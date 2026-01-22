¡Ø¥Á¥ç¥³¤ò¡ÈÂ£¤ëÆü¡É¤«¤é¡È¥«¥«¥ª¤òÌ£¤ï¤¦Æü¡É¤Ø¡Ù¸Þ´¶¤ÇÌû¤·¤à¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ömeiji THE Cacao¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ¡Ú1/27～2/14¡÷Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬Èø Ê¸⼆Ïº¡Ë¤Ï¡¢¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥«¥«¥ªËÜÍè¤Î¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥«¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡Êmeiji THE Cacao¡Ë¡Ù¾¦ÉÊ¤È¥«¥«¥ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø"meets THE Cacao" À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥«¥ªÂÎ¸³¥·¥ç¥Ã¥× by meiji THE Cacao¡Ù¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê⽕¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤â´Ö¶á¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¡È¥«¥«¥ª¡É ¤Î¿·¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤äÌû¤·¤ßÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡Ù¤¬¡¢»ºÃÏ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥«¥«¥ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÌû¤·¤à¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢²ñ´üÁ°È¾ (1/27(⽕)~2/2(·î)) ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤È KAORIUM ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤È¸ÀÍÕ¤«¤é AI ¿ÇÃÇ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¡Ømeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡Ù¤ò¡¢²ñ´ü¸åÈ¾ (2/3(⽕)~2/14(ÅÚ)) ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥®¥Õ¥ÈBOX ¤Ç¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥½ー¥È¤Î¤Û¤«¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¡Ømeiji THE Cacao ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥ÈBOX¡Ù¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊªÈÎ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ÎÉ´²ßÅ¹ºÅ»ö¤Ë¤ÆÏ¢Æü´°Çä¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¿©´¶¡Öàèàá¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡×¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Öàèàá¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡ã½Ð±ÀËõÃã¡ä¡×¤ä¡¢ÌÀ¼£ÆÈ¼«¤Î¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×À½Ë¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤êÇ»Ì©¤Ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¤Û¤í¤ê¤ÈÊø¤ì¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¡Ö¤Û¤í¤ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡ãºù·°¤ê¤¤¤Á¤´¡ä¡×¡¢Åö¼Ò¤¬5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê JICA ¤È¤È¤â¤Ë»ºÃÏ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£´¶°î¤ì¤ë¥«¥«¥ª¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¡ã¥Æ¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ¡ä¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡Öàèàá¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡×³Æ¾¦ÉÊ¤ä¡¢´õ¾¯¤Ê¥á¥¥·¥³¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÇ»Ì©¤Ê¹á¤êÎ©¤Á¤Î¡Ö¥á¥¥·¥³¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥«¥ª¡ã¥Æ¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ¡ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÌÀ¼£¤Î¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×À½Ë¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬°ìÆ±¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢ÉÔÍ×¤Ç¾ï²¹ÊÝ´É²ÄÇ½¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー°Ê¹ß¤Þ¤ÇÆü»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¤ー¥È¥¤¥ó¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¥É¥ê¥ó¥¯¤äÀ¸¤Í¤ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ØÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡Ù¤Î¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´´ü´Ö¤Ç¡¢¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤È¤Ç°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½Ü¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¶äºÂ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¨ー¥ë¡×¤Î»³ËÜ¥·¥§¥Õ¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿Í£°ìÌµ⼆¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸¤Í¤ê¤È⻩¶âÇß¤Î¡ÈÀ¸¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡É¡×Â¾¡¢ÅìµþÂ¢Á°¤Î⽼ÊÞ¥Ùー¥«¥êー¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¤Î¥ß¥Ë¥íー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ 2 ¼ïÎà¤Î¡ÖÀ¸¤Í¤ê¥µ¥ó¥É¥ß¥Ë¥íー¥ë¡×¤Ê¤É¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Æ¾¦ÉÊ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡È¥«¥«¥ª¡É ¤Î¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡¦Ìû¤·¤ßÊý¤òÁ´¹ñ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ãÄ¹²¬¤Î±ÛÇµÀãËÜÊÞÂçÏÂ²°¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥íー¥é¥ë¥«¥«¥ª¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾åÀ¸²Û»Ò¡×¡¢Åìµþ¼«Í³¤¬µÖ¤Î²Û»ÒÅ¹ MONT-NOM ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸¤Í¤ê¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥á¥ì¥ó¥²¥µ¥ó¥É¡×¤¬¡¢Ê¡²¬Ìç»Ê¹Á¤Î²Û»ÒÅ¹ bion ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥µ¥Ö¥ì⽸¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥Ö¥ì⽸¡×¤¬¡¢ÅìµþÃæÌÜ⿊ ¡õOIMO TOKYO ¤«¤é¤Ï¼«Ëý¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¤«¤±¤¿°ÂÇ¼°ò¤ÎÂç³Ø¤¤¤â¤äÌª°ò¤±¤ó¤Ô¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡Ù¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÇÀ²È¤È¤È¤â¤ËºÇÅ¬¤ÊÈ¯¹Ú¾ò·ï¤Ê¤É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Ã¹©µ»½Ñ¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥¢¥í¥ÞÀ½Ë¡¡×¤ä¡ÖÀ¸¤Í¤êÀ½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥«¥ªËÜÍè¤Î¹áÌ£¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡¢»ºÃÏ¤«¤éÇÛ¹ç¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉÊ¼Á¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¼ê¤Î¤È¤É¤¯¥«¥¿¥Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø"meets THE Cacao" À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥«¥ªÂÎ¸³¥·¥ç¥Ã¥× by meiji THE Cacao¡Ù¤Ç¿·¤·¤¤¥«¥«¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤ÇÌû¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§"meets THE Cacao" À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥«¥ªÂÎ¸³¥·¥ç¥Ã¥× by meiji THE Cacao
