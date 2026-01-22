harmo¡¢ÅÔÃÛÅÅµ¤¤È¡Ö·ò¹¯»Ù±ç¡ß±¿¹Ô´ÉÍý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ
¥·¥ß¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀÐ ·½»Ò¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëharmo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡§»³Åì ¿òµª¡¦Æâ¾å ¾»Íµ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡§harmo¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÃÛÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ¹îÇ·¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡§ÅÔÃÛÅÅµ¤¡Ë¤ÈÊªÎ®¶È³¦¸þ¤±¤ÎÈÎÂ¥³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Ï¶¦Æ±¤ÇÅÔÃÛÅÅµ¤¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿Æ°ÂÖ´ÉÍý¡¦ÇÛÁ÷´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖTCloud for SCM¡×¤È¡¢harmo¤Î±¿Í¢¸þ¤±·ò¹¯»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÎ¾¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Çー¥¿¤ª¤è¤Óµ¡Ç½Ï¢·È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î·ò¹¯²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸½¾ì¤Î±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤ÏË¡Îá½å¼é¤äÄ´À°¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÂÎÄ´ÊÑ²½¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
harmo¤Ï¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤äÉþÌô¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎPHR¢¨1¤ò³èÍÑ¤·¡¢±¿Í¢¶È¸þ¤±¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò²Ä»ë²½¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÃÛÅÅµ¤¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·ÊªÎ®¶È³¦¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DX¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¸½¾ì¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 PHR¡ÊPersonal Health Record¡Ë¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊÝ·ò°åÎÅ¾ðÊó¡Ê·ò¿Ç¾ðÊó¡¦Í½ËÉÀÜ¼ïÎò¡¦ÌôºÞ¾ðÊó¡¦¸¡ºº·ë²ÌÅù¿ÇÎÅ´ØÏ¢¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤¬¼«¤éÆü¡¹Â¬Äê¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ëÅù¡Ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãTCloud for SCM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÆ°ÂÖ´ÉÍý¤ò¼´¤È¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¢²Ä»ë²½¡¢Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®¶È¸þ¤±¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë20Ç¯°Ê¾å¼è¤êÁÈ¤ßÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÅÔÃÛÅÅµ¤¤Î¶È³¦¡¦¶ÈÌ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ä·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½³È½¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈÆÍÑÀ¤ª¤è¤ÓÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://tsuzuki.jp/jigyo/scm/
¡ãharmo¤Î±¿Í¢¸þ¤±·ò¹¯»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ä
·ò¿Ç·ë²Ì¤äÉþÌô¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎPHR¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öwell-harmo¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ï¡¢·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤´¤È¤ÎÍ¥Àè²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐºö¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Öharmo¤ª¤¯¤¹¤ê¼êÄ¢ for Driver¡×¤Ï¡¢ÉþÌô¡¦¼£ÎÅ¾ðÊó¤ò´ë¶È¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤È¶ÈÌ³¤ÎÎ¾Î©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£harmo¤Ï±¿Í¢¸þ¤±·ò¹¯»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢·ò¹¯½¢Ï«¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.harmo.biz/well-harmo/
¡Ú¶¦ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
PHR¤ÈICT¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸ú²Ì¤ä¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00 - 16:00
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¤È¤Ï¡¡-·ò¹¯´ÉÍý¤ÈDX¤¬À¸¤à¡ÈÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¸½¾ì¡É -
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://tsuzuki.jp/event/event_2026/es612.html
¢£ÅÔÃÛÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¿Í¤ÈÃÎ¤Èµ»½Ñ¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÍ¾Çò¡É¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢ICT ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¹½ÃÛ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¼Ò²ñ¤Ø¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁÏ¶È100 ¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2032 Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖGrowth Navigator¡ÊÀ®Ä¹¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤·¡¢¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¤¢¤²¤ë½¸ÃÄ¡Ë¡×¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ËÅØ¤á¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tsuzuki.co.jp/
¢£harmo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
harmo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Öharmo¤ª¤¯¤¹¤ê¼êÄ¢¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öharmo¤ª¤¯¤¹¤ê¼êÄ¢¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤¬¸Ä¡¹¤Î°åÎÅ¡¦·ò¹¯¾ðÊó¤ò³èÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÀìÍÑIC¥«ー¥É¤ò¹ç¤ï¤»Ìó44Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÍÊ¤·¡Ê2024Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡¢Á´¹ñ2Ëü¸®°Ê¾å¤ÎÌô¶É¤ÇÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àîºê»Ô¡¦¿À¸Í»Ô¡¦ËÃæ»Ô¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¦¼¢²ì¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌôºÞ»Õ²ñ¤È¶¨¶È¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë»ñ¤¹¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.harmo.biz
¢£¥·¥ß¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ß¥Ã¥¯¡ÊCMIC¡Ë¤Ï¡¢1992Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆCRO¡Ê°åÌôÉÊ³«È¯»Ù±ç¡Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¤Ç¤Ï³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î°åÌôÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê»Ù±ç¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Ìô¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦°åÎÅµ¡´ïÅù¤Î³¤³°´ë¶È¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤ä¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÎ×¾²»î¸³¼Â»Ü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÌôÉÊ³«È¯¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ß¥Ã¥¯¤Ï¸Ä¿Í¤ä¼«¼£ÂÎ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Ìô´ë¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¡È¸Ä¡¹¿Í¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¡É¤¹¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ëPHVC¡Ê"Personal Health Value Creator¡É¡Ë¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ß¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë7,800¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½¾¶È°÷¤È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò27¼Ò¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.cmicgroup.com
