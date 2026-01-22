£²¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡ª¼«Í³¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ Ì£¤ÎÁÇ(³ô)¡ÖÎÁÍý¼«Í³²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òËÜ³Ê»ÏÆ°!Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ò¹Í¤¨¤ë¡ØÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤Å¸¡Ù³«ºÅ!
¡¡Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò(¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ÌÐÍº/ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´ÍýÅª¡¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÉÔ¼«Í³¤µ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈÎÁÍý¼«Í³²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡È(°Ê²¼¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¤ò2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤êËÜ³Ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì½Á»°ºÚ¤ò¤Ä¤¯¤é¡É¤Í¤Ð¡É¡×¡¢¡Ö¤À¤·¤Ï°ì¤«¤é¤È¤ë¡É¤Ù¤¡É¡×¤Ê¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÁÍý¤Î¥ëー¥ë¤ò¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´ë²èÅ¸¡ØÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤Å¸¡Ù¤ò2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤«¤é2·î1Æü(Æü)¤Î4Æü´Ö¡¢NEWoMan TAKANAWA¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¥µ¥¤¥ÈURL: https://www.ajinomoto.co.jp/event/ryorinonebabeki/
ÎÁÍý¼«Í³²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Âè°ìÃÆ¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤Å¸¡×³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈÎÁÍý¼«Í³²½¡É¤È¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´ÍýÅª¡¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÉÔ¼«Í³¤µ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢²È»ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÎÁÍý¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ò½ä¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¾å¤Ç¤Î ¡È¥Ý¥Æ¥µ¥éÏÀÁè¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¤á¤ó¤Ä¤æÏÀÁè¡É¡¢¡ÈÎä¤ä¤·Ãæ²ÚÏÀÁè¡É¤Ê¤É¡¢Ä´Íý¤äÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ç¤â¡¢ÎÁÍý¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÇÄê´ÑÇ°¤ä³ëÆ£¤ÏÀä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬2025Ç¯3·î¤Ë¼çÉØÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï55.8¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤»¤Í¤Ð¡×¤ä¡Ö¤³¤¦¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï67.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï27.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¤ÎÇº¤ß¤ò¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï58.6¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÎÁÍý¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï60.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¡Ö°ì½Á»°ºÚ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Í¤Ð¡×¡Ö¤À¤·¤Ï°ì¤«¤é¤È¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤«¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÁÍý¤Î¥ëー¥ë¤ò¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤³¤ì¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤ÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤Ï¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤Å¸¡Ù¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ò³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¾ì¤Ç¤¹¡£È¢¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤Ç¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤ï¤ì¤¿¥ëー¥ë¤ò¤½¤Ã¤È¤Ò¤é¤¡¢ÎÁÍý¤Î¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤Å¸¡Ù³µÍ×
¡¡ËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Î¥ëー¥ë¤ò¡¢¸«¤Æ¡¦ÃÎ¤Ã¤Æ¡¦¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÎÁÍý¤ÎÇº¤ß¤òÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤«¤é½¸¤á¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¡£¡Ö¤½¤ì¡¢Ê¬¤«¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¶¦´¶¤äÈ¯¸«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¡¢¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¶¦´¶¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ØÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤Å¸¡Ù¾ÜºÙ¡ä
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ) ～2·î1Æü(Æü)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§11:00～19:00¡¡¢¨1·î29Æü(ÌÚ)¤Î¤ß14:00～19:00
¢£²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§NEWoMan TAKANAWA South 2F ¡È+Base1¡É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ (¢©108-0074 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2ÃúÌÜ21－1)
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó¡¡¡¡¡§ JR¡Ö¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¡×²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ/µþµÞËÜÀþ¡ÖÀô³Ù»û±Ø¡×A2½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
¢£Æþ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://www.ajinomoto.co.jp/event/ryorinonebabeki/
