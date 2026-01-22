MUSCAT GROUP»Ò²ñ¼Ò¤ÎWinC¤¬¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWHOMEE¡×¤ÎÈÎÇä¸¢¤ò¼èÆÀ¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒMUSCAT GROUP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âçµ×ÊÝ ÎË¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§195A¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡ÖWinK TO COMMUNITY¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWinC¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²®¸¶ Ë¨¡¹²Â¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡ÖWinC¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥¬¥ê¥·¥Î¥Ö»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWHOMEE¡Ê¥Õー¥ßー¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢WinC¤ª¤è¤ÓMUSCAT GROUP¤Î¶¦Æ±¤Ç¡¢¡ÖWHOMEE¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¤ÎÈþÍÆ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¹â²Á³ÊÂÓ»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¡¢SNS¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWHOMEE¡×¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥³¥¹¥á¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥¬¥ê¥·¥Î¥Ö»á¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¡È¹ç³ÊÅÀ¡É¤¬½Ð¤»¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÎÇä¸¢¼èÆÀ¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤ä»Ô¾ì³«Âó¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëWinC¤¬¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤ËÂ¨¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢£µ¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉºÆÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎºÆÄêµÁ
- ¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¸«Ä¾¤·
- ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¯ÅÀ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖWHOMEE¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÊñ³çÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢´ûÂ¸¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢MUSCAT GROUP»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëWinC¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
WinC¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëMUSCAT GROUP¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð±Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤ä»Ô¾ì³«Âó¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢WinC¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥¬¥ê¥·¥Î¥Ö»á¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²è¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î´Æ½¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö¤Ê¤É¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¤·¤À¤¤ÃÊ³¬Åª¤ËÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î¿·À¸¡ÖWHOMEE¡×¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥¬¥ê¥·¥Î¥Ö»á¤è¤ê ¥³¥á¥ó¥È
WHOMEE¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼Â´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÁõ¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤Î¡Öºß¤êÊý¡×¤ä»ÑÀª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÆ´¤ì¤ä°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢É½¾ð¤äÐÊ¤Þ¤¤¤Ë°Õ»Ö¤ò½É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
WHOMEE¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡È¥âー¥É¡É¤ò»Å¹þ¤àÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£WHOMEE¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥¤¥¬¥ê¥·¥Î¥Ö¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»¨»ï¡¦¹¹ð¤Ê¤É¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒWHOMEE¡Ó¤ò»ÏÆ°¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¥¤¥¬¥ê¥á¥¤¥¯¡¢¤·¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢
¡ØÎ¢¥¤¥¬¥ê¥á¥¤¥¯¡¢¤Ï¤¤¤É¤¦¤¾¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢
¡Ø¥¤¥¬¥ê°õ 365Æü¥á¥¤¥¯¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢
¡Ø¤ï¤¿¤·¤â¤Þ¤ï¤ê¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë ¾®³ØÀ¸¤Î¥á¥¤¥¯ËÜ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWinC
½ê ºß ÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä°ìÃúÌÜ12ÈÖ1¹æ ½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£¥¦¥¨¥¹¥È20³¬
Âå É½ ¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²®¸¶ Ë¨¡¹²Â¡Ê¤ª¤®¤ï¤é ¤â¤â¤«¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
U¡¡R¡¡L¡§https://winc.inc/
¼Ò¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMUSCAT GROUP
½ê ºß ÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä°ìÃúÌÜ12ÈÖ1¹æ ½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£¥¦¥¨¥¹¥È20³¬
Âå É½ ¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Âçµ×ÊÝ ÎË¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü ¤ê¤ç¤¦¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
U¡¡R¡¡L¡§https://muscatgroup.co.jp/