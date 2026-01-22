¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ø¡¢Ä¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×½Õµ¨Êç½¸
¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò¶õ±§Ãè¶È³¦¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×³µÍ×¡Û
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÎÀ°È÷¡¢½¤Íý¡¢²þÂ¤¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¡¢·±Îý¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í¶õ¹Á»ö¶È½ê¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢ÉôÌçÆâ¤Î¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÉô½ð¤ÇÀèÇÚ¼Ò°÷¤È¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤·¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§1¥«·î°Ê¾å2¥«·îÌ¤Ëþ
ÂÐ¾Ý¡§µ¡³£¡¦ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Ò¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¡¦¹©³Ø·Ï¤Î³Ø²Ê¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸
(Âç³Ø2¡¦3Ç¯À¸¡¢½¤»Î1Ç¯À¸¤ÎÊý)
ÂÔ¶ø¡§»þµë1,350±ß¡¡
¸òÄÌÈñ¡§¼«Âð¡Ê½ÉÇñÀè¡Ë¢¨´ØÀ¾·÷¤Ë¸Â¤ë¡¡¤«¤éÅö¼Ò¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÈñ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¼Ò¥Ð¥¹ÍøÍÑ²Ä¡£
½ÉÇñÈñ¡§¼«¸ÊÉéÃ´
¼Ò²ñÊÝ¸±¡§¸¶Â§¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤
±þÊçÊýË¡¡§¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://ag.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Airbus/details/-Engineering-Internship-Student_JR10380379?locationCountry=8b705da2becf43cfaccc091da0988ab2)¤«¤é¡¡
¡Ú¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Îµ¡ÂÎ¤ª¤è¤ÓÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤«¤éÀ°È÷¡¢½¤Íý¡¢²þÂ¤¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¡¢·±Îý¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¥áー¥«ー¡£
ÆüËÜ¤Ç65Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢Ì±´Ö¡¦´±Ä£»Ô¾ì¤ÇÌó53%¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎÀ¼¡Û
µÈÅÄÎÜÍü¹á¤µ¤ó¡ÊÂçºå¸øÎ©Âç³Ø¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¹©³Ø²Ê¡Ë
―±þÊç¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
»ä¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Ø¤Î¶¯¤¤Æ´¤ì¤«¤é¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¹Ò¶õ±§Ãè¹©³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î®ÂÎÎÏ³Ø¤äºàÎÁÎÏ³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿ºÂ³Ø¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÀß·×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾Íè¤³¤ÎÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÁ´¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Ç¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¥º¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤Àß·×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÏÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÂ³Ø¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤Î³èÍÑÊýË¡¡¢À¤³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¡¦´ë¶È¤Ê¤Î¤«¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¿È¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
―»²²Ã´ü´ÖÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
»ä¤ÏËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆH160¤Î²þÄê¾ðÊó¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Õ¥é¥¤¥È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎºîÀ®Êä½õ¤ä¡¢SATCOM¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÀßÃÖ°ÌÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤òÃ´Åö¤·¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÌ³¤ÇÀ¸¤«¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊÂç³Ø¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤µ»½Ñ¤Ë¤âÂ¿¤¯¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¥º¤ÎºÇ¿·±Ôµ¡H160
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¤3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÉôÉÊ¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤³¤È¤äCAD¤òÍÑ¤¤¤Æ¼¾ÅÙ·×¤Î¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÀß·×¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ñµÄ¤Ø¤Î»²²Ã¤äe-learning¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ³°¤â´Þ¤á¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¡¢¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿¼¤¯³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
―¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×»²²Ã¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
°ìÈÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¡×¤ò¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÃÎ¼±¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ÎºÂ³Ø¤Ç¤Ï¤¿¤ÀÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÃÎ¼±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¡ÂÎ¤Î¹½Â¤¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇSATCOM ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¼è¤êÉÕ¤±°ÌÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¡×¤ò¤É¤¦±þÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤«¤òÌÀ³Î¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ò¼á¤ò¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Ïº£¸å¡¢Âç³Ø¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¾å¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¡×¤ò¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÃÎ¼±¡×¤Þ¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
―¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×»²²Ã¤·¤Æ´¶¤¸¤¿Åö¼Ò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ºÇ½ªÀ®²ÌÈ¯É½½¤Î»¸å¤Î½¤Î»¾Ú¼øÍ¿¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂç´ë¶È¤Ê¤Î¤Çµ»½Ñ¤ÏºÇÀèÃ¼¤À¤±¤É½ÀÆðÀ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÀª¤ÇÄ¹¤¤´ü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¤Éô½ð¤äÌò¿¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¾å»Ê¡¦Éô²¼´Ø·¸¤Ê¤¯¼«Í³¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÈÀß·×¤Ê¤É¤ÎÉôÌç¤¬Æ±¤¸·úÊªÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¡ÂÎ¤ò²¿²ó¤Ç¤âÄ¾ÀÜ¸«¤Ë¹Ô¤±¤ë´Ä¶¤äÀ°È÷ÉôÌç¤ÎÊý¤Ë¤¹¤°¤Ë¼ÁÌä¤Ë¹Ô¤±¤ë´Ä¶¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
―º£¸å¤Î¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â»î¹Ô¤ò½Å¤Íµ¡ÂÎ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Ä¤Ä¶õ¤òÈô¤Ö°ÂÁ´¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¹Ò¶õ¶È³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Íè¤Ï¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤ÏÀìÌçÃÎ¼±°Ê³°¤Ë¤â¸ì³ØÎÏ¤ä¼ÁÌäÎÏ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¬º£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤·¤¿¤éº¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤ÇÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¤¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ì³ØÎÏ¤È¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¸À¸ì²½¤·¤ÆÁê¼ê¤Ëóòó÷¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌäÎÏ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£