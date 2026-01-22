2·î7Æü¡¢Âçºå¤Ç¸ý¿°¸ý³¸ÎöÅö»ö¼Ô¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¥Õ¥©ー¥é¥à³«ºÅ
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Ã«¹¬¼£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡¢NPOË¡¿Í¾Ð¤ß¤À¤Á²ñ¤È¶¦¤Ë¡Ö¾Ð¤ß¤À¤Á²ñ¸òÎ®¥Õ¥©ー¥é¥àin°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢¸ý¿°¸ý³¸Îö¤ÎÅö»ö¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤¬¡¢³Ø¶È¤ä»Å»ö¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÇº¤ß¤ä»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤ÎÄó°Æ¤òÌÜÅª¤È¤»¤º¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤ÈÍý²ò¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸ý¿°¸ý³¸ÎöÅö»ö¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤È¸òÎ®¤Î°ÕµÁ
¸ý¿°¸ý³¸Îö¤Ï½ÐÀ¸»þ¤«¤éÈ¯¸½¤¹¤ëÀèÅ·À¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢À®Ä¹²áÄø¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÈ¯ÏÃ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¼£ÎÅ´Ä¶¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¶È¤ä½¢Ï«¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢À¸³èÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¿´ÍýÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¼«¿È¤¬°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬·Ð¸³¤ä»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¸òÎ®¤Î¾ì¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢¸ý¿°¸ý³¸Îö¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÉÎ©¤òËÉ¤®¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤¬²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤È¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤ÈÅö»ö¼Ô¤¬»Ù¤¨¤ë¸òÎ®¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¹½À®
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¹Ö±é¡Ö³ÆÊ¬Ìî¤Ç¹Í¤¨¤ë¸ý¿°¸ý³¸Îö¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦¼Ò²ñ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ý¿°¸ý³¸Îö¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ï»õ³ØÇî»Î¸Å¶¿´´É§ÀèÀ¸¤Ç¡¢ÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¸¦µæ¤È¿ÇÎÅ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡¡»õ²Ê¸ý¹Ð³°²Ê¤Ç¤â»õ²Ê°å»Õ¤È¤·¤ÆÎ×¾²¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸òÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ô¥¢¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¡¢NPOË¡¿Í¾Ð¤ß¤À¤Á²ñÂåÉ½¤Î¾®ÎÓ¤¨¤ß¤«¤µ¤ó¡¢ÉûÂåÉ½¤ÎYOU¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¤Î¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤ÈÎ×¾²¿´Íý»Î¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤È»²²ÃÂÐ¾Ý
ÅöÆü¤Ï14»þ¤«¤é¹Ö±é¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢14»þ45Ê¬¤«¤é¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤ò´Þ¤à¥Èー¥¯¥¿¥¤¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤¬Æüº¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëµ¿Ìä¤ä»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15»þ40Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢YOU¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¡ÖÉ¡¶Ê¤¬¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Î²Î¡×¤òÍ½Äê¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ä²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿É½¸½¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¸ý¿°¸ý³¸ÎöÅù¤ÎÅö»ö¼Ô¡¢¸ý¿°¸ý³¸Îö»ù¤Î¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤¹¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÏÄ°¹Ö¤Î¤ß¤È¤·¡¢Ì¾»É¸ò´¹¤Ê¤É¤Î±Ä¶ÈÌÜÅª¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¹µ¤¨¤ë±¿±ÄÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¼£ÎÅË¡¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÂÐÏÃ¤È¸òÎ®¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00~16:00Äê°÷¡§30Ì¾²ñ¾ì¡§i-Mall¡Ê°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡ËSOUTH WING ISEIKAI lounge ¤µ¤¯¤é¥Æ¥é¥¹2³¬¥µ¥í¥ó
¸òÎ®¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ³ÎÇ§¤Ï¡¢¾Ð¤ß¤À¤Á²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://emidachikai.org/archives/1848
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¤Ï1979Ç¯¤ËÂçºå»Ô¤ÇÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢¥Û¥í¥Ë¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÂçºå¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÇÉÂ±¡¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¤Ï46¿ÇÎÅ²Ê¡¢Áí¿¦°÷¿ô1,971Ì¾¤ÎÂÎÀ©¢¨¤Ç¡¢Äã¿¯½±¼£ÎÅ¡¢Àè¿Ê¡¦ÀèÀ©°åÎÅ¡¢°åÎÅ£Ä£Ø¡¢À¸À®AI¡¢ËÜ³ÊÅª¥¿¥¹¥¯¥·¥Õ¥È¡¦¥¿¥¹¥¯¥·¥§¥¢¡¢Ãæ±û´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Àè¿ÊÅª¤«¤Ä¹ñºÝÉ¸½à¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤ÏJCIÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡¢¹ñºÝ°åÎÅ¥Äー¥ê¥º¥à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µßµÞ°åÎÅ¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¤ÎÂÎÀ©¤Ç3¼¡µßµÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆµßµÞ°åÎÅ¤òÄó¶¡¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³Æ¿ÇÎÅ²Ê¤¬»Ù±ç¤¹¤ëµßµÞ°åÎÅÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µßµÞ¼Ö6Âæ¡Ê¥É¥¯¥¿ー¥«ー4Âæ¡¦µßµÞ¼Ö2Âæ¡Ë¡¢°å»Õ9Ì¾¡¢´Ç¸î»Õ30Ì¾¡¢µßµÞµßÌ¿»Î25Ì¾¤Ç¡¢¡ÖÃÇ¤é¤Ê¤¤µßµÞ¡×¡ÖÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤µßµÞ¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊµßµÞ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¼õÆþ¤ì¡¢½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤¬Æ±¾è¤·¤ª»Ç¤¤¤¹¤ëµßµÞµßÌ¿»Î3Ì¾ÂÎÀ©¤Î°åÀ¿²ñ¡ÖÉÂ±¡µßµÞ¡×ÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¹°è°åÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ 2025Ç¯4·î¸½ºß