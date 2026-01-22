¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦¥³¥Õ¥ì¡×³«Ëë´Ö¶á¡ª
A Million Kisses to my Skin¡¿¥Õ¥¡¥¤¥ô¡¦¥¿¥ó¥´¡ã¿·À©ºî¡ä¡¿¥Æー¥Þ¤È¥ô¥¡¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¼î¶Ì¤Î¥Ð¥ì¥¨¡¢¹ë²Ú»°ËÜÎ©¤Æ¡ª
¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë¡¢20À¤µª¤Î¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤ò»°ËÜÎ©¤Æ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¸ø±é¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥Õ¥ì¡×¤È¤Ï¡ÖÊõÀÐÈ¢¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä£³ºîÉÊ¤¬´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥Í¥ó¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ô¡¦¥¿¥ó¥´¡Ù¤ò¿·À©ºî¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥É¥¦¥½¥ó¤Î¡ØA Million Kisses to my Skin¡Ù¡¢¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ø¥Æー¥Þ¤È¥ô¥¡¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ô¡¦¥¿¥ó¥´¡Ù¤ÏµÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤Åö½é¤«¤é¥ì¥Ñー¥È¥êーÆþ¤ê¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂÔË¾¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êーÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ëÁ´Ëë¥Ð¥ì¥¨¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥Ð¥ì¥¨¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆºîÉÊ¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ëÀº±Ô¤Î¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¸ÅÅµ¥Ð¥ì¥¨¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿µ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍ¥¤ì¤¿²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢¿¶ÉÕ¤«¤é¤Ê¤ëÃ»¤¤¥Ð¥ì¥¨¤¬¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê»É·ã¤È³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤·¤ÆËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£
¸ø±é¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nntt.jac.go.jp/ballet/coffret/
ºîÉÊ²òÀâ
Photo by Takashi Shikama
¡ØA Million Kisses to my Skin¡Ù
±Ñ¹ñ¤Î¿¶ÉÕ²È¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥É¥¦¥½¥ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢2000Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¹ñÎ©¥Ð¥ì¥¨¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¦¥½¥ó¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¥Îー¥È¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¤Ë¤Î¤»¤ÆÍÙ¤é¤ì¤ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Í¥ª¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥ì¥¨¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Satoshi Yasuda
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ô¡¦¥¿¥ó¥´¡Ù
ÅöºîÉÊ¤Ï¸½Âå¥¿¥ó¥´¤Îµð¾¢¡¢¥Ô¥¢¥½¥é¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢1977Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¹ñÎ©¥Ð¥ì¥¨¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þー¥Í¥ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥¿¥ó¥´¤Î³Ú¶Ê¤Ë¾è¤»¤¿¾ðÇ®Åª¤ÊÂç¿Í¤Î¥Ð¥ì¥¨¤Ç¤¹¡£
Photo by Takashi Shikama
¡Ø¥Æー¥Þ¤È¥ô¥¡¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ù
¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¤¬1947Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー¤ÈÄëÀ¯¥í¥·¥¢¡¦¥Ð¥ì¥¨¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ç¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー¤Î²»³Ú¤¬¤è¤êºÙ¤«¤¯É½¸½¤µ¤ì¡¢Í¥Èþ¤ÇÉÊ³ÊÉº¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ç¤Ï¡¢2000Ç¯¤Î½é±é°ÊÍèºÆ±é¤ò½Å¤Í¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤ë²»³Ú¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¤Î¿¶ÉÕ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
The Performance of Theme and Variations, a Balanchine(R) Ballet, is presented by arrangement with The George Balanchine Trust and has been produced in accordance with the Balanchine Style(R) and Balanchine Technique(R) Service standards established and provided by the Trust.
