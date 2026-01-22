ÄÝ¿¥¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦»ÖÂ¼¤Õ¤¯¤ß¤Î·Ý½ÑÀº¿À¤ò·Ñ¤°¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¡×½é¤Î»î¤ß¡£¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡Öel:ment¡×¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¡È¤Þ¤È¤¨¤ëÈþ½ÑÉÊ¡É¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ò2/3¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ
¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Öel:ment¡Î¥¨¥ë¡§¥á¥ó¥È¡Ï¡×¤Ï¡¢À÷¿¥¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¤¬´Æ½¤¤·¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯É½¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ò¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþÀ¤ÅÄÃ«¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥éGallery¡õSchool¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¤¬»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¡Ö»ÖÂ¼¤Õ¤¯¤ß¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à²½¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£»ÖÂ¼¤Õ¤¯¤ß¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë¿¥¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¿Îö¤ò¥Çー¥¿²½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¡Ø¿§¤È¸÷¤Î¤³¤³¤í¤ß¡Ù¤È¡Ø»çÇòÃÊ¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢el:ment ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿2ºîÉÊ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤¿ÁðÌÚÀ÷¤á¤Î¿§»å¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤È¤â¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¤¬ÁðÌÚÀ÷¤á¤·¤¿¥·¥ë¥¯»å¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥ä¥«¥Õ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥éÂåÉ½»ÖÂ¼¾»»Ê¡Ê¼Ì¿¿º¸/»£±Æ¡§ÅÄ¸ýÍÕ»Ò¡Ë¡¡el:ment´ë²èÃ´Åö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーËªÃ«²ÚÊæ¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢»çÇòÃÊ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢¿§¤È¸÷¤Î¤³¤³¤í¤ß¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¢¡¡Öel:ment¡ß¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À÷ ¿¥ ²È »Ö Â¼¤Õ¤¯¤ß¤µ¤ó¤Î·Ý½ÑÀ¤³¦¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤È¤¨¤ëÈþ½ÑÉÊ¡×
»ÖÂ¼¤Õ¤¯¤ß¤µ¤ó¤¬¿¥¤ê¤¿¤á¤¿Îö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é´Æ½¤¤Î¤â¤Èel:ment ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤ËÍÑ¤¤¤¿¥È¥ê¥¢¥»¥Æー¥ÈÁ¡°Ý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¤ßÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹âµéÉþÃÏ¤ÎÁ¡°Ý¡£¸¨¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤È³ê¤é¤«¤µ¡¢Èþ¤·¤¤¥É¥ìー¥×À¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤«¤é¤À¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥Ã¥¯¤¬¡¢Æ°¤¯¤¿¤ÓÈþ¤·¤¤¥É¥ìー¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÍÍ¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÃåÊª¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¢Ë¥À½¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜÀ½¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø¿§¤È¸÷¤Î¤³¤³¤í¤ß¡Ù¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø»çÇòÃÊ¡Ù¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¤¬ÁðÌÚÀ÷¤á¤·¤¿¥·¥ë¥¯»å¤Î¶ÍÀ¸»É½«
¢¡¡Öel:ment¡ß¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¡¡ Gallery¡õSchool Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¡¡¡Ê¢©157-0072¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÁÄ»ÕÃ«6-17-7¡Ë
»þ´Ö¡¡¡§14:30～17:00
²Á³Ê¡¡¡§ÌµÎÁ
ÆâÍÆ¡¡¡§¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿2ºîÉÊ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿ÁðÌÚÀ÷¤á¤Î¿§»å¤ÎÅ¸¼¨¡¢¡Øel:ment¡ÙºÇ¿·¥«¥¿¥í¥°1ºý¡ÊÅ¸¼¨¥¢¥¤¥Æ¥à·ÇºÜ»ï¡Ë
¢¡»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ»öÁ°¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¥áー¥ë¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr2601223/1/
¢¡¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é
¥¢¥È¥ê¥¨¥·¥à¥é¤Ï»ÖÂ¼¾»»Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Îºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÀ÷¿¥¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸»Î®¤Ç¤¢¤ëÀ÷¿¥²È¡¦»ÖÂ¼¤Õ¤¯¤ß¡¢»ÖÂ¼ÍÎ»Ò¤Î·Ý½ÑÀº¿À¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë ¡Ö ¼«Á³¤È·Ý½Ñ¤ÎÃæ¤Ø ¡× ¤Î¤â¤È¡¢µþÅÔ¡¦º·²åÌî¤Ë¤¢¤ë¹©Ë¼¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÁðÌÚÀ÷¤á¤È¼êµ¡¤ÇÃåÊª¤äÂÓ¡¢¾®Êª¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤ËÆü¡¹Îå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À©ºî¡¦ÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³Ø¤Ó¤Î²ñ¡¢¹Ö±é²ñ¡¢»þ¤Ë¤ÏÀ÷¿¥¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À÷¿¥¤ä¹©éº¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ë¤«¤ÊÊ¸²½¤È»×ÁÛ¤ò³§¤µ¤Þ¤È³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡el:ment[¥¨¥ë¡§¥á¥ó¥È](2020Ç¯～)
el:ment¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Îelle¡ÖÈà½÷¡×¤È±Ñ¸ì¤Îment¡Ö¾õÂÖ¡¦·ë²Ì¡×¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¡¢¡ÈÈà½÷¤½¤Î¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ï¸µÁÇµ¹æ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÇ¡×¤òÂç»ö¤Ë¡¢¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡×¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£¿È¤ËÃå¤±¤¿»þ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢Êª¸ì¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀ¸»ºÇØ·Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ëÈþ¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ø¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡ÖÁÇ¡×¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr2601223/2/
¡¦Instagram¡Ê@elment__official¡Ë¡ä¡ä https://www.instagram.com/elment__official/
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤òÆÉ¤à¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr2601223/3/
¢¡¤È¤â¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤·¤¢¤ï¤»¡ÖFELISSIMO¡Î¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡Ï¡×¡§1965Ç¯5·îÁÏÎ©¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¤Ê¤É¼«¼Ò´ë²è¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥«¥¿¥í¥°¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¿À¸Í¥Ýー¥È¥¿¥ïー¤Î±¿±Ä¤Ê¤É³ÆÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ö¶È¤â¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÁÏ¤ê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Â£¤ê¼ê¤È¤Ê¤ì¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤È¤â¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ò¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー¤Ë¡È»ö¶ÈÀ¡¦ÆÈÁÏÀ¡¦¼Ò²ñÀ¡É¤ÎÆ±»þ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤Ï2025Ç¯5·î8Æü¤ËÁÏÎ©60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
― ²ñ¼Ò³µÍ× ―
¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥ê¥·¥â
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ¢©650-0041¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¿·¹ÁÄ®7ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌðºêÏÂÉ§
ÁÏÎ© : 1965Ç¯5·î¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É : Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É3396
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¼«¼Ò³«È¯¾¦ÉÊ¤ò¥«¥¿¥í¥°¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr240301/1/
¢¡¡Ö¥Õ¥§¥ê¥·¥âÄê´üÊØ¡×¤È¤Ï¡©¡¦³Ú¤·¤ßÊý¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr240301/2/
¢¡X¡ä¡ä https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA
¢¡Instagram¡ä¡ä https://www.instagram.com/felissimo_official/
¢¡¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤Î¼Ò²ñ³èÆ°¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr240301/4/
¢¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤¹´ð¶â³èÆ°¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr240301/5/