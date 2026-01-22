¡Ö³ØÀ¸¡õÂ´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¡×Ã¸Ï©Åç¤Î°ìÅïÂß¡¦ÂßÊÌÁñ¡ÖTHE BOXY AWAJI¡×¡ÖVilla Ocean Kamaguchi¡×´ü´Ö¸ÂÄê¡¦³ØÀ¸³ä¥×¥é¥óÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥Ç¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºûÁÒ¸¨»Þ¡Ë¤Ï¡¢Ã¸Ï©Åç¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë°ìÅïÂßÀÚ½ÉÇñ»ÜÀß THE BOXY AWAJI¡Ê¥¶¡¦¥Ü¥¯¥·ー¡¦¥¢¥ï¥¸¡Ë ¤ª¤è¤Ó»ÐËå»ÜÀß Villa Ocean Kamaguchi¡Ê¥ô¥£¥é¥ªー¥·¥ã¥ó³ø¸ý¡Ë ¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î³ØÀ¸¸þ¤±½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö³ØÀ¸¡õÂ´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¥×¥é¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸Î¹¹Ô¤Ï¡ÈÇñ¤Þ¤ë¡É¤è¤ê¡È¸ì¤ë¡É¡£¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤Æ¡¢¤È¤È¤Î¤Ã¤Æ¡£ÇÈ²»¤äÀ±¶õ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤·¤«¤Ê¤¤Ãç´Ö¤È¤Î»þ´Ö¤òÃ¸Ï©Åç¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥é¥ó³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý
18ºÐ°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÊý
THE BOXY AWAJI¡Ö³ØÀ¸¡õÂ´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¥×¥é¥ó¡×
Ãç´Ö ¡ß ¥µ¥¦¥Ê ¡ß °ìÅïÂß¤·
ÎÁ¶â
¡¦2～8Ì¾ÍÍ¡¡°ìÅïÂßÀÚ¡§60,000±ß～¡¦ºÇÂç8Ì¾ÍÍÍøÍÑ»þ¡§1Ì¾¤¢¤¿¤ê7,500±ß～
³ØÀ¸¡õÂ´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¥×¥é¥ó £±£°ÂçÆÃÅµ
£±¡¥²¿¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤â°ìÅï´°Á´ÂßÀÚ¡ÊÄê°÷£¸Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡Ë£²¡¥³ØÀ¸¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê£³¡¥BBQ¥¬¥¹¥°¥ê¥ëÌµÎÁ¡ÊÄÌ¾ï3,850±ß¡Ë£´¡¥¿©ºà¡¦¥É¥ê¥ó¥¯»ý¤Á¹þ¤ßOK£µ¡¥¼ê¤Ö¤é¤ÇBBQ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢ÊÌÅÓ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇBBQ¿©ºà¤´ÍÑ°Õ¡Ê¢¨2¿ÍÁ°～¡Ë£¶¡¥Ä´Íý´ï¶ñ¡¦¿©´ïÎà°ì¼°´°È÷£·¡¥Ä«¿©¡Ê·Ú¿©¡ËÉÕ¤¡ÊÃ¸Ï©Åç»º¤ªÊÆ¡¿¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤Ì£Á¹½Á¡¿¤¢¤ï¤¸Âç¹¾¤Î¤ê¡Ë£¸¡¥¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥ÊÆþ¤êÊüÂê£¹¡¥¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊÄÌ¾ï11:00¢Í12:00¤Þ¤Ç¡Ë£±£°¡¥»ÐËå»ÜÀß¡ÖVilla Ocean Kamaguchi¡×¤È2´ÛÆ±»þÍøÍÑ¤ÇºÇÂç16Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ²Ä¢¨2´ÛÆ±»þÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¾»ÜÀß¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊÅÌÊâÌó1Ê¬¡Ë
ÍøÍÑ¾ò·ï
¡¦ÅöÆü¡¢³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤ÏÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¡Ê¥³¥Ôー¡¦²èÁü²Ä¡Ë¡¦InstagramÅê¹Æ¡Ê#THEBOXYAWAJI #Â´¶ÈÎ¹¹Ô ¤Þ¤¿¤Ï #³ØÀ¸Î¹¹Ô¡Ë¢¨Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°
Villa Ocean Kamaguchi ¡Ö³ØÀ¸¡õÂ´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¥×¥é¥ó¡×
³¤ÊÕ¤ÎÂßÊÌÁñ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹°ìÅïÂßÀÚ
ÎÁ¶â
¡¦2～8Ì¾ÍÍ¡¡°ìÅïÂßÀÚ¡§50,000±ß～¡¦ºÇÂç8Ì¾ÍÍÍøÍÑ»þ¡§1Ì¾¤¢¤¿¤ê6,250±ß～
³ØÀ¸¡õÂ´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¥×¥é¥ó £±£°ÂçÆÃÅµ
