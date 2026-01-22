¥ª¥È¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î»É·ãÅª¤Ê¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡ÖR18¥ª¥È¥Ê¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à 2²óÀï -¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥Ï¥ì¥ó¥Á¥Ê¥¤¥È-¡×
¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à»ÜÀß¡Ö¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡× ¤Î4´Û(Í³ÚÄ®¡¦ÃÓÂÞ¡¦²£ÉÍ¡¦Ì¾¸Å²°/±¿±Ä¡§¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à³ô¼°²ñ¼Ò/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÍ³Èþ»Ò)¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤ê¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àºîÉÊ¡ÖR18¥ª¥È¥Ê¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à 2²óÀï -¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥Ï¥ì¥ó¥Á¥Ê¥¤¥È-¡×¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ìë¸ÂÄê¤Î¾å±Ç¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºSNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÀÊ¸²½¤¬¥Æー¥Þ¡£¡¡¥ª¥È¥Ê½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤¬Ç®¤¤¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÂç¿Íµ¤R18¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ìë¸ÂÄê¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÀ±¶õ¡È£²²óÀï¡É
2020Ç¯¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¶È³¦¤ò·ã¿Ì¤µ¤»¤¿¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦»ö¾ð¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¾×·âºî¡¢¡ÖR18¥ª¥È¥Ê ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¡£¤½¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Âè£²ÃÆ¤Î¡Ö¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥Ï¥ì¥ó¥Á¥Ê¥¤¥È¡×¤¬Éü³è¡ª
Èþ¤·¤¤À±¶õ¤Î²¼¡¢¤½¤³¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ï¥ì¥ó¥Á¤Ê¾ð»ö¤Î¿ô¡¹¤òÇÁ¤¸«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ìë¸ÂÄê¤Î¥ª¥È¥Ê¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤ëÀ±¶õ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¤¢¤ì¤³¤ì
Ê¸³Ø¡¢Å·Ê¸³Ø¡¢Å¯³Ø¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ØÌä¤ä·Ý½Ñ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã»þÂå¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢Åö»þ¤Î³ØÌä¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤Ìë¶õ¤Î²¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ï¥ì¥ó¥Á¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î¾ð»ö¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¡¹¤ÎÀ¤Î±Ä¤ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ô¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢Åö»þ¤Î°Õ³°¤ÊÎø°¦´Ñ¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥Éー¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Î¥ª¥È¥Ê¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤Î²òÀâ¡Ä¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÀÖÍç¡¹¤ÊÀÊ¸²½¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Çú¾Ð¥Ï¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Éー¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÌë¤Î±Ä¤ß¤ÎÀ¼¡Ä¤ÈÇú¾Ð¥Èー¥¯¡ª
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦YOU¤µ¤ó¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡¦¾®Æ½±ÑÆó¤µ¤ó¤È¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¸¦µæ²È¤ÎÆ£Â¼¥·¥·¥óÀèÀ¸¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¿À¡¹¤Î¥Ç¥£ー¥×¤ÊÌë¤òÇÁ¤¸«¤Æ¡¢¾ð»ö¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤òÍ¶¤¦´Å¤¤¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¡¦¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç¿À¥¼¥¦¥¹¤ÎÀ¼¤âÃ´Åö¡£¤Þ¤¿Èþ¤·¤¤½÷¿À¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ëー¥ä¤Î¤è¤·¤³¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤ÎÌë¤Î±Ä¤ß¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ØR18¥ª¥È¥Ê¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à 2²óÀï -¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥Ï¥ì¥ó¥Á¥Ê¥¤¥È-¡Ù³µÍ×
¢£¾å±Ç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)～
¢£¾å±Ç¾ì½ê¡§
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Í³ÚÄ®)¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢YOKOHAMA(²£ÉÍ)¡¢
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àËþÅ·(ÃÓÂÞ)¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àËþÅ·NAGOYA(Ì¾¸Å²°)
¢£¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó40Ê¬