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦¥³¥Õ¥ì 2026¡×¤Î¸ø±é´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÄ¾Á°¤ËÉñÂæ¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Î¥¯¥é¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ë¤´¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤¯¿Íµ¤´ë²è¡£
»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡ÊÍ×ËÜ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î6Æü(¶â)15:45～17:00
³«¾ì»þ´Ö¡§15:15～
¾ì½ê¡§¿·¹ñÎ©·à¾ì ¥ª¥Ú¥é¥Ñ¥ì¥¹
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡¿ÀèÃå½ç
¡ö¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦¥³¥Õ¥ì 2026¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê¤´´Ñ·àÆü¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£ÅöÆü¡¢¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¸«³Ø»þ¤ÎºÂÀÊ¤ÏÅöÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö»ß¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø±é³µÍ×
2025/2026¥·ー¥º¥ó
¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦¥³¥Õ¥ì 2026¡×
¡ØA Million Kisses to my Skin¡Ù
¿¶ÉÕ¡¡¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥É¥¦¥½¥ó
²»³Ú¡¡¥è¥Ï¥ó¡¦¥¼¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥Ï
Èþ½Ñ¡¡¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥É¥¦¥½¥ó
°á¾Ø¡¡ÃÝÅçÍ³Èþ»Ò
¾ÈÌÀ¡¡¥Ðー¥È¡¦¥À¥ë¥Ï¥¤¥¼¥ó
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ô¡¦¥¿¥ó¥´¡Ù
¿¶ÉÕ¡¡¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þー¥Í¥ó
²»³Ú¡¡¥¢¥¹¥È¥ë¡¦¥Ô¥¢¥½¥é
Èþ½Ñ¡¦¾ÈÌÀ¡¡¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þー¥Í¥ó
°á¾Ø¡¡¥¸¥ã¥ó¡á¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Õ¥íー¥à
¡Ø¥¨¥Á¥åー¥É¡Ù
¿¶ÉÕ¡¡¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ð¥é¥ó¥·¥ó
²»³Ú¡¡¥Ô¥çー¥È¥ë¡¦¥¤¥ê¥¤¥Á¡¦¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー
Èþ½Ñ¡¡ËÒÌîÎÉ»°
°á¾Ø¡¡Âç°æ¾»»Ò
¾ÈÌÀ¡¡°ëÌî ËÓ
·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¡µÈÅÄ ÅÔ
½Ð±é¡¡¡¡¡¡¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Ð¥ì¥¨ÃÄ
»Ø´ø¡¡¡¡¡¡ÉÚÅÄ¼ÂÎ¤
´É¸¹³Ú¡¡¡¡Åìµþ¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ú¸ø±éÆüÄø¡Û
2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë19:00
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30 / 18:00
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë14:00
¡ö³«¾ì¤Ï³«±é45Ê¬Á°¤Ç¤¹¡£³«±é¸å¤Î¤´Æþ¾ì¤ÏÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ö2·î7Æü13:30¸ø±é¤ÏÂ÷»ù¼¼¡ã¥¥Ã¥º¥ëー¥à¡Ö¥É¥ì¥ß¡×¡ä¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û¿·¹ñÎ©·à¾ì ¥ª¥Ú¥é¥Ñ¥ì¥¹ ¡Êµþ²¦¿·Àþ ¿·½É±Ø¤è¤ê 1 ±Ø¡¢½éÂæ±ØÃæ±û¸ýÄ¾·ë¡Ë
¡ÚÍ½Äê¾å±é»þ´Ö¡ÛÌó£²»þ´Ö£±£°Ê¬¡ÊµÙ·Æ´Þ¤à¡Ë
¡Ú¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.nntt.jac.go.jp/ballet/coffret/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û
SÀÊ¡§12,100±ß¡¡AÀÊ¡§9,900±ß¡¡BÀÊ¡§7,700±ß¡¡CÀÊ¡§5,500±ß¡¡DÀÊ¡§4,400±ß¡¡ZÀÊ¡§1,650±ß
*ZÀÊ¤ÏÉñÂæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ªÀÊ¤Ç¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ZÀÊ¤Ï¸ø±éÅöÆüÄ«10:00¤«¤é¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ìWeb¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤ª¤è¤Ó¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÃ¼ËöÁàºî¤Ë¤è¤êÁ´ÀÊÀèÃåÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£1¿Í1Ëç¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ¤ÎÊýË¡¤Ç¤ÎÀèÃåÈÎÇä¸å¡¢»ÄÀÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï³«±é2»þ´ÖÁ°¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹Áë¸ý¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªµá¤á¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡ã¥¦¥§¥Ö¤Ç¤ÎÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¡ÊºÂÀÊÁªÂò²Ä¡Ë¡ä
¿·¹ñÎ©·à¾ì Web ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹ :
https://pia.jp/nntt/
¡ãÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¡ä
¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹ TEL¡§03-5352-9999 ¡Ê10:00～18:00¡Ë
³ä°úÅù¤Î¤´°ÆÆâ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¡¢³ä°ú¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î»Ý¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊD¡¦ZÀÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¹âÎð¼Ô³ä°ú¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¡¦³ØÀ¸³ä°ú¡§5¡ó³ä°ú
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÁë¸ý¡¦ÅÅÏÃ¡Ë¡¢Web¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¼è°·¡£
¤´Æþ¾ì»þ¤Ë¤´Ç¯Îð¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÚÌÀ½ñ¡¦³ØÀ¸¾Ú¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢³ä°ú¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¡Ë¡§20¡ó³ä°ú
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÁë¸ý¡¦ÅÅÏÃ¡Ë¡¢Web¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¼è°·¡£
¤´Æþ¾ì»þ¤Ë¤´Ç¯Îð¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü³ØÀ¸³ä°ú¡§50¡ó³ä°ú
¸ø±éÅöÆü¤Ë»ÄÀÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÁë¸ý¡¦ÅÅÏÃ¡Ë¤Ç¼è°·¡£Í×³ØÀ¸¾Ú¡£
¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¡§20¡ó³ä°ú
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÁë¸ý¡¦ÅÅÏÃ¡Ë¤Î¤ß¼è°·¡£Í×¾ã³²¼Ô¼êÄ¢Åù¡£
¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÁë¸ý¡¦ÅÅÏÃ¡Ë¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
U25Í¥ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¡§Àµ²Á¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¡¡¢¨¥Ð¥ì¥¨/¥À¥ó¥¹/±é·à¸ø±é¤Î¾ì¹ç
¤½¤ÎÂ¾¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Î¤Õ¤À¤ó·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Öµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤ËÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë¤è¤ê¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¤Ï¤ªÆÀ¤ÊÍ¥ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.nntt.jac.go.jp/ticket/youth-members/