£±¡¥²¿¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤â°ìÅï´°Á´ÂßÀÚ¡ÊÄê°÷£¸Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡Ë£²¡¥³ØÀ¸¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê£³¡¥BBQ¥¬¥¹¥°¥ê¥ëÌµÎÁ¡ÊÄÌ¾ï3,300±ß¡Ë£´¡¥¿©ºà¡¦¥É¥ê¥ó¥¯»ý¤Á¹þ¤ßOK£µ¡¥¼ê¤Ö¤é¤ÇBBQ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢ÊÌÅÓ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇBBQ¿©ºà¤´ÍÑ°Õ¡Ê¢¨2¿ÍÁ°～¡Ë£¶¡¥Ä´Íý´ï¶ñ¡¦¿©´ïÎà°ì¼°´°È÷£·¡¥Ä«¿©¡Ê·Ú¿©¡ËÉÕ¤¡ÊÃ¸Ï©Åç»º¤ªÊÆ¡¿¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤Ì£Á¹½Á¡¿¤¢¤ï¤¸Âç¹¾¤Î¤ê¡Ë£¸¡¥ReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¡¦¥É¥é¥¤¥äー¡¦¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó´°È÷£¹¡¥¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡ÊÄÌ¾ï11:00¢Í12:00¤Þ¤Ç¡Ë£±£°¡¥»ÐËå»ÜÀß¡ÖTHE BOXY AWAJI¡×¤È2´ÛÆ±»þÍøÍÑ¤ÇºÇÂç16Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ²Ä¢¨2´ÛÆ±»þÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¾»ÜÀß¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊÅÌÊâÌó1Ê¬¡Ë
ÍøÍÑ¾ò·ï
¡¦ÅöÆü¡¢³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤ÏÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¡Ê¥³¥Ôー¡¦²èÁü²Ä¡Ë¡¦InstagramÅê¹Æ¡Ê#¥ô¥£¥é¥ªー¥·¥ã¥ó³ø¸ý #Â´¶ÈÎ¹¹Ô ¤Þ¤¿¤Ï #³ØÀ¸Î¹¹Ô¡Ë¢¨Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°
¤³¤ó¤Ê³ØÀ¸Î¹¹Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦½ÕµÙ¤ß¤Î³ØÀ¸Î¹¹Ô¤äÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Î¥°¥ëー¥×Î¹¡Ê2～8Ì¾¡Ë¡¦BBQ¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢À±¶õ¤ò³Ú¤·¤à¡È¸ì¤ì¤ëÌë¡É¡¦2´ÛÆ±»þÍøÍÑ¤Ç¥µー¥¯¥ëÎ¹¹Ô¤äºÇÂç16Ì¾¤ÎÂç¿Í¿ôÎ¹¹Ô¤Ë¤â
¤´Í½ÌóÊýË¡
THE BOXY AWAJI
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=354zOXATjR¡Ú³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡Ûhttps://ourl.jp/Gf7kP¡Ú¤¸¤ã¤é¤ó¡Ûhttps://ourl.jp/fdxwb¡ÚYahoo!¥È¥é¥Ù¥ë¡Ê°ìµÙ.comÏ¢·È¡Ë¡Ûhttps://ourl.jp/qZNoz¡ÚResortGlamping.com¡Ûhttps://ourl.jp/MjfKq¢¨2´ÛÆ±»þÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¾»ÜÀß¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Villa Ocean Kamaguchi
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=VCD4aVqZIq¡Ú³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡Ûhttps://ourl.jp/G1cy4¡Ú¤¸¤ã¤é¤ó¡Ûhttps://ourl.jp/UaRNZ¡Ú°ìµÙ.com¡Ûhttps://ourl.jp/T3fZ1¡ÚResortGlamping.com¡Ûhttps://ourl.jp/IC8Ak¢¨2´ÛÆ±»þÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¾»ÜÀß¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¾ðÊó
THE BOXY AWAJI
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô³ø¸ýÄÅÅÄ2221¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç £Ê£Ò»°¥ÎµÜ±Ø¤è¤ê»°µÜ±Ø¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÁ°¡Ê¥Ð¥¹¡Ë¤ØÅÌÊâÌó3Ê¬»°µÜ¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÁ°¤è¤ê¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÃ¸Ï©Ì´ÉñÂæ¤ØÌó45Ê¬¡¢Ã¸Ï©Ì´ÉñÂæ¤è¤ê¥Ð¥¹¡Ê¤¢¤ï¿À¤¢¤ïÉ±¥Ð¥¹¡Ë¤ÇÌó25Ê¬¡¢ÄÅÅÄ¥Ð¥¹Ää¤¹¤°²£¡£¢¨¤ª¼Ö¤Ç¤â¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ Ãó¼Ö¾ì¤Ï3Âæ²ÄÇ½¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://theboxy-awaji.jpInstagram¡§https://www.instagram.com/boxy_awaji
Villa Ocean Kamaguchi
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô³ø¸ý2236-1¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û ¡ÖTHE BOXY AWAJI¡×ºÇ´ó¤ê¤ÎÄÅÅÄ¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâÌó£±Ê¬¡£¢¨THE BOXY AWAJI¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤â¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï2Âæ²ÄÇ½¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://villaocean-kamaguchi.jp/Instagram¡§https://www.instagram.com/vok_kamaguchi
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥°¥Ã¥Ç¥£¥ê¥¾ー¥ÈÁí¹ç¼õÉÕ¥»¥ó¥¿ー¡ÚTEL¡Û0120-290-096¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡Û10:00～17:00¡ÊÆüÍË¡¦½ËÆüµÙ¤ß)