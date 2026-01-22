moomoo¾Ú·ô¡¢Ç¯´Ö¼è°úÊó¹ð½ñ¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤ò³«»Ï
moomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥àー¥àー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°Ëß·¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢°Ê²¼¡Ömoomoo¾Ú·ô¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î2Æü¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¼è°úÊó¹ð½ñ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Öe-Tax¡Ê¹ñÀÇÅÅ»Ò¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤ª¼êÂ³¤¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Î´Ö¡Ê¼õÅÏÆü¥Ùー¥¹¡Ë¤ËÆÃÄê¸ýºÂ¤«¤é¤ÎÇäµÑ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÆÃÄê¸ýºÂ¡Ê¸»ÀôÄ§¼ý¤¢¤ê¡Ë¤Ç¾å¾ì³ô¼°Åù¤ÎÇÛÅö¶â¼õ¼è¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢1·îÃæ½Ü¤òÌÜ°Â¤Ë¡ÖÆÃÄê¸ýºÂÇ¯´Ö¼è°úÊó¹ð½ñ¡×¤¬ÅÅ»Ò¸òÉÕ¤Ë¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¸ýºÂÇ¯´Ö¼è°úÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¡Ö¸ýºÂ¡ä¥á¥Ë¥åー¡äÅÅ»Ò¸òÉÕ½ñÌÌ¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î2Æü°Ê¹ß¡¢°Ê²¼¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅ»Ò¸òÉÕ¤¬´°Î»¤·¤¿Ç¯´Ö¼è°úÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀßÄêÊýË¡¡Û
- ¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¥á¥Ë¥åー¡ä³°Éô¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡ä¡ÖÌ±´ÖÁ÷Ã£¡¦e-TaxÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÏ¢·È¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡ÖÌ±´ÖÁ÷Ã£¡¦e-TaxÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬½é¤á¤Æ¤ÇÌ¤Ï¢·È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±°Õ¤·¤Æ¼¡¤Ø¡ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ê¤ò2²ó¹Ô¤¤¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·È¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Ì±´ÖÁ÷Ã£¡¦e-TaxÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¡äÏ¢·È¥µ¥¤¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡ä¡Ömoomoo¾Ú·ô¡×¤ò¸¡º÷¤·¡¢moomoo¾Ú·ô¤ÎÏ¢·ÈÀßÄê¤Ø¿Ê¤ß¡¢ÀßÄê¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤Ï¡¢³°Éô¤Î¡ÖÌ±´ÖÁ÷Ã£¡¦e-TaxÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹(https://www.shift7.jp/e-tax-service/about.html)¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
moomoo¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2018Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Åê»ñ¥¢¥×¥ê¡Ömoomoo¡×¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅê»ñÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³×¿·Åª¤«¤Ä»È¤¤¤ä¤¹¤¤Åê»ñ¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÁ´À¤³¦2,800Ëü¿Í(¢¨1)°Ê¾å¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬½¸¤Þ¤ë·Ç¼¨ÈÄ¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨2)ÆüËÜ¤Ç¤Ï2022Ç¯10·î¤Ëmoomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É(¢¨3)¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍø±×¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://moomoo.com/jpmoomoo(https://moomoo.com/jpmoomoo)
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§
https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)
moomoo¥¢¥×¥ê ¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¢¨1 Á´À¤³¦¤Î¥æー¥¶ー¿ô¡£»²¾È¸µ¡§Futu Holdings Limited¤Î2025Q3¤Î·è»»¸ø¹ð¢¨2 °ìÉô¥µー¥Ó¥¹¤äµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ýºÂ³«Àß¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¢¨3 Sensor Tower½¸·×¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥êÌ¾¡Ömoomoo¡×¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹(iOS/Android)¤Î¹ç·×ÃÍ ½¸·×´ü´Ö:2022Ç¯10·î27Æü～2025Ç¯11·î13Æü
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§moomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ
¼ÒÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°Ëß·¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-2-5 MFPR½ÂÃ«¥Ó¥ë 11F¡¢14F
TEL¡§03-6845-3636
FAX¡§03-3409-1533
E-Mail¡§moomoojp-mkt@jp.moomoo.com
HP¡§https://www.moomoo.com/jp(https://www.moomoo.com/jp)
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡§´ØÅìºâÌ³¶É(¶â¾¦)Âè3335¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
¡ÚÌÈÀÕ»ö¹à¡Û
¼è°ú¤ÎÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡¦¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÀ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥×¥ê¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÅê»ñ¾ðÊó¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢´°Á´À¡¢Í¸úÀ¤òÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼è°ú¾¦ÉÊÅù¤Ï¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤ä²Á³ÊÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤ÎºÝ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤Î¾å¡¢Áí¹çÅª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö³º¾¦ÉÊÅù¤Î·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£