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§
Starry Members²ñ°÷¤µ¤Þ¤Ï¾å±Ç7ÆüÁ°¤ÎÀµ¸á12»þ¤«¤é¡¢Èó²ñ°÷¤µ¤Þ¤Ï¾å±Ç5ÆüÁ°¤ÎÀµ¸á12»þ¤«¤é
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹Starry Members
https://planetarium.konicaminolta.jp/starrymembers/guide/
¢£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¡¡https://planetarium.konicaminolta.jp/program/otona2/?rl=260122_all_otona2
¢£ËÜºîÉÊ¤´´Õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤´Ãí°Õ
¡¦ËÜºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢À¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¡¢µÚ¤Ó¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGallery Planetaria¡×¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGallery Planetaria¡Ê¥®¥ã¥é¥êー¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØR18¥ª¥È¥Ê(¥Ïー¥È)¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥®¥ê¥·¥ã¤Î¿À¡¹¤ÎÀ¤Ê¤ë¿ÀÂ÷¡Ù 1²ó200±ß (ÀÇ¹þ)
¥¼¥¦¥¹¡¦¥¢¥Õ¥í¥Ç¥£ー¥Æ¡¦¥Ø¥é¤Ê¤É¥®¥ê¥·¥ã¤Î¿À¡¹¤«¤é¤Î¡¢ÀÀ¸³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¹ð¤²¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¡£
¤ª¹ð¤²¤ÎÂ¾¤Ë¥é¥Ã¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤¤¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¡ÖCafe Planetaria¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡¡
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Í³ÚÄ®)¤È¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢YOKOHAMA(²£ÉÍ)¤ÎÊ»Àß¥«¥Õ¥§¡ÖCafe Planetaria¡Ê¥«¥Õ¥§¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¾å±Ç»þ¤ËÈÎÇä¤·Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥ª¥È¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÉü¹ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥¼¥¦¥¹¤ÎÕ»Ìô¡Ù¡¡1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºÊ¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÎø°¦¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¿À¡¦¥¼¥¦¥¹¡£
¥¢¥»¥í¥é¥½ー¥À¤Ë¤½¤ÎÍÅ¤·¤¤¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤¹¤ß¤ì¿§¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤´¼«¿È¤ÇÃí¤¤¤Ç´°À®¤µ¤»¡¢¤³¤ÎÌë¤Ë´¥ÇÕ¤ò¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä
¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤ÎÈëÊõ¡Ù¡¡750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡£
¥Õ¥íー¥º¥ó¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¡ÈÎø¤ÎÕ»Ìô¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿Ì¥ÏÇ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ü
¡ü½Ð±é¡§YOU
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1988Ç¯¡ÖFAIRCHILD¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Ð¥ó¥É²ò»¶¸åTV¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£
2004Ç¯½é¤ÎËÜ³ÊÅª±Ç²è½Ð±éºî¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤ÆÂè78²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤Î¼ç¤Ê±Ç²è½Ð±éºî¤Ë¡ÖTHEÍÄºÅ·¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ê»°Ã«¹¬´î´ÆÆÄ/2006Ç¯¡Ë¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤âÊâ¤¤¤Æ¤â¡×¡ÊÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ/2008Ç¯¡Ë¡ÖÁö¤ì¡ªT¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¡×¡Ê¸Åß··ò´ÆÆÄ/2019Ç¯¡ËÅù¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡×(»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ/2023Ç¯9·î¸ø³«)
¡ÖÈ¯¸«!¶ÄÅ·!!¥×¥ì¥ß¥¢¤â¤ó!!! ÅÚÍË¤Ï¥À¥á¤è!¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ö¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡×¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡ËÅù¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£
¡ü½Ð±é¡§¾®Æ½±ÑÆó¡Ê¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤Ç¡¢ÁêÊý¤ÏÀ¾Â¼¿ð¼ù¡£1976Ç¯£¶·î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£O·¿¡£
NTV¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹·îÍËÆü¡×TBS¡ÖÍÅÄ¥¼¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¡×ANA¡ÖÄ¶¿Í½÷»ÒÀï»Î ¥¬¥ê¥Ù¥ó¥¬ーV¡×¥á¥¤¥óMC¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È 2012¡ÙÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¡Ö1941ÅÀ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£Ë½ÎÏÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ÆÃÄ§¡£¼ñÌ£¤Ï²»³Ú´Õ¾Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¥®¥¿ー¡£
¡ü´Æ½¤¡¦½Ð±é¡§Æ£Â¼¥·¥·¥ó
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¸¦µæ²È¡£Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¸å¡¢NHK¹ÖºÂ¹Ö»Õ¡£
