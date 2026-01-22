ZOZO NEXT¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¤Ë¤Æ½é¸ø³«
³ô¼°²ñ¼ÒZOZO NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ß·ÅÄ ¹¨ÂÀÏº¡¡°Ê²¼¡¢ZOZO NEXT¡Ë¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ºîÉÊ·²¤ò1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡ÊÅìµþ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢¸åÆü¼«¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¹©·Ý¤¬ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨¶È¤ä¸¦µæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤äÅÁÅý¹©·Ý¤Î¿¦¿Í¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤êÀ½ÉÊ²½¤·¡¢½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÌ¾ÈøÏÂ»æ¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÈÃß¸÷ÁÇºà¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¾ÈÌÀ¤äÅÁÅýÅª¤Ê¼¿¤Î¼Á´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂÑÇ®À¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼¿´ï¡¢²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§ºÌ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ÈÆ«´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²ÖÉÓ¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ºîÉÊ·²¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âZOZO NEXT¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÁÅý¹©·Ý¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ëÁÏÂ¤Åª²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤òÉñÂæ¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦´ë¶È¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¢ー¥È¤¬½¸¤¦ÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
¢¨2 ÅìµþÂç³Ø¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ºÙÈø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖAmbient Weaving¡×https://zozonext.com/project/ambient-weaving
¢¨3 Åö¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ëWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡Öfashion tech news¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¹©·Ý¤Î¡ÖºÆÉ¾²Á¡×¤È¡ÖºÆ³èÀ²½¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖArtisan¡×https://fashiontechnews.zozo.com/artisan
¡ãÅ¸¼¨¥×¥í¥À¥¯¥È¡ä
¢¨¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×·²¤òÅ¸¼¨Í½Äê
À±¶
URUSHICA
PIXEL WEAVE - ÇîÂ¿¿¥ -
¤Ò¤È¤È¤»
THERMO TEXTILE Series #01 ¡Ècamp¡É ¥³ー¥¹¥¿ー
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/96287/table/490_1_2baabd50d481c9356f01b467c34e3c0a.jpg?v=202601220321 ]
¡ãÅ¸¼¨²ñ ³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§TOKYO PROTOTYPE¡ÊÅìµþ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë
¡¦ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00-21:00
¡¦¾ì½ê¡§¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º³¹¤Ê¤«³Æ½ê¤ª¤è¤ÓTOKYO NODE
¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2ÃúÌÜ6-3 Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¡×±Ø¡¢¶äºÂÀþ¡Ö¸×¥ÎÌç¡×±Ø¡Ë
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡§https://tokyoprototype.jp
¡ã¡Ö¸Æ¿§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¸Æ¿§¡Ê¤è¤Ó¤¤¤í¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤È³ÆÃÏ¤Î¹©·Ý¤ò·ë¤Ó¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Þ´¶¤ä´¶¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤Î¤Ê¤«¤ËÌ²¤ë´¶À¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¸÷¤ä¹á¤ê¡¢²¹ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤ò¡¢Æü¡¹¤òºÌ¤ë¡Ö¿§¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢°æ¸Í¤Î¸Æ¿å¡Ê¤è¤Ó¤ß¤º¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¤«¤Ê¿å¤¬Í¯¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¡¹¤¬¿·¤¿¤Ê´¶³Ð¤òÆÀ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¤ä¿ôÃÍ¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡¢´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Î²ÁÃÍ¤ò»ºÃÏ¤äºî¤ê¼ê¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¼Ô¤È¶¨¶È¤·¡¢ÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºÇ½é¤Î°ìÅ©¡×¤òÆü¾ï¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÉ÷·Ê¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒZOZO NEXT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ZOZO NEXT¤Ï¡ÖCreate the Future of Fashion and the NEXT Big Thing.¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ー¤Î²ÝÂê¤òÁÛÁü¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ôÃÍ²½¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡ÖZOZO¸¦µæ½ê¡×¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¤Íè¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë6ÎÎ°è¤Î¥Æー¥Þ¤ÇZOZO¥°¥ëー¥×¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡ÖMATRIX¡×¤Ê¤É¤ÇR&D¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£