛ¤¤¡×¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê´ë¶È¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÊÏ©¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£- ¶µ°é¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿Àß·×15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÊÏ©»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¸µ¹â¹»¶µ»Õ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÇÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¸½¾ì¤È´ë¶È¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¼ã¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø
¡ØEX¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ÏÃ±È¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¼ã¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤òÃÎ¤ë¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤äºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤ÎÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ã¼Ô¤È´ë¶È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡ØÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÁªÂò»è¡Ù¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈºÙ°æ»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÃÏ°èÄêÃå¤È´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤È¤¤¤¦ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
【名称】EX フェス in AICHI 2026 【日時】2026年3月10日(火) 13:00～19:00 【場所】ウインクあいち 8階805 【対象】高校生・大学生・専門学生・第二新卒 【出展企業数】約25社(予定)【主なプログラム】・企業ブース展示・模擬面接・進路アドバイス・若手社員へのインタビューステージ・職場体験プログラム・就職相談コーナーYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=De3fB7_rG2s
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKOKKI ½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èÈøÆ¬¶¶4-13-7nabi¶â»³505C ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§080-7119-9071ÂåÉ½¼Ô¡§ºÙ°æ¹î¿Í ÀßÎ©¡§2025Ç¯4·î »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é»Ù±ç¡¢´ë¶È¤È¼ã¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä ÍýÇ°¡§Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È URL : https://kokki-opportunity.co.jp/