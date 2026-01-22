¡ÚSAMANSA¡Û1·îÂè4½µ¤Î¿·ºî¥·¥çー¥È±Ç²è¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡ªÀïÁè¤Î¸å°ä¾É¤Ç¿Í¤Î´é¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°å»Õ¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢ºÊ¤ÎÂÎ¤ËAI¤òËä¤á¹þ¤ó¤ÀÉ×¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹SF¤Þ¤Ç3ËÜ¤ò¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSAMANSA(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä±ÊÍ´°ì)¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥çー¥È±Ç²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖSAMANSA¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Ë¿·ºî¤È¤Ê¤ë3ËÜ¡Ø¥¢¥ì¥Ã¥Ý¡Ù¡Ø¿ÍµûÉ±¤ÎÈþÍÆ¼¼¡Ù¡Ø¥ï¥¿¥·¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÎºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀïÁè¤Î¸å°ä¾É¤Ç¿Í¤Î´é¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°å»Õ¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤«¤é¡¢ºÊ¤ÎÂÎ¤ËAI¤òËä¤á¹þ¤ó¤ÀÉ×¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹SF¤Þ¤Ç¡¢º£½µ¤âÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¿·ºî¾Ò²ð
£±.¡Ø¥¢¥ì¥Ã¥Ý¡Ùー¡Ú¥¢¥ì¥Ã¥Ý¤¬»Ä¤·¤¿¤â¤Î¡Û
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
¥·¥ê¥¢¡¦¥¢¥ì¥Ã¥Ý¤ÎÃÏ²¼ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÇú·â¤òÀ¸¤±ä¤Ó¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ØÌá¤Ã¤¿¥·¥ê¥¢·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î°å»Õ¥Ï¥Ê¥ó¡£¤À¤¬Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î´é¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¸å°ä¾É¤òÀÅ¤«¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µ¢¹ñ¤ò²Ì¤¿¤·Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥Ï¥Ê¥ó¤ÏÍÉ¤é¤°¼«¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¡£
´ÆÆÄ¡§Anthony Grippa
ºîÉÊ»þ´Ö¡§20Ê¬5ÉÃ
£².¡Ø¿ÍµûÉ±¤ÎÈþÍÆ¼¼¡Ùー¡ÚÈëÌ©¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢¤Í¡©¡Û
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
1950Ç¯Âå¡¢³¹³Ñ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤àÈþÍÆ¼¼¡Ò¥»¥¤¥ìー¥ó¡¦¥µ¥í¥ó¡Ó¡£ ¾Ð¤¤À¼¤È¥´¥·¥Ã¥×¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¼ã¤¤ÉØ¿Í¤¬°Ø»Ò¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥ëー¥ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä――¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤â¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡£¥Ï¥µ¥ß¤¬¿Ê¤à¤¿¤Ó¡¢Íí¤á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²ò¤±¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯...¡£
´ÆÆÄ¡§Ella Grace Rodriguez
ºîÉÊ»þ´Ö¡§12Ê¬24ÉÃ
£³.¡Ø¥ï¥¿¥·¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ùー¡ÚÇ¾¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÍ»¹ç¤·¡¢¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É¤Ï²ÄÇ½¤«¡Û
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
¶áÌ¤Íè¡£Ç¾¤ËÂ»½ý¤òÉé¤Ã¤¿Ç¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¡¦¥ª¥ê¥¢¥Ê¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢É×¥í¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢Èà½÷¤Î°Õ¼±¤ò¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿ºÊ¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆó¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¾ï¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë°ÛÊÑ¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤ë¨¡¨¡¡£
´ÆÆÄ¡§Jun Chew
ºîÉÊ»þ´Ö¡§17Ê¬26ÉÃ
¡Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Õ
º£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ø¿ÍµûÉ±¤ÎÈþÍÆ¼¼¡Ù¡£1950Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿1ºî¡£ ½÷À¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î¼Ò¸ò¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÈþÍÆ¼¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ëº§À¸³è¤ËÇº¤à¼ç¿Í¸ø¤¬²¼¤¹¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë·èÃÇ¡×¤È¤½¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÊÑ²½¡×¤¬¿ð¡¹¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸÷¤È±Æ¤¬¸òºø¤¹¤ë±ÇÁüÈþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÏ¤ß¼è¤ë¤Î¤«¡£ ¥»¥¤¥ìー¥ó¡¦¥«¥Ã¥È¤È¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡SAMANSA¤È¤Ï
SAMANSA¤Ï¡¢¥·¥çー¥È±Ç²è¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
·î³Û490±ß¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¸½ºß500ËÜ°Ê¾å¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤Î¥·¥çー¥È±Ç²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å±Ç»þ´Ö¤Ï30Ê¬°Ê²¼¤Ç´°·ë¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤äÆü¾ï¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±Ç²èÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈÄ¾ÀÜ¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¹ñÆâVOD¤Ç¤Ï´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
