¡Ê²¬»³¡Ë¡Ö¸¸¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëç÷Á¾Èþ½Ñ´Û¡¢2026Ç¯ÆÃÊÌ³«´Û¤Î¤ªÃÎ¤é¤» ― Ç¯¤Ë3Æü´Ö¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¸ø³«¡Öç÷Á¾¤¬·É°¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Î°Î¿Í¡×― ¡ÚÎ¾È÷Ê¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡Û
À¾Âç»û²ñÍÛ¤ò½Ë¤·¤ÆÇ¯¤Ë°ìÅÙÆÃÊÌ³«´Û¤·¤Æ¤¤¤ëç÷Á¾(¤Ï¤ó¤½¤¦)Èþ½Ñ´Û¡Ê±¿±Ä¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¡Î¾È÷Ê¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡¡´ÛÄ¹¡§¾®Åè¸÷¿®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¡Öç÷Á¾¤¬·É°¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Î°Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÅ¸´Ñ¤·¤Þ¤¹¡£ç÷Á¾¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸Î»ö¿ÍÊª¤òÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤Î°Î¿Í¤ò²èÂê¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿¤¯À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸¯Åâ»È¤ÎµÈÈ÷¿¿È÷¡¢¼¼Ä®»þÂå¤Î²èÀ»¡¦Àã½®¡¢¶á¸½Âå¤Î¸¤ÍÜµ£¡¢²¬ºê²ÅÊ¿ÂÀ¤Ï²¬»³¤æ¤«¤ê¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¾ÅÄ´ð¤Î¶¿ÅÚ°¦¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æç÷Á¾¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöºâÃÄ¤¬¸Ø¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÜÅ¸¤Ç¤Ï½ñ¤ä²è¤Ê¤É42ÅÀ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Îç÷Á¾ºîÉÊ¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öç÷Á¾¡×¤Ï¿ÍÊª²è¤Îµ´ºÍ¤È¾Î¤µ¤ì¡¢»í¡¦½ñ¡¦²è¤ËÍ¥¤ì¤¿»°Àä¤Î²è²È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¹ñ¿Í²è²È¤Ç¤¹¡£ç÷Á¾»á¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤È¤·¤¿Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢²¬»³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÅö´Û¤¬Í£°ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤´´Õ¾Þ²¼¤µ¤¤¡£
¡ãç÷Á¾Èþ½Ñ´Û¡¡https://yumeji-art-museum.com/hanso/¡ä
¢£ç÷Á¾Èþ½Ñ´ÛÆÃÊÌ³«´Û
³«ºÅ¾ì½ê¡¡ç÷Á¾Èþ½Ñ´Û¡Ê²¬»³»ÔÅì¶èÀ¾Âç»û¾å1ÃúÌÜ¡¡Î¾È÷¥Ð¥¹À¾Âç»û¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー2³¬¡Ë
³«´Û·îÆü¡¡2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～22Æü¡ÊÆü¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡¡10:00～16:00¡ÊÆþ´Û¤Ï15:30¤Þ¤Ç¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡¡¡¡Âç¿Í1,000±ß¡¢³ØÀ¸¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë500±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
Ãó¼Ö¾ì¡¡Ìµ
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡À¾Âç»û¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー²¼¼Ö¤¹¤°¡¢JRÀ¾Âç»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ17Ê¬
<¥Ð¥¹>¡¡ºÇ´ó¤ê¥Ð¥¹Ää¡§À¾Âç»û¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¡¡Ê½êÍ×»þ´Ö¡§²¬»³±Ø¤è¤êÌó40Ê¬¡Ë
¡¦²¬»³±Ø¡Ò10ÈÖ¾è¤ê¾ì¡Ó¤è¤êÎ¾È÷¥Ð¥¹¡ÖÀ¾Âç»û¡×¹Ô¤
