´°ÇäÂ³½Ð¡ÖÀÅ²»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡×¤Ë¿·Å¸³«¡ªÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥¹¥±¥¥Ã¥º¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Ç®¤¤Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨5-6¹æµå¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê
¡Ö¥Ð¥¹¥±¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²È¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÎý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡×¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¡¢¥Üー¥ë¤Î²»ÌäÂê¤Ç¤¢¤¤é¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ÎÀÅ²»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë²»¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°¥Üー¥ë¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤ò¼Â¸½¡£ÆÈ¼«ÎÌ¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²»¤òµÛ¼ý¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Å¬ÅÙ¤Ê½Å¤µ¤ÈÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤òÎ¾Î©¡£¤À¤«¤é¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤âÏ²¼¤Ç¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¥ëÎý½¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä½¸¹ç½»Âð¡¢Ìë´Ö¤ÎÎý½¬¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¡ÖÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¿Æ¿´¤È¡¢¡Ö¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×»Ò¤É¤â¤ÎËÜµ¤¡¢Î¾Êý¤Ë±þ¤¨¤ë°ìµå¡£²»¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢»×¤¤¤¤êÎý½¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¡¢º£¤¹¤°¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤â¡£
³ô¼°²ñ¼Ò£Ù£Ï£Ã£Á£Â£É£Ô£Ï¡ÊËÜ¼Ò : ´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½ : ¿ûÌîÍ´²ð¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÉô³èÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É LEADING EDGE¡Ê¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸¡Ë¤è¤ê¡¢Âð¥È¥ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë²»¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ëÀÅ²»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¿·¥µ¥¤¥º¡ÖÀÅ²»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë5¹æ6¹æ¡×¤ÎÈÎÇä¤ò2026Ç¯2·î¾å½Ü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾Ò²ð
**¸ø¼°¤Î¥Üー¥ë¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤ë**
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶³Ð¤òÄÉµá¤·¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥º¤Ë¶á¤¤½ÅÎÌ´¶¡¦¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÎÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡¦¥µ¥¤¥º¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²»¥Üー¥ë¤Ï·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÁàºî´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¤ÎÎÌ¤òÆÈ¼«¤ËÄ´À°¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Å¤¹¤®¤º·Ú¤¹¤®¤º¡¢¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Âð¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤ÊÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¥Ö¥ëÎý½¬»þ¤Î´¶³Ð¤¬¸ø¼°¥Üー¥ë¤ÈÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
**¥É¥ê¥Ö¥ë²»¤òÌó50¡ó¥«¥Ã¥È**
¥¢¥Ñー¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¡¢²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ëÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀÅ²»À¤òÅ°ÄìÄÉµá¡£ÆâÉôÁÇºà¤Ë¤Ï¹âÌ©ÅÙ¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë»þ¤ÎÂÇ²»¤òÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤ËÄã¸º¡£²»¤òµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´¶á½ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡£
**ÇíÎ¥¤·¤Ê¤¤ÂÑµ×À**
½¾Íè¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Üー¥ë¤ÏÁÇºà¤ÎÆÃÀ¾å¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë²áÄø¤ÇÉ½ÌÌ¤¬Çí¤¬¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÊø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¥«¥Ðー¤òÉÕ¤±¡¢ÂÑµ×À¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥ë¤Î²óÅ¾¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
8ÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ë¥Ðー¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î»þ¤â¥Ñ¥¹¤Î»þ¤â¡¢¥Üー¥ë¤Î²óÅ¾¤¬²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¤«¤é¥·¥åー¥È¤Ë°Ü¤ë»þ¤Î»ØÀè¤Î°ÌÃÖ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥åー¥È»þ¤Ë¼ê¼ó¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ú¤«¤»¡¢Àµ¤·¤¤²óÅ¾¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
**¼«¼çÎý¤Î¶¯¤¤Ì£Êý**
¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Üー¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¶¯²½¤ËºÇÅ¬¡£¥Üー¥ëÉ½ÌÌ¤¬½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢ÊÉ»æ¤ä²È¶ñ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¼¼Æâ¤ÇÊÉ¥Ñ¥¹¡õ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎý½¬¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾²¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤ÆÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¥·¥åー¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Üー¥ë¤Î²óÅ¾¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Àµ¤·¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îý½¬¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
**¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê´Æ½¤**
¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜµ¤¤ÎÎý½¬¤Ë±þ¤¨¤ëÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡£¥×¥íÁª¼ê¤Î°Õ¸«¤«¤éÀÅ¤«¤µ¡¢½Å¤µ¡¢¥µ¥¤¥º´¶¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¡ÚÀ½ ÉÊ Ì¾¡ÛÀÅ²»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡ÚÀ£ Ë¡¡Û5¹æµå¡§Ä¾·ÂÌó220mm / 6¹æµå¡§Ä¾·ÂÌó232mm / 7¹æµå¡§Ä¾·ÂÌó245mm¡Ú½Å ÎÌ¡Û5¹æµå¡§Ìó370g / 6¹æµå¡§Ìó400g / 7¹æµå¡§Ìó410g¡Ú¹½Â¤Éôºà¡ÛÃæºà - PU¥Õ¥©ー¥à¡¢³°Â¦ - ¥¹¥Ñ¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÚÆâ ÍÆ ÉÊ¡Û¥Üー¥ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Ú²Á ³Ê¡Û¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ»²¹Í²Á³Ê¡§5,480±ß¡Ë
¢£ 1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡£²¼µ¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://yocabito.jp/c/leadingedge-sports/6000000144083?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketballhttps://item.rakuten.co.jp/esports/6000000144083/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%ABhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7FP6LS?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%ABhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000144083.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=basketball%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB