¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤è¤ê¥Ð¥¤¥Îー¥é¥ë¥Ü¥¤¥¹¡ØÅ·»È¤È°Ëâ -¥¥ß¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ÎÀ¼¤ËÅ®¤ì¤Æ¤ß¤ë¡©-¡Ù¤¬1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö.LIVE¡×¡¦¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥Îー¥é¥ë¥Ü¥¤¥¹¤òAPPLAND OFFICIAL SHOP¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·»È¡áÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö°Ëâ¡áÉÝ¤¤¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡©
°ì¿Í¤ÇÆóÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡¢¥á¥ó¥ÐーÞÕ¿È¤Î±éµ»¤ÏÉ¬Ä°¡ª
.LIVE¤È¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢"Å·»È¤È°Ëâ"¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òAPPLAND OFFICIAL SHOP¡Êhttps://4693.live/¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤«¤éÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡ØÅ·»È¤È°Ëâ -¥¥ß¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ÎÀ¼¤ËÅ®¤ì¤Æ¤ß¤ë¡©-¡Ù¾ÜºÙ
²Á³Ê¡§³Æ2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥Õ¥ë¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È 47,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡.LIVE¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È 15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¤Ö¤¤¤Ñ¤¤1´üÀ¸¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È 7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¤Ö¤¤¤Ñ¤¤2´üÀ¸¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È 12,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¤Ö¤¤¤Ñ¤¤3´üÀ¸¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È 10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²»À¼¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡§wav¡¿mp3
¡Ú¸Ä¿Í¥Æー¥Þ¡Û
¢§.LIVE
¡¡²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê¡§Å·»È¤È°Ëâ¤ËºâÉÛ¤Î¥Ò¥â¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ëÏÃ
¡¡¿À³Ú¤¹¤º¡§Ì²¤ê¤ØÍ¶¤¦°Ëâ¤È¡¢»ß¤á¤¿¤¤Å·»È
¡¡¤â¤³ÅÄ¤á¤á¤á¡§·ã¤¢¤¶¤È°ËâVS¾ï¼±¿ÍÅ·»È
¡¡¼·À±¤ß¤ê¤ê¡§Å·»È¤È°Ëâ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Í´Ö³¦
¡¡¥ê¥¯¥à¡§IF_Ìä¤¤¤«¤±¡§¤É¤Ã¤Á¤Î¿ä¤·¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤Î¡©
¡¡¥ë¥ë¥ó¡¦¥ë¥ë¥ê¥«¡§Å·»È¤È°Ëâ¤Î¿¼Ìë¤Î¹¶ËÉÀï
¢§¤Ö¤¤¤Ñ¤¤
¡¡¡ã1´üÀ¸¡ä
¡¡µ´Æ¬¤ß¤µ¤¡§¤¤ß¤À¤±¤Î¤¢¤¯¤Þ¤È¤Æ¤ó¤·¡ª
¡¡¹ÈÏ¡È³¤Þ¤ë¡§¿¼Ìë2»þ¡¢¿ä¤·¤Î¿·ºî¥é¥Ã¥·¥å¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëËÍ¤ÎÇ¾Æâ²ñµÄ
¡¡Èë´Ö»ü¤Ñ¤Í¡§¥¥ß¤ÏÅ·»È¤È°Ëâ¤É¤Ã¤Á¤ÎÓñ¤¤òÊ¹¤¯¡©
¡¡¡ã2´üÀ¸¡ä
¡¡±¨´Ý¤Ô¤ç¤³¡§¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë...¡©(¥Ïー¥È)
¡¡±óËÊ¤¤ã¤ó¡§²¶¤ÎÉô²°¤Ë½»¤ßÃå¤¤¤Æ¤ëÅ·»È¤È°Ëâ¤¬¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤·¤Æ¤ë·ï
¡¡¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ëー¥Ê¡§»ä(¥¢¥¿¥·)¤È¡É·ÀÌó¡É¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©(¤·¤Ê¤µ¤¤)
¡¡¤Þ¤ë¤²¤ê¤Á¤ã¡§¤¢¤Ê¤¿¤ò´ÇÉÂ¤¹¤ë¤Þ¤ë¤²¤ê¤ÏÅ·»È¤«°Ëâ¤É¤Ã¤Á¤À¤È»×¤¦¡©
¡¡ÌÊ´Ó¤Í¤°¤»¡§¿©¤Î°Ëâ¤È¿©¤ÎÅ·»È
¡¡¡ã3´üÀ¸¡ä
¡¡ºÌ²Î¤¹¤¤¤ì¤ó¡§¤À¤¢¤á(¥Ïー¥È)¤¤¤¤¤è(¥Ïー¥È)¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤Î¡©(¥Ïー¥È)
¡¡ÇÉï¤³¤¼¤Ë¡§ÌÄ¤¤¤Á¤ã¤¨(¥Ïー¥È)ÌÄ¤¤¤Á¤ã¤¨(¥Ïー¥È)
¡¡ËªÌª¤×¤ê¤ó¡§¥¥ß¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¡©
¡¡²ÖÉ´¹ç¤Á¤å¤ß¡§¤è¤ï¤è¤ï°Ëâ¤Á¤ã¤ó(¥Ïー¥È)¤È¤Ä¤è¤Ä¤èÅ·»È¡¢¤½¤·¤Æ·¯
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ00Ê¬～2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬
¡ÚÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Û
APPLAND OFFICIAL SHOP¡§https://4693.live/
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢VTuber¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎIP³«È¯¡¦À©ºî¤äWeb3.0¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹ÎÎ°è¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMBS¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://appland.co.jp/
