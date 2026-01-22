´Ñ¸÷HR¤Î¥À¥¤¥Ö¡¢´Ñ¸÷¶È³¦ÆÃ²½·¿SaaS¡Ö¥Ï¥Ã¥µ¥¯¡×Æ³Æþ»ÜÀß¿ô¤¬171»ÜÀß¤Ë³ÈÂç
Á´¹ñ5,900»ÜÀß°Ê¾å¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ö¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾±»Ò·é¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É151A¡¢°Ê²¼¥À¥¤¥Ö¡Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷¶È³¦ÆÃ²½·¿SaaS¡Ö¥Ï¥Ã¥µ¥¯¡×¤ÎÆ³Æþ»ÜÀß¿ô¤¬¡¢2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç171»ÜÀß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤ÏÂç¼ê¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È¥Á¥§ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ñ¸÷¶È³¦ÆÃ²½·¿SaaS¡Ö¥Ï¥Ã¥µ¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ï¥Ã¥µ¥¯¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ËÄó¶¡³«»Ï¤òÈ¯É½¡Ê*1¡Ë¤·¤¿¡¢ÈË´×º¹¤¬·ã¤·¤¤´Ñ¸÷¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ëSaaS¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¿Íºà²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥ªー¥Àー´ÉÍý¡¢¾Ò²ð¼Ô´ÉÍý¡¢½¢¶ÈÃæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±äÄ¹¡¦½ªÎ»´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»æ¤äExcel¤ÇÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ò½¸Ìó¤·¡¢½ÉÇñ¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2002Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´¹ñ5,900»ÜÀß°Ê¾å¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥Ö¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¶ÈÆÃÍ¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ä±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ê¿Íºà¥Ëー¥º¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥µ¥¯¡×¤Î³«È¯¹©Äø¤Ë¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«¼Ò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³«È¯¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê*1¡Ë2025Ç¯5·î19Æü¡Ã¥À¥¤¥Ö¼ÒÈ¯É½¥ê¥êー¥¹¡Ö´Ñ¸÷HR¤Î¥À¥¤¥Ö¡¢´Ñ¸÷¶È¸þ¤±SaaS¤ò¼«¼Ò³«È¯¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000034289.html)
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍýµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤«¤é½¢¶È´ÉÍý¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥µ¥¯¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ñ¸÷¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà´ÉÍý¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿Íºà³èÍÑ¤È¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ï¥Ã¥µ¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lp.ha-saku.com/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ö¡¦³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ö
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2002Ç¯3·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡§¾±»Ò ·é
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©160-0022¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2-1-12 PMO¿·½É¸æ±ñÁ° 2F/3F
¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://dive.design/
¥À¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö´Ñ¸÷¶È¡×¤ÎÂç²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£
´ð´´»ö¶È¤Ç¤¢¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥ê¥¾ー¥È¥Ð¥¤¥È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÎÂç²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö14,555¿Í¤Î´Ñ¸÷½¾»ö¼Ô¤òÁÏ½Ð¡£ÆüËÜ¿Í¿Íºà¤È³°¹ñ¿Í¿Íºà¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÎß·×5,900»ÜÀß°Ê¾å¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¡¢¿Íºà¤Î¤ª¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ6¥«½ê¤ÎÈó´Ñ¸÷ÃÏ¡Ê²áÁÂÃÏ¡¦¾ÃÌÇ²ÄÇ½À¼«¼£ÂÎ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢D2C¤Î´Ñ¸÷»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¼ý±×¤ÎÁÏ½Ð¡¦³°²ß¤Î³ÍÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤ËÆÃ²½¤·¤¿WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö GLAMPICKS¡Ê¥°¥é¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½¸µÒ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ITÎÎ°è¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£