¡¦²¬»³Å·Ëþ²°¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤è¤êÎ¾È÷¥Ð¥¹¡ÖÀ¾Âç»û¡×¹Ô¤
¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶áÎÙ¤ÏÀ¾Âç»û²ñÍÛ³«ºÅÃæ¤ÇÉÕ¶á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤â¹þ¤ß¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼çÍ×Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ô¶õ³¤ÆþÅâ¿Þ¡Õ¡Ê1984Ç¯¡Ë
¶õ³¤(774-835)¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå½é´ü¤ÎÁÎÎ·¤Ç¿¿¸À½¡¤Î³«ÁÄ¤Ç¤¢¤ë¡£Åâ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌ©¶µ¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¹âÌî»³¶â¹äÊ÷»û¤ò³«¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ñ²È¡¢¶µ°é¼Ô¡¢µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢½îÌ±¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¹»¡ÖÁî(¤·¤å)·Ý(¤²¤¤)¼ï(¤·¤å)ÃÒ±¡(¤Á¤¤¤ó)¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»à¸å¡¢¡Ö¹°Ë¡Âç»Õ¡×¤Îëë¹æ(¤·¤´¤¦)¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£ËÜ¿Þ¤Ï¡¢ÇòÇÏ¤Ë¾è¤êÆþÅâ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤Æü¤Î¶õ³¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ç÷Á¾¤Ë¤è¤ëÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Î¶õ³¤¤Î»Ñ¤Ï¡¢Âº¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
ç÷Á¾¡Ê¤Ï¤ó¤½¤¦¡Ë
1938Ç¯¹¾ÁÉ¾ÊÆîÄÌ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌµþ»ÔÃæ±ûÈþ½Ñ³Ø±¡¤Ë¤Æ³¨²è¤ò³Ø¤Ö¡£ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇºîÉÊÅ¸¤ò³«ºÅ¡£²¼½ñ¤Ìµ¤·¤Ç°ìµ¤¤ËÉÁ¤¾å¤²¤ë¹ëÊü¤ÊÉ®Ã×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢³ÊÄ´¹â¤¤½ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸³ØÅªÍ×ÁÇ¤âË¤«¤Ç¡¢»í¡¦½ñ¡¦²è¤ËÍ¥¤ì¤¿»°Àä¤Î²è²È¤È¤·¤Æ¿ÍÊª²è¤Îµ´ºÍ¤È¾Î¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãç÷Á¾Èþ½Ñ´Û¡ä¡Ê¸øºâ¡ËÎ¾È÷Ê¸²½¿¶¶½ºâÃÄ
ç÷Á¾Èþ½Ñ´Û¡¡³°´Ñ
¸Î¾¾ÅÄ´ð½éÂå´ÛÄ¹¤¬¡¢»í¾ð°î¤ì¤ë¹ëÊü¤ÊÉ®Ã×¤Îç÷Á¾ºîÉÊ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢»á¤È¤Î¿¼¤¤¿Æ¸ò¤Î¤â¤È½¯½¸¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤¢¤ë¡£1984Ç¯²¬»³»ÔÀ¾Âç»û¤Ë³«Àß¤µ¤ì¡¢120ÅÀ°Ê¾å¤â¤ÎºîÉÊ¤ò½êÂ¢¤·¡¢³î¤Ä»á¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¿ï°ì¤Î»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖËöÂå¤Þ¤ÇºîÉÊ¤òÂç»ö¤ËÊÝ´É¤·¸ø³«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ç÷Á¾»á¤È¤ÎÌóÂ«¤ò·ø»ý¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¾Âç»û²ñÍÛ¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»1Ç¯¤Ë£³Æü´Ö³«´Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÛÄ¹¡¡¾®Åè¡¡¸÷¿®
½êÂ¢ºîÉÊ¿ô¡¡Ìó120ÅÀ
ÂåÉ½ºîÉÊ¡¡¡ÖÈ¬Àç¿Þ¡×¡ÖÃÝÎÓ¼·¸¿Þ¡×¡ÖÃ£ËáÂ¤Áü¡×¤Ê¤É
ËÜÇ¯Å¸¼¨¿ô¡¡ç÷Á¾ºîÉÊ42ÅÀ
¤ªÌä¹ç¤»¡§¡Ê¸øºâ¡ËÎ¾È÷Ê¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡¡Ì´Æó¶¿ÅÚÈþ½Ñ´Û¡¡ËÜ´Û¡ÊTEL¡§086-271-1000¡Ë
Î¾È÷¥°¥ëー¥×¡¡https://ryobi.gr.jp/