¡Öµë¿©Èñ´ÉÍý¤ÎDX¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Î¶ÈÌ³É¸½à²½¡×¤Ê¤É¡¢Ë¶¶»Ô¤¬¶¨Æ¯¤Ç¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»²²Ã»ö¶È¼Ô¤òÊç½¸
¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUIJ¡Ë¡Ê»öÌ³¶É¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ê¥ó¥¯¡¿Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¡ÂåÉ½¡§ÃæÀ¾²í¹¬¡Ë¤Ï¡¢Ë¶¶»Ô¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤¬¼è¤êÁÈ¤à¶¨Æ¯¼Â¾Ú2²ÝÂê¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É»²²Ã´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡Êhttps://urban-innovation-japan.com/city/toyohashi-city/¡Ë¡£2·î15Æü(Æü)¤Ë±þÊç¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¡¢£³·î²¼½Ü¤Ë¤ÏºÎÂò»ö¶È¼Ô¤ò·èÄê¡¢4·î～8·îËö¤ò¶¨Æ¯´ü´Ö¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ÐÈñ¤Î»ÙÊ§¸ÂÅÙ³Û¤Ï1·ï¤¢¤¿¤ê50Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¢£¡ÖUrban Innovation TOYOHASHI¡×¤È¤Ï
UIJ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Ë¶¶»Ô¤Î¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖUrban Innovation TOYOHASHI¡Ê¥¢ー¥Ð¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óË¶¶¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ê¥ó¥¯¤Ï»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¤½¤Î±¿±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¶¶»Ô¤Ï¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÇÀ¶È¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½Â¤¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢Åì»°²Ï¤ÎÃæ³ËÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÄó°Æ¤òÊç¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â¾Ú¤«¤é»ö¶È²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖUrban Innovation TOYOHASHI¡×¤Ï¡¢½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢ÃÏ°è¤ä¹ÔÀ¯¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ºÎÂò´ë¶È¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¶ÈÌ³¤äË¶¶»Ô¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¶¶»Ô¤ò¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ç®°Õ¤¢¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¡Ê2025Ç¯2·î4Æü(¿å)14:00-15:00¡Ë
Êç½¸Ãæ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÃ´Åö²Ý¤¬ÇØ·Ê¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿¦°÷¤ÈÄ¾ÀÜ°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î¹Í¤¨¤ä¼Â¾ð¤òÄ¾ÀÜÇÄ°®¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ»ö¶È¤ä³Æ²ÝÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://urban-innovation-japan.com/toyohashi-2025-info-session/)¤«¤é
¢£²ÝÂê¥Æー¥Þ¤Ï2¤Ä¡¡±þÊç¤Ï2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÖÂ°¿Í²½¡×¤ò²ò¾Ã¡ªÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Î¶ÈÌ³¤òÉ¸½à²½¤·¤¿¤¤
ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Î¡ÖÂ°¿Í²½¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿·¿Í¿¦°÷¤¬ÄêÃå¤¹¤ë´Ä¶¤Ø¡£»ÔÆÈ¼«¤Î¤Ò¤Ê·Á¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÅù¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤òÉ¸½à²½¤·¤¿¤¤¡£¡Ê²ÝÂê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://urban-innovation-japan.com/project/toyohashi-city/2025-9/ccsc-manual-standarlization/)¡Ë
½ê´É²Ý¡§Ë¶¶»Ô Ä¹¼÷²ð¸î²Ý
Ã¦¡¦Excel¡ªµë¿©¿ô´ÉÍý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢³Ø¹»¤È»Ô¤ÎÁÐÊý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤¡ª
£·£µ¹»Ê¬¤Îµë¿©Èñ´ÉÍý¤ÎÊ£»¨¤Ê¥¨¥¯¥»¥ë¤È¼êºî¶È¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¤¤¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÀèÀ¸¤¬»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¡£ ¡Ê²ÝÂê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://urban-innovation-japan.com/project/ise-city/2025-8/ise-work-challenge/)¡Ë
½ê´É²Ý¡§Ë¶¶»Ô ÊÝ·òµë¿©²Ý
¢£¡ÖUrban Innovation JAPAN¡×¤È¤Ï
Urban Innovation JAPAN¡Ê¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢UIJ¡Ë¤Ï¿À¸Í»Ô¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦»ö¶È¼Ô¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
DX¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ëー¥º¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤±¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»öÎã¡Ê24¼«¼£ÂÎ 2026Ç¯1·î22Æü»þÅÀ¡Ë
https://urban-innovation-japan.com/past/
¥×¥í¥Þ¥Í¤¬¸ì¤ë¡ª¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÇÛÁ÷¡×¼Â¾Ú¤ÎÉñÂæÎ¢
¢§¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¿¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://urban-innovation-japan.com/
¡¦YouTube¡ÖUIJ CHANNEL¡×(¼Ì¿¿º¸¾å)¡§https://bit.ly/UIJ_CHANNEL
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/UrbanInnovationJapan/
¡¦X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/UIJ_info
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ä¡ÖGovernment Innovation Gathering¡×³«ºÅ～¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ～
¡¦note(¼Ì¿¿º¸²¼)¡§https://note.com/uij_info