¡ÚKEY TO COMBAT¡Û¥â¥Ë¥¿ーÇúÇä¤êÃæ¤ÎÂè4ÃÆ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

KTC²Êµ»ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò

¡ÚKTC A27Q7(https://amzn.to/3LCyb1H)¡Û27·¿ °ÜÆ°¼°¥¹¥Þー¥È¥â¥Ë¥¿ー


💡 ¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¾®¤µ¤¤²èÌÌ¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÉÔÊØ¡Ä


¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï²ÈÂ²¤ËÀêÍ­¤µ¤ì¤¬¤Á¡Ä


¡¦Web²ñµÄÍÑ¤Ë¤â¤¦°ìÂæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Íß¤·¤¤¡Ä
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢A27Q7(https://amzn.to/3LCyb1H) ¤Ë¡£


Android¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿27·¿¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¡¢²ÈÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È²èÌÌÉÔÂ­¡É¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£



º£¤Ê¤éÆÃÊÌ²Á³Ê Äê²Á79,499±ß ¢ª 69,980±ß


¢ª ¥¯ー¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¤Ç 7,000±ß¥ª¥Õ


¢ª¡Ö05KTCBF88¡× ¥³ー¥É¤Ç 5%¥ª¥Õ¡ª


🏆 59,481±ß ¤Ç¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò°ìÃÊ³¬¾å¤²¤ë¡£


⬇️ ¤¢¤Ê¤¿¤Î»È¤¤Æ»¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ


https://amzn.to/3LCyb1H




🚨 ¡ÚÆ°¤¯Android¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Û¥¿¥¤¥à¥»ー¥ë(https://amzn.to/3LCyb1H)Ãæ¡ª


¡¦ÆâÂ¢Android 14¡¢¥¢¥×¥ê¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë
¡¦8GB+128GB¡¢ÂçÍÆÎÌ¡õ¹âÂ®Æ°ºî
¡¦¥³ー¥É¥ì¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÆâÂ¢¤Ç¼«Í³°ÜÆ°
¡¦HD¥«¥á¥éÉÕ¤­¡¢Web²ñµÄ¤â´°àú
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥Á + ¥ê¥â¥³¥ó Áàºî










¥·ー¥óÊÌ³èÍÑÎã


¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó¡§¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤ò¥¹¥ï¥¤¥×


¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡§¥½¥Õ¥¡¤Ç¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤ÇNetflix»ëÄ°


¡¦½ñºØ¡§¥«¥á¥é¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊWeb²ñµÄ


¡¦¿²¼¼¡§¥³ー¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Î±Ç²è´Õ¾Þ




¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²ñ¼ÒÌ¾¡§ËÜ¼Ò ¿¼圳KTC²Êµ»Í­¸Â¸ø»Ê / ÆüËÜ»ö¶ÈÉô KTC²Êµ»ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jp.ktcplay.com/
KEY TO COMBAT Amazon¥¹¥È¥¢¡§https://amzn.to/4bEEfRG(https://jp.ktcplay.com/)
Ã´Åö¡§Kitty
E¥áー¥ë¡§marketing@ktc.cn
¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡§support@ktcplay.com

¢§SNS
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/ktc_jp_gaming
Instagram¡§https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@keytocombat