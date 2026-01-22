¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¸÷±ºÌ÷»Ò¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬Audible¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥Ê¥À¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤È¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤òËÜ¿ÍÏ¯ÆÉ¤Ç1·î22Æü¤è¤êÆóºîÆ±»þÇÛ¿®
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëAmazon¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢Audible¡Ë¤Ï¡¢1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¸÷±ºÌ÷»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥Ê¥À¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤È¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ÎÆóºî¤ò¤´ËÜ¿Í¤ÎÏ¯ÆÉ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¸÷±º¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤¬Audible¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷±º¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤Î¤âËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥Ê¥À¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¡¢2021Ç¯²Æ¡¢50ºÐ¤Ç¥«¥Ê¥ÀÎ±³Ø¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¸÷±ºÌ÷»Ò¤µ¤ó¤Î½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Êë¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£PCR¸¡ºº¤ä16Æü´Ö¤Î³ÖÎ¥À¸³è¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤È¤Î°Àï¶ìÆ®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢ºî²È¡¦À¾²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤éÆüËÜ¿Í¥Þ¥ÞÍ§²ñ¡Ö¥ª¥Ð¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤È¤Î°ú±Û¤·ÁûÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢ÉÔ°Â¤â´üÂÔ¤â¶½Ê³¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ëµ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Â³ÊÔ¤Ç¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¥«¥Ê¥À¤Î¸øÎ©¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¥×¥í¤Î¥·¥§¥ÕÍÜÀ®¥³ー¥¹¤Ë¿Ê¤ó¤À¸÷±º¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ëÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëºÇ¿·¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç¯Îð¤â¹ñÀÒ¤â°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¡¢¥Ïー¥É¤Ê¼Â½¬¤äÂçÎÌ¤Î²ÝÂê¡¢»þ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÙæ¤Þ¤ìÂ³¤±¤ëËèÆü¡£¥«¥Ê¥À¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÀ®Ä¹¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¸÷±º¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æー¥â¥¢¤È²¹¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¼ÔËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ìÔÂô¤Ç¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢Audible¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ßËÜ¿ÍÏ¯ÆÉ¡É¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤ÎÀ¼¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¶Ë¾å¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤ÆóºîÉÊ¤ò¡¢¤¼¤ÒAudible¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸÷±ºÌ÷»Ò¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¬ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥«¥Ê¥À¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤Î¡©ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ëºÝ¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥ê¥º¥à¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ç²»ÆÉ¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤é¤ÐAudible¤â¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤á¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤È»×¤¤¡¢º£²óÆóºîÉÊ¤ò¼«Ê¬¤ÇÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥Ê¥À¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤È¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¬Î±³Ø´ü´ÖÃæ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¶Ã¤¤ä¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢～¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡Ù¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§https://youtube.com/shorts/v4Dcj3cTWk8?feature=share ¡¡
¡¡ https://youtube.com/shorts/z8flY2gBiaQ?feature=share ¡¡
¡¡ https://youtube.com/shorts/3GfkXtx-sZs?feature=share ¡¡
¡ÚºîÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥Ê¥À¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ
ÇÛ¿®Í½ÄêÆü¡§1·î22Æü
Ãø¼Ô¡§¸÷±ºÌ÷»Ò
¥Ê¥ìー¥¿ー¡§¸÷±ºÌ÷»Ò
URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0DTJSGSRS ¡¡
¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤»Ï¤á¤¿£²£°£²£±Ç¯£··î¡¢¸÷±ºÌ÷»Ò¤ÏÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¥«¥Ê¥À¤Øーー¡£PCR¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ë¤â°ì¶ìÏ«¡£16Æü´Ö¤Î³ÖÎ¥¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¹ë²÷¤Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿Í½÷À¤Î¥Ø¥ì¥Ê¤ä¡¢¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Ë½»¤àºî²È¤ÎÀ¾²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥Þ¥ÞÍ§²ñ¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡Ö¥ª¥Ð¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤ËÍê¤Ã¤¿°ú±Û¤·ÁûÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ëÉÔ°Â¤ä´üÂÔ¤ä¶½Ê³¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿´¾ð¤ÇÄÖ¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤â¥«¥éー¤ÇÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£50ºÐ¤Ç¤Î½é¤Î³¤³°Êë¤é¤·¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÀ¤Âå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Á´À¤Âå¤Ë¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¡¢ÂÔË¾¤ÎÎ±³Ø¥¨¥Ã¥»¥¤¡ª
¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ
ÇÛ¿®Í½ÄêÆü¡§1·î22Æü
Ãø¼Ô¡§¸÷±ºÌ÷»Ò
¥Ê¥ìー¥¿ー¡§¸÷±ºÌ÷»Ò
URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0GFWNJYTM ¡¡
¡Ö¥«¥Ê¥À¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¥ä¥¹¥³¤Î¥«¥Ê¥ÀÊ³Æ®µ¡£2022Ç¯8·î¡¢¸øÎ©¤Î¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î¥×¥í¤Î¥·¥§¥Õ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¥³ー¥¹¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¥ä¥¹¥³¡£±Ñ¸ì¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¾Íè¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¯¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ê¥À¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¥ä¥¹¥³¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ¯Îð¤ä¿Í¼ï¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¼ø¶È¤ä¼Â½¬¤Ç³Ø¤Ó¡¢²ÝÂê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿ÆùÂÎÅªÈèÏ«¡¢¿Í´Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼«Á³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆùÂÎ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤â¡Ä¡Ä¡ª¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é»ä¤ÏÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á°¤Î»ä¤è¤êº£¤Î»ä¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤¿Í¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡×¡ÊËÜÊ¸¤è¤ê¡Ë50ºÐ¤«¤é¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·Â³¤±¤ë¥ä¥¹¥³¤Î¡¢¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëºÇ¿·¥¨¥Ã¥»¥¤¡ª
¡ÚÃø¼Ô¡¿¥Ê¥ìー¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê¤ß¤Ä¤¦¤é ¤ä¤¹¤³¡Ë
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤È¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£¹ñÌ±Åª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡Ø¤á¤Á¤ã2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¼ê·Ýºî²È¡¦Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢Ãø½ñ¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø½ý¤Ê¤á¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡Ø50ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥Ê¥À¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡¢¼ê·ÝºîÉÊ½¸¡ØÌ÷»Ò¤ÎÌ´¡Ù¡Ø»ä¤¬ºî¤Ã¤Æ»ä¤¬¤È¤¤á¤¯¼«²ÈÈ¯ÅÅ¥Ö¥íー¥Á½¸¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
Audible¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë²»À¼¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Î¥Ê¥ìー¥¿ー¤äÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ëËÉÙ¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢¥Ë¥åー¥¹¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Á´¥«¥¿¥í¥°90Ëü°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦11¥ö¹ñ¡ÊÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.audible.co.jp