¶âÍ»Ä£¡¢¥¨¥ó¤Î¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÃ´¤¦7¿¦¼ï¤ò°ìÀÆ¸øÊç
¥¨¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§±ÛÃÒÄÌ¾¡¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡Êhttps://www.enjapan.com/¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÆâÉô´Æºº¤Î¸¡ººÃ´Åö¡×¤Ê¤É7¿¦¼ï¤ò¸øÊç¤·¤Þ¤¹¡£²¼µËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¤È¶âÍ»Ä£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¾ÜºÙ¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.enjapan.com/project/fsa_2601/(https://www.enjapan.com/project/fsa_2601/)
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¶âÍ»¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤á¤°¤ë·ì±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡È·ì±Õ¡É¤¬¼Ò²ñ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¡¢·ÐºÑ¤ä¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬¡¢¶âÍ»Ä£¤Ç¤¹¡£¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢Âß¶â¶È¼Ô¤ä°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼ÔÅù¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶âÍ»»ö¶È¼Ô¤ò½ê¾¸¡£¶âÍ»À©ÅÙ¤Î´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¸¡ºº¡¦´ÆÆÄ¡¢»Ô¾ì¤Î´Æ»ë¡¢´íµ¡´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄê¤È¿®Íê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤ÎÅ¾´¹¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¶âÍ»¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÊ£»¨¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÆüËÜ¤Î¶âÍ»¤ò¼é¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¶âÍ»µ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¿Ù²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥¨¥ó¤Î¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶âÍ»¹ÔÀ¯¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦7¿¦¼ï¤Ç°ìÀÆ¸øÊç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÃ´¤¦¡¢7¿¦¼ï¤ÇÊç½¸¤ò¼Â»Ü¡£¤¤¤º¤ì¤â¶âÍ»¹ÔÀ¯¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Áª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í»ö±¡¤¬¹Ô¤Ê¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¡ÊÉ®µ»î¸³¡Ë¤Ï¼Â»Ü¤»¤º¡¢ÌÌÀÜ¤Ê¤É°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤òÊç½¸¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¤Ï¡Ø¥ß¥É¥ë¤ÎÅ¾¿¦¡Ù¡ØAMBI¡Ù¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿µá¿Í¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¶âÍ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ä¡¢»Ö¤¢¤ëÊý¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ä£ ¥³¥á¥ó¥È
¶áÇ¯¡¢¼Ò²ñ´Ä¶¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤¿¤ë¶âÍ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ç¿·¤·¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¶âÍ»Ä£¤â½¾Íè¤Î¹ÔÀ¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ëÍ°Ù¤ÊÌ±´ÖÅù³°Éô¿Íºà¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ä£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤ò»ý¤Ä¿¦°÷¤¬¡¢¡Ö¶âÍ»¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÉÔÃÇ¤Î¼«¸Ê²þ³×¤È¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¶âÍ»¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢¡ÆâÉô´Æºº¤Î¸¡ººÃ´Åö
¡Ö¸¡ºº´ÆÍý´±¼¼¡×¤ËÇÛÂ°¡£Á´¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆâÉô´Æººµ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¡£ÆâÉô´Æºº¤Î¶¦Æ±²½¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥ー¥à¤Î¸¡Æ¤¤äºâÌ³¶É¤Ø¤Î¸åÊý»Ù±çÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î·òÁ´À¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¢¡¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÃ´Åö
´õË¾¤äÀìÌçÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖIT¥µ¥¤¥Ðー¼¼¡×Æâ¤Î¡ÖIT´ë²è¥Áー¥à¡×¡Ö¥µ¥¤¥Ðー´ë²è¥Áー¥à¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÇÛÂ°¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎITÀïÎ¬¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÅê»ñ·×²è¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¡ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë½¾»ö¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼é¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¢¡ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ã´Åö¡Ê»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¡Ë
´ÆÆÄ¶É¤Î¶ä¹ÔÂèÆó²Ý¤ËÇÛÂ°¡£Ê£¿ô¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤òÃ´Åö¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍ²Á¾Ú·ô¥Çー¥¿¤ä±¿ÍÑ¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤äÎ©Æþ¸¡ººÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¢¡ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ã´Åö¡Ê¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡Ë
´ÆÆÄ¶É¤Î¶ä¹ÔÂèÆó²Ý¤ËÇÛÂ°¡£ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢·òÁ´¤Ê¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£Í»»ñ¼ÂÂÖ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä·Ð±Ä¿Ø¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎµÄÏÀ¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥Õ¥©¥íー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹âÅÙ²½¤äÁÈ¿¥²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¢¡ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ã´Åö
´ÆÆÄ¶É¤ÎÊÝ¸±²Ý¤ËÇÛÂ°¡£¹ñÆâ¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·Ð±ÄÊý¿Ë¤ä·è»»¾ðÊó¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤É¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ëÀøºßÅª¤Ê´í¸±À¤òÊ¬ÀÏ¡¦ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¢¡Âç¼ê¾Ú·ô¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ã´Åö
¡ÖÂç¼ê¾Ú·ôÅù¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¼¼¡×¤ËÇÛÂ°¡£¹ñÆâ³°¤ÎÂç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä³°¹ñ¶ä¹ÔÅù¡¢Ìó100¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºâÌ³¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ä·Ð±Ä¿Ø¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ð±Ä¤Î·òÁ´À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÀ¯ºöÎ©°Æ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢³¤³°Åö¶É¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¢¡Âç¼ê¶ä¹Ô¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ã´Åö
´ÆÆÄ¶É¤Î¶ä¹ÔÂè°ì²Ý¤ËÇÛÂ°¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼ê¶ä¹Ô¤Î¥ê¥¹¥¯¡¦·Ð±ÄÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£·Ð±Ä²ñµÄ»ñÎÁ¤ÎÀººº¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶âÍ»´íµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°Ìò³ä¤òÃ´¤¦¡£
Êç½¸Í×¹à- ±þÊç¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡¡¡Ø¥ß¥É¥ë¤ÎÅ¾¿¦¡Ù¡ØAMBI¡Ù¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ù
- ±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡¡¡¡1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
- ÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡https://www.enjapan.com/project/fsa_2601/
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤äÆÃÀß¥Úー¥¸¡¢Web¹¹ð¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î½¸µÒ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£¡Ø¥ß¥É¥ë¤ÎÅ¾¿¦¡Ù¡ØAMBI¡Ù¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î°Û¤Ê¤ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ØÌÖÍåÅª¤Ëµá¿Í¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ùhttps://www.enjapan.com/
¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¿ÍºàºÎÍÑ¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¡×¤ò¡¢¥¨¥ó¤¬Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¾ÊÄ£¤Î´´Éô¸õÊä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÉû»ÔÄ¹¤äDXÃ´Åö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏNGO¡¿NPO¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¡¦»Ö¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÃæ³Ë¥á¥ó¥ÐーÅù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊç½¸¤ò¡ÖÆþ¿¦¸å¤Î³èÌö¡×¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤¿¤á¡×¤Ë»È¤¤¤¿¤¤Êý¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Íºà¤ÎÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ò·ë¤Ó¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²è¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢¼èºà¡¦¥»¥ß¥Êー¤ÎÅÐÃÅ°ÍÍê¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MAIL¡§social_impact@en-japan.com
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ÐÍ³Æþ¿¦¼Ô¤Î³èÌö¤ËÇ÷¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ØImpactors¡Ù¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«Ãæ¡ªhttps://www.youtube.com/@socialimpact_en
¢£Âè16ÃÆ
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=3i0-NBSuXOM ]
¢£Âè17ÃÆ
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=7Z0WSEo1pP4 ]
