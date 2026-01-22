¡ÚSWAG¡Ê¥¹¥ï¥Ã¥°¡Ë¡Û2026Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥µー¥É¥Ñー¥Ä¥±¥¢¡×¤Ë¶¨»¿¡Ã¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Éô°Ì¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤ë¡¢¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤Î¿·Äó°Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥¯¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾å³Á Âö¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSWAG¡Ê¥¹¥ï¥Ã¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢ampule¼çºÅ¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯É½²ñ¡ØBeauty Trend 2026¡Ù¤Ë¶¨»¿½ÐÅ¸¡£¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î¥±¥¢¡É¤¬°ìÈÌ²½¤ª¤è¤ÓºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ä¬Î®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØBeauty Trend 2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÈþÍÆ¤Î¤¢¤êÊý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÊÔ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥µー¥É¥Ñー¥Ä¥±¥¢¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ¬Èé¤ä¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¡¢¸ý¸µ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Éô°Ì¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎËþÂ´¶¤äQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯ÈþÍÆ½¬´·¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢SWAG¤Ï¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤òÃ±¤Ê¤ëÆü¾ï½¬´·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Ä¥±¥¢¤ò¹½À®¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÈþÍÆÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¸µ¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¶·é´¶¤ä°õ¾Ý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÉô°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£ ¶¨»¿¥¢¥¤¥Æ¥à
Âç¿Í¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー»õËá¤Ê´¡ÖSWAG TOOTHPASTE¡×¤ÎÆÃÄ¹
SWAG¤Ï¡¢¡ØBeauty Trend 2026¡Ù¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Ä¥±¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢SWAG TOOTHPASTE¡Ê»õËá¤Ê´¡Ë¤òÅ¸¼¨ÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ó¥ÈÀ®Ê¬*¤ò¸Â³¦ÎÌ¤Þ¤ÇÇÛ¹ç¤·¤¿½èÊý¤Ë¤è¤ê¡¢»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¥³¥ß¤äSNS¤Ç¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤¬ËÌ¶Ë¡×¡Ö¶õµ¤¤Þ¤ÇÁÖ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤ÊÁÖ²÷´¶¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥Õ¥ìー¥ÐーÅ¸³«¤È¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¡¢»õ¤ß¤¬¤¤Î»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー»õËá¤Ê´¡É¤È¤·¤ÆÄó°Æ¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÀöÌÌÂæ¤ËÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½èÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¥ê¥¹¤ä¥Ä¥Ü¥¯¥µ¡¢¥»ー¥¸¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£ÁÖ²÷´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥ß¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡§À¶ÎÃÀ®Ê¬¡Ê¼«¼ÒÈæ¡Ë
¢£SWAG¤È¤Ï
¡ØSWAG¡Ù¤Ï¡¢¡ÖSo What, All Good.¡Ê¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤¿¡©ÌäÂê¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸½Âå¿Í¤Ë¡È¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ÊËèÆü¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçÎÌ¤Î¥á¥ó¥Èー¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿»õ¤ß¤¬¤Ê´¤ä¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤òÅ¸³«¤·¡¢ÁÖ²÷´¶¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ampule¤È¤Ï
¡Öampule¡×¤Ï¡¢¡Èbeauty¡É¤Ø¤Î°¦¤äÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ò1¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¿Ê²½¤ò¥Öー¥¹¥È¤µ¤»¤ë¡ÖºÇ¶¯¤Î°ìÅ©¡áampule¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢ÈþÍÆÆÃ²½·¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£J-Beauty¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£
