¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAMS¡×¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ë¾µÇ§µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡ª
¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÈø ÍµÌé¡¢ËÜÅ¹¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»ÔµÜ´ÝÄ®3070ÈÖÃÏ1¡¿ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ2ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¹¾¸ÍËÙ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë£¸³¬¡¿°Ê²¼¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖAMS¡×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾µÇ§µ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³°½Ð»þ¤ä½ÐÄ¥»þ¤Ç¤â¡¢½ÐÀè¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç¾µÇ§½èÍý
³°½Ð»þ¤ä½ÐÄ¥»þ¤Ç¤â¡¢½ÐÀè¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç¾µÇ§½èÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª
2025Ç¯4·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAMS¡×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¡Ö½ÐÂà¶ÐÂÇ¹ï¡×¤ä¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Î³ÎÇ§¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¸µ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ê·Ú¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÂÇ¹ï¤¬¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¼«¼£ÂÎÍÍ¤¬Áý¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤´Í×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¾µÇ§µ¡Ç½¡×¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾µÇ§¼Ô¤È¤Ê¤ë¾åÄ¹¤Ï¡¢Ä£¼Ë³°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¾µÇ§½èÍý¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁÇÁá¤¤°Õ»×·èÄê¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨LGWAN´Ä¶¤Î¤ß¤ÇAMS¤ò¤´±¿ÍÑÃæ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤âÂ³¡¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ½Äê
º£¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³Æ¼ï¿½ÀÁÁàºî¤ä½Ð¶ÐÊí¤Î±ÜÍ÷¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊØÍø¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖAMS¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£AMS¤È¤Ï¡©
AMS¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¶ÐÂÕ¤ò´ÊÃ±°ì³ç´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£LGWANÂÐ±þ¥¯¥é¥¦¥É·¿¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¶ÐÂÕ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥óÍ¤ê¡Ë¡¢IC¥«ー¥É¤Ç¥«¥ó¥¿¥óÂÇ¹ï¡¢³Æ¼ï¿½ÀÁ¤â²ÄÇ½¤Ç¾µÇ§¥Õ¥íー¤ÎºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»æ´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¥Çー¥¿µ¯¤³¤·¤ä½¸·×¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆAMSÆâ¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£IC¥«ー¥É¤Ë¤è¤ëÂÇ¹ï¾ðÊó¤ä¡¢³Æ¼ï¿½ÀÁ¾ðÊó¤¬½Ð¶ÐÊí¤ËÈ¿±Ç¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËCSV¤Ë¤è¤ëµëÍ¿¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ç¡¢½ê´ÉÉô½ð¤Îºî¶È¤òÂçÉýºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¤ò»æ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ØÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤âAMS¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.lgsta.jp/ams/
¢£¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥Õ¥È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2006Ç¯12·î¤ËÂçºå»ÔÀ¾¶è¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó°Æ¡¦Àß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦ÊÝ¼é¡¢¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤òÂçºå»ÔÀ¾¶è¤ËÃÖ¤¯¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ23¥«½ê¤Ë±Ä¶È½ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à LedgHOME¡ã¥ì¥¸¥Ûー¥à¡ä¤Î¼«¼Ò³«È¯¤È¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç500°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³Æþ¡Ê2024Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´óÉí³Û¤ÎÌó50¡ó¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£