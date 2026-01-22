¡Ö¶µ¤¨¤ë¡¦¶µ¤ï¤ë¤Ç¤Ê¤¤¡×À¤Âå´Ö¥¥ã¥ê¥¢ÂÐÏÃ¤¬»ÏÆ°
Dialogue for Everyone³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÅí°½»Ò¡¢°Ê²¼DfE¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¸þ¤±ÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¶¦°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö²Ð-Okoshi¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Ð-Okoshi¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§äØÆâÎ¶²ð¡¢°Ê²¼²Ð-Okoshi¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤È¡¢¼ç¤Ë50Âå¤Î¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢½Î¡×Â´¶ÈÀ¸¤¬¡¢¿ÍÀ¸¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂÐÏÃ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢²áµî¤Ë²Ð-Okoshi¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢½Î»²²Ã¼Ô¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ã±È¯¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤Âå´ÖÂÐÏÃ¤òÀµ¼°¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ØÁÈ¤ß¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½é²ó¤Ï¡¢2026Ç¯2～3·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè1´ü ²Ð-Okoshi¡÷ÀÄ¿¹¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡Ã¼ã¼Ô¤È¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¡¢ÁÐÊý¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉÔ°Â¡×
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ì¤Ð°ÂÂÙ¡×¤È¤¤¤¦¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤ÏÊø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤ÎÁªÂò»è¤òÁ°¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡ÊWill¡Ë¡×¤òÉÁ¤±¤º¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SNSÅù¤ÇÂ¾¼Ô¤Î¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ®¸ù¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¡Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¾ÇÁç´¶¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½¢¼ÒÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÁÈ¿¥¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÍÂ¤±¡¢¼«¿È¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤É¤¦¼Ò²ñ¤Ç³è¤«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤¬¸«¤¨¤º¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤Âå´Ö¸òÎ®¤Î¾ì¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤ëÂ¦¡¿¶µ¤ï¤ëÂ¦¡×¤È¤¤¤¦¾å²¼´Ø·¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Þ¤Ç¤òÂÐÅù¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äó·È¤Îµ¯ÅÀ¡Ã¥¤¥ó¥¿ー¥ó¼õÆþ¤Ç²Ð-Okoshi¤¬¼Â´¶¤·¤¿²ÁÃÍ
º£²ó¤ÎÄó·È¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ð-Okoshi¤¬²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢DfE¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢½Î¡×»²²Ã¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¼õÆþ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥ó»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö»Ù±ç¼Ô¡×¤ä¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ð-Okoshi¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»ö¶È¤òÆâÂ¦¤«¤é¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤äÀâÌÀ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢³ØÀ¸¡¢ÃÏ°è´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÇ°¤ä³èÆ°¤òÂÎ¸³Åª¤ËÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð-OkoshiÂ¦¤Ï¡¢¤³¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³°Éô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂÐÅù¤Ê»ëÅÀ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢»ö¶È¤ÎÁ°Äó¤ä¶¯¤ß¡¦²ÝÂê¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«Ä¾¤»¤¿ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀ°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÁØÅª¤ÊµÄÏÀ¤«¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Å¯³Ø¤ä²ÁÃÍ¤Ï²¿¤«¡×¡Öº£¸å¤É¤¦Å¸³«¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤Î³Ë¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ëµÄÏÀ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿ÅÀ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤È¼ê±þ¤¨¤«¤é¡¢Î¾¼Ô¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤¬Ã±¤Ê¤ë»Ù±ç¿Íºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤ÎËÜ¼Á¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡ÈÂÐÏÃ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë»ê¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀµ¼°¤ÊÄó·È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð-Okoshi¥¤¥ó¥¿ー¥óÊç½¸ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://second-career-school.dialogueforeveryone.com/internships/hiokoshi/)
¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡Ã¶µ¤¨¤Ê¤¤¡¦¶µ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÖÀ¤Âå´Ö¥¥ã¥ê¥¢ÂÐÏÃ¡×
ËÜÄó·È¤Ç¤Ï¡¢²Ð-Okoshi¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¤È¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢½ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÏÃ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢»ØÆ³¤ä½õ¸À¤òÌÜÅª¤È¤»¤º¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ä°Õ»×·èÄê¤ÎÇØ·Ê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢¾å²¼´Ø·¸¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÂÐÅù¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁÐÊý¤¬³Ø¤Ó¹ç¤¦¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢DfE¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¸«½Ð¤¹µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÕµÁ¡Ã¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃÎ¤ò¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë
ËÜÄó·È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¼ã¼Ô»Ù±ç¤ä¥·¥Ë¥¢³èÌö¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃÎ¤ò¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î¸½¾ì¤Ç¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À®¸ùÃÌ¤äÀµ²ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦ÌÂ¤¤¡¢¤É¤¦Áª¤Ó¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹Í¤¨¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÀ¤Âå¤ò¤Ä¤Ê¤®Ä¾¤·¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¿Íºà¤¬½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²Ð-Okoshi¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡¡äØÆâ Î¶²ð
¡Ö²Ð-Okoshi¡×¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡Ø²Ð¡ÊWill¡Ë¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤½¤Î²Ð¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµ²ò¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½Å°µ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢½Î¡×¤Î½ÎÀ¸¤È³èÆ°¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿ºÝ¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¡Ö»ÑÀª¡×¤Ç¤·¤¿¡£ËÉÙ¤Ê¼Ò²ñ·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤¿¤Á¼ã¼Ô¤ËÅú¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö´°àú¤ÊÂç¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¡×¤È¤·¤Æ±Ç¤ê¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ß¤¤¤Î²Ð¤òÅô¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¤¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dialogue for Everyone³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÅí °½»Ò
¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢½Î¤Ç¤Ï¡¢50Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä°Õ»×·èÄê¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢²ñ¼Ò¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Î´ð¼´¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð-Okoshi¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¼õÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤â²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¼ã¼Ô»Ù±ç¤ä¥·¥Ë¥¢³èÌö¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÃÎ¤òÀ¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë¼ÂÁ©¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ²ò¤äÀ®¸ùÃÌ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦ÌÂ¤¤¡¢¤É¤¦Áª¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÃÇ¤Ë¸þ¤«¤¤¤¬¤Á¤Ê¼Ò²ñ¤ò¡¢ÂÐÏÃ¤ÇÏ¢ÂÓ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î½Û´Ä¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î¸½¾ì¤Ç¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
