ÄÅÆî¾úÂ¤¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¿©ÍÑÊÆ¡Öµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Æー¥Ö¥ë¥é¥¤¥¹ÆüËÜ¼ò¡×¤ÇÀ¤³¦»Ô¾ì¤ØËÜ³Ê¿Ê½Ð
ÄÅÆî¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Ãæµû¾Â·´ÄÅÆîÄ® ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ·ò¸ã¡¢°Ê²¼¡ÖÄÅÆî¾úÂ¤¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©ÄÅÆîÄ®¤È¤¤¤¦ÆüËÜÍ¿ô¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖBrew for Future～¶¦À¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¾úÂ¤¤¹¤ë～¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ÈÀèÃ¼²Ê³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼òÂ¤¤ê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ËÄÅÆî¾úÂ¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹Ç¯¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÇËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ï¡¢¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¼òÊÆ¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¤À¤±¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Öµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡ÖPremiere Table Rice Sake¡ÊºÇ¹âµé¿©ÍÑÊÆ¼ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¥«¥Æ¥´¥êー¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µìÀµ·îÁ°¤ÎºÇÂç¤Î¾¦Àï´ü¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂæËÌÀºåÌ¼òÅ¸¡ÊTaipei Fine Wine Exhibition¡Ë¡×¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÇòÁª¼ò¡ÊHUKUHAKU¡Ë¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë·Á¤Ç»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÅÆî¾úÂ¤¤¬2026Ç¯¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ëPremiere Table Rice Sake¡ÊºÇ¹âµé¿©ÍÑÊÆ¼ò¡Ë¤Î GO GRANDCLASS µû¾Â¥³¥·¥Ò¥«¥ê Edition
¡ÖPremiere Table Rice Sake¡×¤Ø¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶ã¾ú¼ò¤äÂç¶ã¾ú¼ò¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé¼ò¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤ä¡Ö¸ÞÉ´ËüÀÐ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¡×¤Î»ÈÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤Ê¤É¤Î¿©ÍÑÊÆ¡ÊTable Rice¡Ë¤Ï¡¢Ç´¤êµ¤¤¬¶¯¤¯¾úÂ¤¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¹âµé¼ò¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤È¤µ¤ì¡¢°Â²Á¤ÊÉáÄÌ¼ò¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÅÆî¾úÂ¤¤Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÄêÀâ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£ À¤³¦Ãæ¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡ÊÈþ¿©¡Ë¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÏºÇ¹âµé¤Î¿©Âî¤ËÊÂ¤ÖÊÆ¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÊÆ¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¼ò¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤--¡£¤³¤Î²¾Àâ¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤Î»êÊõ¤Ç¤¢¤ë¡Öµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿½ãÊÆÂç¶ã¾ú¤Î¾úÂ¤¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ï¼òÂ¤¹¥Å¬ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¢¥ß¥Î»À¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò½¾Íè¤Îµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¾ú¤¹¤È¡Ö»¨Ì£¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÅÆî¤Î¿å¤ÈÊÆ¤Èµ¤²¹¤Ê¤É¤Î¼òÂ¤¤ê¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ëÂ¤¤ê¼ê¤¬À©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»ÝÌ£¤ò³è¤«¤¹·Á¤Ç¤ª¼ò¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃ¸Îï¿É¸ý¤ÊÆüËÜ¼ò¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¥Áー¥º¤äÆùÎÁÍý¡¢¥Ð¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿À¾ÍÎÎÁÍý¤È¤â¿¼¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Æ¥í¥ïー¥ë¡ÊÅÚÃÏ¤Î¸ÄÀ¡Ë¡×¤ÎÉ½¸½¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ëÊÆ¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¼ò¡×¤ò¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÀ¤³¦¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ó¤ØÆÏ¤±¤ë¸µÇ¯¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸³«¤È¡ÖÂæËÌÀºåÌ¼òÅ¸¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸
¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ï¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤¤ÂæÏÑ»Ô¾ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×µòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë2026Ç¯¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÂ£ÅúÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤·¤¿Å¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1·î¤ËµìÀµ·îÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¼òÅ¸¼¨²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂæËÌÀºåÌ¼òÅ¸¡ÊTaipei Fine Wine Exhibition¡Ë¡×¤Ç¡¢ÄÅÆî¾úÂ¤¤ÎÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¡ÇòÁª¼ò¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÄÅÆî¾úÂ¤¤ÎÁ´¥·¥êー¥º¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ 2026ÂæËÌÔ¢ºÝÀºåÌ¼òÅ¸(Åßµ¨)¡ÊTaipei Fine Wine Exhibition¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026/01/23 ～¡¡2026/01/26¡¡10:00-18:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÂæËÌÀ¤ËÇ | 110ÂæËÌ»Ô¿®µÁÒ¿¿®µÁÏ©¸ÞÃÊ5éË