ÎÁÍý¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬Çº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤ÁêÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ
¡¡Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¤ª¤è¤Í¤µ¤ó¤ÈÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤ÁêÃÌ²ñ¡×¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤³¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤äÌÂ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸òÎ®¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ØÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤ÁêÃÌ²ñ¡Ù¾ÜºÙ¡ä
¢£¼Â»ÜÆüÄø ¡§
¡¡¡¦1·î31Æü(ÅÚ)14:00～(Ìó1»þ´Ö)
¡¡¡¦2·î1Æü(Æü) 14:00～(Ìó1»þ´Ö)
¢£ÅÐÃÅ¼Ô ¡§¤ª¤è¤Í¤µ¤ó (instagram.com/oyone.gram/(https://www.instagram.com/oyone.gram/))
¢£¼Â»Ü¾ì½ê ¡§Å¸¼¨²ñ¾ìÆâ
¢£»²²ÃÊýË¡ ¡§ÀèÃå½ç
¢£Äê°÷ ¡§³Æ²ó15Ì¾
ÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤ä¤â¤ä¡Ö¡ôÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤òÏÃ¤½¤¦X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£³µÍ× ¡§
¡Ö°ì½Á»°ºÚ¤Ä¤¯¤é¤Í¤Ð¡×¡Ö¤À¤·¤Ï°ì¤«¤é¤È¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿¤ªÇº¤ß¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ã¯¤«¤òµç¶þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç50Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡¢Ì£¤ÎÁÇ(³ô)¾¦ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü»þ´ü ¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)17:00～ 2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)23:59:59
¢£±þÊçÊýË¡ ¡§
£±.Ì£¤ÎÁÇ¥Ñー¥¯¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@AJINOMOTOPARK(https://x.com/AJINOMOTOPARK)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¡Ö#ÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤Åê¹Æ¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¯¤È±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§Ìó7³ä¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¢£ÎÁÍý¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢69.0%
¡¡Åö¼Ò¤¬2025Ç¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº(ÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë½÷À500Ì¾ÂÐ¾Ý)¤Ç¤Ï¡¢69.0¡ó¤¬ÎÁÍý¤ò¡ÖÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢55.8¡ó¤¬¡ÖÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸³è¼Ô¤ÎÌó7³ä¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×
¡¡Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì½Á»°ºÚ¤ò¤Ä¤¯¤é¡È¤Í¤Ð¡É¡×¡Ö¤À¤·¤Ï°ì¤«¤é¤È¤ë¡È¤Ù¤¡É¡×¤Ê¤É¡¢67.0¡ó¤¬¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÁÍý¤Î¥ëー¥ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÎÁÍý¤òºî¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡§71.7¡ó
¡¦ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡§68.4¡ó
¡¦Æ±¤¸¸¥Î©¤ÎÎÁÍý¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡§66.0¡ó
¢£¤½¤Î¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¡¢Ã¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ò¡É¼ÂºÝ¤ËÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï27.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢72.2¡ó¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ëー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎÁÍý¤ÎÇº¤ß¤Û¤É¡¢ÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢58.6¡ó¤¬ÎÁÍý¤ÎÇº¤ß¤òÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò¼«Í³¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°Õ¼±¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÁÍý¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡§80.8¡ó¡×¡Ö¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥Úー¥¹¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¼êÃÊ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡§78.8¡ó¡×¡ÖÎÁÍý¤Î¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ï°ì¿·¤·¤¿¤¤¡§60.0¡ó¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖÎÁÍý¤Î¤Í¤Ð¤Ù¤¡×¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡¢¿ô»ú¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡§Ä´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯3·î
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë½÷À500Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
ÎÁÍý¼«Í³²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎÁÍý¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¼«Í³¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¿©¤È¤¯¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÎÁÍý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¹Í¤¨¡¢¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¡¹¤¬ÎÁÍý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ä¶¤Ï¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
¿Í¡¹¤¬¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÎÁÍý¼«Í³²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤È¡¢ÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡£
¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢Ì£¤ÎÁÇ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ë¶È³µÍ×
Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥°¥ëー¥×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò ～Eat Well, Live Well.～(https://www.ajinomoto.co.jp/)