¤Þ¤¿¡¢Îò»Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ö¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¼çºË¡£ Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈëÌ©¤Î¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ÅÂåËâ½Ñ»Ë¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡£
¡Ø¾®³Ø´Û ¤Î¿Þ´ÕNEO À±¤ÈÀ±ºÂ¡Ù´Æ½¤¶¨ÎÏ¡¢¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î´Æ½¤¡¦»þÂå¹Í¾Ú¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£2020Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÎ²Ð¼°¤Ç¤Î¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¸ìÆ±»þËÝÌõ¤Ê¤É¤â¡£
X(µìTwitter): @sisin
Instagram¡§sisin_fujimura
youtube: ¥·¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë
¡ü¥Ê¥ìー¥¿ー¡¦À¼¤Î½Ð±é¡Ê¥¼¥¦¥¹Ìò¡Ë¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÀ¼Í¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢²Î¼ê¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¡¢¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬ー¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥ô¥¹¤Û¤«ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡¢¡Öglee¡×¡ÖSHERLOCK¡×¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡×¤ÎÌÀÃÒ·ò¸ç¡ÖONE PIECE¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤Ò¤í¤·(2ÂåÌÜ)Â¾Â¿¿ô¡£¡ÖÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É<³°¹ñ±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¾Þ>¡×½éÂå¼õ¾Þ¼Ô¡£
¡üÀ¼¤Î½Ð±é¡Ê¥¢¥Õ¥í¥Ç¥£ー¥Æ/¥Ø¥éÌò¡Ë¡§¤è¤·¤³¡Ê¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ëー¥ä¡Ë
1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢ÂçºåNSC35´üÀ¸¡£
2012Ç¯¡¢Æ±´ü¤Î¤Þ¤Ò¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ëー¥ä¡×¤ò·ëÀ®¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø½Ð±é¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿·Ý¤È¡¢¥³¥ó¥ÓÃç¤Î¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Û¤ó¤ï¤«¥Èー¥¯¤¬Ï·¼ãÃË½÷¤«¤éÂç¿Íµ¤¡£¥é¥¸¥ª¡¢YouTube¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÀ¼¤Î½Ð±é¡Ê¥¢¥ì¥¹/¥Ñ¥È¥í¥¯¥í¥¹Ìò¡Ë¡§ÆóËç³¤·¤¸¤ß
¡üÀ¼¤Î½Ð±é¡Ê¥Ø¥Ñ¥¤¥¹¥È¥¹/¥¢¥¥ì¥¦¥¹Ìò¡Ë¡§ÆóËç³¥àー¥ë
¡ü²»³Ú¡§¾¢
²»³Ú²È¡¢ºî¶Ê²È¡£
DIR EN GREY¡¢YOSHIKI¡¢hide with Spread Beaver¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ësukekiyo¤Ç¤Ï¥®¥¿ー¡¢¥Ô¥¢¥ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ú´ï¤ò±éÁÕ¡£ºî¶Ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÃ´Åö¡£2020Ç¯¡ÖR18¥ª¥È¥Ê(¥Ïー¥È)¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à -¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÎø°¦ÇîÊª´Û-¡×¡¢2022Ç¯¡ÖÀ±¤ÈÉÝ¤¤¿ÀÏÃ¡¡ÉÝ¤¤³¨¡ß¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¤Ç¤â²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¢ OFFICIAL SITE https://takumi-official.com/
Twitter ¡¡https://twitter.com/takumi_sukekiyo
¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO(Í³ÚÄ®)
¢£Ì¾¾Î¡¡¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO
¢£½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®ÆóÃúÌÜ5-1 Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó9³¬
¢£±Ä¶ÈÆü¡¡ÄêµÙÆü¤Ê¤·(ºîÉÊÆþÂØ´ü´Ö¤ÏµÙ´Û)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡ Ê¿Æü10:30～21:15/ÅÚÆü½Ë10:00～21:45
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/
¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àËþÅ· in ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£(ÃÓÂÞ)¢£Ì¾¾Î¡¡¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àËþÅ· in ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡¡
¢£½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ»°ÃúÌÜ1-3 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£
¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Þー¥È¥Ó¥ë²°¾å
¢£±Ä¶ÈÆü¡¡ÄêµÙÆü¤Ê¤·(ºîÉÊÆþÂØ´ü´Ö¤ÏµÙ´Û)¡¡
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡Ê¿Æü10:00～21:00¡¿ÅÚÆü½Ë10:00~22:00
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/
¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àËþÅ·NAGOYA(Ì¾¸Å²°)¡¡
¢£Ì¾¾Î¡¡¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àËþÅ·NAGOYA
¢£½êºßÃÏ¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÂ§Éð¿·Ä®»°ÃúÌÜ1-17
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë Nagoya Noritake Garden 3³¬
¢£±Ä¶ÈÆü¡¡ÄêµÙÆü¤Ê¤·(ºîÉÊÆþÂØ´ü´Ö¤ÏµÙ´Û)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡ 10:00～21:00
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://planetarium.konicaminolta.jp/manten-nagoya/
