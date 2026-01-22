¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¡¢Á´¹ñ266¼Ò¤Î·Ð±Ä¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡Ö·Ð±ÄÀïÎ¬¥ì¥Ýー¥È2025¡×¤òÈ¯É½
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³ ·ø»Ê¡¢°Ê²¼ ¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô266·ï¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇ¿·¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤È²ò·èºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙÈÇ ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È³¦ ·Ð±Ä´Ä¶Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¡ÊÃÍ¾å¤²¡Ë¤Î¼ÂÂÖ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ´Ê¸¡Ê´°Á´ÈÇ¡Ë¤Ï¡¢²¼µÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://next.broadleaf.co.jp/specialfuture-survey2025/
¶È³¦¥ì¥Ýー¥È¡Ö¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È³¦·Ð±ÄÀïÎ¬Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È2025¡×¤Î¥¤¥áー¥¸
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤Î³µÍ×¡Û
¡¡ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Í¸ú²óÅú¿ô266·ï¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À°È÷¶È³¦¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡§¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¡ÖÇä¾åÁý²Ã¡×·¹¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë
¡¡ Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤ÎÀ°È÷ÉôÌçÇä¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¹©¾ì¤ÏÁ´ÂÎ¤Î40.9%¤ËÃ£¤·¡¢¡Ö¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê13.9%¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤ÎÃ±²Á¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢Á°Ç¯Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÇä¾å³ÈÂç·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§·Ð±Ä²ÝÂê¤Ï¡Ö¿Íºà¡×¤È¡ÖÍø±×²þÁ±¡×¤Ë½¸Ãæ
¡¡º£¸å3Ç¯´Ö¤ÇÃíÎÏ¤·¤¿¤¤·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤Î¡¡¤Ï¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¡×¡Ê162·ï¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¼¡¤¤¤Ç¡ÖÍø±×Î¨¤Î²þÁ±¡×¡Ê148·ï¡Ë¡¢¡ÖÇä¾å¸þ¾å¡×¡Ê147·ï¡Ë¤¬Â³¤¡¢¼ý±×´ðÈ×¤Î¶¯²½¤¬¹â¤¤´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
3¡§¥ì¥Ð¥ìー¥È¡Ê¹©ÄÂ¡Ë¤Ï¡Ö8,000±ß°Ê¾å¡×¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬³ÈÂç
¡¡Å¬Àµ¤ÊÍø±×³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ð¥ìー¥È¡Ê1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¹©ÄÂ¡Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤ÏÃæ±ûÃÍ¤¬8,000±ßÉÕ¶á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê ¡¢Á°Ç¯Èæ³Ó¤Ç¤â7,000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÄãÃ±²ÁÂÓ¤¬½Ì¾®¤·¡¢¤è¤ê¹âÃ±²Á¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¡§Çä¾å¹¥Ä´¤Ê¹©¾ì¤Î¶¦ÄÌ¹à¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¡×¤Î¶¯²½
¡¡ Çä¾å¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Û¤É¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤äSNS¡ÊInstagram¡¢LINEÅù¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤òÉý¹¤¯³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
◼️´°Á´ÈÇ¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Çー¥¿
¡¡ËÜ¥ì¥Ýー¥È¡ÊPDFÁ´49¥Úー¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾åµ°Ê³°¤Ë¤â°Ê²¼¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¼Â»ÜÎ¨¤Î¼ÂÂÖ¡§¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¹©¾ì¤¬ÄÂ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¡¦AI³èÍÑ¤Î¸½ºßÃÏ¡§¸Î¾ã¿ÇÃÇ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÇAI¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¡¦OBD¸¡ºº¤Ø¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¡§¥¹¥¥ã¥ó¥Äー¥ëÅÀ¸¡¤ÎÄêÃåÅÙ¤ÈÇä¾å¤Î´Ø·¸À
¡¡¡¦Çä¾åµ¬ÌÏÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¡§µ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤ÈÂÇ¤Á¼ê
¤¼¤Ò²¼µ¤è¤ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¡¢µ®¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¥Úー¥¸¡§ https://next.broadleaf.co.jp/specialfuture-survey2025/
¡Ú¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È³¦ ·Ð±Ä´Ä¶Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È2025 ³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î25Æü～2025Ç¯12·î10Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì·Ð±Ä¼Ô
Í¸ú²óÅú¿ô¡§266·ï
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ê¥áー¥ë¡¢Web¡Ë¡¢Í¹Á÷¡¢FAX¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¼¹É®¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡Û
¡¡ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤òÃ´Åö¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤¬Ä´ºº¥Çー¥¿¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡¦²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ´¶³Ð¤ä·Ð¸³Â§¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¶È³¦¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¡×¤ä¡Ö·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡×¤òÀ°Íý¤·¡¢·ãÆ°¤Î2026Ç¯¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹ ¡£
¡ãÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤¬Äó¸À¡ª
·Ð±Ä´Ä¶¥ì¥Ýー¥È2025Å°ÄìÊ¬ÀÏ ～·ãÆ°¤Î2026Ç¯¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¡×～ ¥»¥ß¥Êー ³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡¦¹Ö»Õ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ DX¿ä¿Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î ÆïËÜ ¾Í²í
¡¦³«ºÅÆü»þ ¡§£±. 2026Ç¯2·î18Æü(¿å) 16:00～¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £². 2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) 16:00～¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Î¾Æü¤È¤âÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹ ¡£
¡¦ÂÐ¾Ý ¡§ ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¸å·Ñ¼Ô¡¦´´Éô¤Î³§ÍÍ
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡ ¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡¡ ¡§ ÌµÎÁ
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://next.broadleaf.co.jp/seminar-20260218/
¡¡º£¸å¤â¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¤Ï¡¢ÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À°È÷¹©¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢SaaS¤Î¤Û¤«¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¯¥é¥¦¥É¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ï¹â¤¤³ÈÄ¥À¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ¤ÎSaaS¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥êー¥Õ ³µÍ×¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî»ÍÃúÌÜ13-14 ¥°¥é¥¹¥¥åー¥ÖÉÊÀî8F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³ ·ø»Ê
URL¡§https://www.broadleaf.co.jp/
¡öËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾Åù¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£