URL¡§ https://wine-fair.top-link.com.tw/page/14443
¥Öー¥¹¡§ Ê¡ÇòÁª¼ò¥¨¥ê¥¢Æâ
Å¸¼¨ÆâÍÆ¡§ ¡ÖGO¡×¥·¥êー¥ºÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÅ¸¼¨¡¦»î°û¡¦ÈÎÇä
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ëµìÀµ·î¡Ê½ÕÀá¡ËÄ¾Á°¤Î¡ÖÇ¯²ß¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¥®¥Õ¥È¥Õ¥§¥¢¡Ë¡×¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Â£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆüËÜ¼ò¤Î¼ûÍ×¤¬Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¹â¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
µìÀµ·î¤òºÌ¤ë¡ÖGO GRANDCLASS¡×¤ÈÆÃÊÌ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¹
¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¾¦Àï´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÅÆî¾úÂ¤¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖGO GRANDCLASS µû¾Â¥³¥·¥Ò¥«¥ê Edition¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖGO GRANDCLASS µû¾Â¥³¥·¥Ò¥«¥ê Edition¡×¤Î²òÀâURL: https://koshihikari.tsunan-sake.com/
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMilano Sake Challenge 2025¡×¤Ç¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡ÖKura Master 2024¡×¤Ç¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥½¥à¥ê¥¨¤«¤é¤½¤ÎÉÊ¼Á¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¶ÍÈ¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¡¢¿·Ç¯¤Î½ËÇÕ¤ËÁê±þ¤·¤¤³Ê¼°¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡ÇòÁª¼ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÎÆÃÊÌÂÎ¸³¡Û
Å¸¼¨²ñ´ü´ÖÃæ¡¢Ê¡ÇòÁª¼ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖGO GRANDCLASS¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡ÖTable Rice Sake¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»î°û¡§ ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¡ÖGO GRANDCLASS¡×¤Î»î°û¡£¥³¥·¥Ò¥«¥êÆÃÍ¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´Å¤ß¤ÈÄ¹¤¤Í¾±¤¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥í¥ïー¥ë¤Î²òÀâ¡§ É¸¹â2,000mµé¤Î»³¡¹¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤ëÀã²ò¤±¿å¤È¡¢¹ëÀã¤¬¤â¤¿¤é¤¹Å·Á³¤ÎÄã²¹È¯¹Ú´Ä¶¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀ²È¤¬°é¤Æ¤¿ºÇ¹âµé¤Î¿©ÍÑÊÆ¡£¤³¤ì¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¹¥Èー¥êー¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ¡§ ÂæÏÑ¤Î³§ÍÍ¤¬½Å»ë¤¹¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¶ÍÈ¢¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¡¢µìÀµ·î¤Î¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³Ø¤ÈÅÁÅý¤ÎÍ»¹ç¤Ç¾ú¤¹Ì¤Íè
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¼ç¿©¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¤ò¡¢¡Ö¥Æー¥Ö¥ë¥é¥¤¥¹ÆüËÜ¼ò¤ÎºÇ¹âÊö¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÄÅÆî¤¬Í¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÊÆ¡¢¿å¡¢¶õµ¤¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´ûÂ¸¤Î¹âµé¼ò¤ÎÄêµÁ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬¥ï¥¤¥ó¤ÈÂÐÅù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í¤Î¿´¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£Àã¿¼¤¤ÄÅÆî¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¾ú¤µ¤ì¤ë°ìÅ©¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥í¥ïー¥ë¤äÀ¸»º¼Ô¤Î¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼²Ê³Ø¤¬Í»¹ç¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÊª¸ì¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÅ¯³Ø¤ä¥¹¥Èー¥êー¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÇÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ£³ÐÂÎ¸³¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯´¶Æ°¤È¤¤¤¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖBrew for Future¡Ê¶¦À¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¾úÂ¤¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¹¡£¿©ÍÑÊÆ¤òºÇ¹âµé¤Î¼ò¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤ëÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²áµî¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢²Ê³Ø¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾úÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¤Ó¡§ÄÅÆî¾úÂ¤ÂåÉ½¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÄÅÆî¾úÂ¤ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ ·ò¸ã
¡ÖGO¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÄÅÆî¡ÊTSUNAN¡Ë¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à¡ÊGO¡Ë¤¿¤á¤Î¼ò¤Ç¤¹¡£ 2026Ç¯¡¢ÂæËÌÀºåÌ¼òÅ¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖPremiere Table Rice Sake¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´ð½à¤òÀ¤³¦¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ÇºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤¬¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤ëSAKE¤Ë¤Ê¤ëÆü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
³§ÍÍ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÄÅÆî¾úÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©Ãæµû¾Â·´ÄÅÆîÄ®Âç»ú½©À®7141ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ ·ò¸ã
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüËÜ¼ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://tsunan-sake.com/