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬¡¡¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¾ì½ê¡§Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤ £±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-7-1
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§ÂÎ¸³·¿¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ømeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡Ù¡Ømeiji THE Cacao ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥ÈBOX¡Ù¡Ê²ñ´ü¸åÈ¾¡§2/3~2/14¡Ë¡¢¿·¾¦ÉÊ¡¦¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó
¢£¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ämeiji THE Cacao ¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ
¡Ú´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Ô²ñ´üÁ°È¾¡Õ¡Û
ÌÀ¼£¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¹á¤ê¤ÎÍ×ÁÇ¤òÊ¬Îà¤·¤¿¥Äー¥ë¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Û¥¤ー¥ë¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤ò12¼ïÎà¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¹á¤ê¤È¸ÀÍÕ¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò AI¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKAORIUM¡×¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤Î·¹¸þ¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³»º¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸¤Í¤ê¤È¹õÊ¸»ú¤Î¥«¥Ì¥ì¡×¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸¤Í¤ê¤È²«¶âÇß¤Î¡ÈÀ¸¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡É¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥«¥Õ¥§¥â¥«¡×¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥Á¥ã¥¤¥é¥Æ¡×¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸¤Í¤ê¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥á¥ì¥ó¥²¥µ¥ó¥É¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥µ¥Ö¥ì´Ì¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥Ö¥ì´Ì¡×¡Ö¥Õ¥íー¥é¥ë¥«¥«¥ª¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾åÀ¸²Û»Ò¡×¤Ê¤É¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥³¥á¥ó¥É¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
meiji THE Cacao ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥ÈBOX
¡Ú´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ô²ñ´ü¸åÈ¾¡Õ¡Û
¡ÖÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡×¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡¿¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥«¥«¥ª¡¿¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¥«¥«¥ª¡¦¥é¥Æ¡¿¥Õ¥íー¥é¥ë¥«¥«¥ª¡¦¥é¥Æ¤Î¤Û¤«¡¢¡Öàèàá¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥«¥«¥ª¡¿¤¤¤Á¤´¡¿½Ð±ÀËõÃã¡Ë¡×¡¢¡Ö¤Û¤í¤ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡ãºù·°¤ê¤¤¤Á¤´¡ä¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¥·¥³¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥«¥ª¡ã¥Æ¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ¡ä¡×¤ò¡¢º£²óÆÃÊÌ¤Ë¸ÄÊñÁõ¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥ÈBOX¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥ÈBOX¾®¥µ¥¤¥º¡ÊÆâÍÆÎÌÌó40g¡Ë²Á³Ê¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¥¤ー¥È¥¤¥ó¾¦ÉÊ
¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨ー¥ë¡Û¥á¥¥·¥³»º¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸¤Í¤ê¤È¹õÊ¸»ú¤Î¥«¥Ì¥ì¡Ô1/27(²Ð)~2/2(·î)¡Õ
¶äºÂ¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨ー¥ë¡×¤¬Ê¡°æ¤Î¿¹¤È·Ò¤¬¤ë°ìÉÊ¡£½üÈ²ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹áÌÚ¡Ö¹õÊ¸»ú¡×¤ò¿©ºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«¥Ì¥ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÆÈ¼«¤Î¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×À½Ë¡¤Î¥á¥¥·¥³»º¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥«¥ª¡£¹õÊ¸»ú¤Î´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¥«¥«¥ª¤Î¥¯¥êー¥ßー¤Ç¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ê»ÝÌ£¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¿¹¤ÎÌ¿¤È¶äºÂ¤ÎÀöÎý¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë±ü¿¼¤¤Í¾±¤¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨ー¥ë¡Û¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤ÎÀ¸¤Í¤ê¤È²«¶âÇß¤Î¡ÈÀ¸¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡É¡Ô1/27(²Ð)~2/2(·î)¡Õ
¼ý³Ï´ü´Ö¤ï¤º¤«3Æü¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤òÊü¤Ä´õ¾¯¤ÊÊ¡°æ¸©»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÇß¡Ö²«¶â¤ÎÇß¡×¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ¸¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤Î¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥«¥ª¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È´°½ÏÇß¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤±¤¢¤¦¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤òÌû¤·¤á¤ë·Ý½ÑÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡£
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥Ñ¥ó¤Î¥Ú¥ê¥«¥ó¡ÛÀ¸¤Í¤ê¥µ¥ó¥É¥ß¥Ë¥íー¥ë2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ô2/3(⽕)~2/14(ÅÚ)¡Õ
¾¼ÏÂ17Ç¯ÁÏ¶È¡¢ÅìµþÂ¢Á°¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÏ·ÊÞ¡Ö¥Ñ¥ó¤Î¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¡£¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Î¥íー¥ë¥Ñ¥ó¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤Î¿·À½Ë¡¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¡£¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥á¥¥·¥³»º¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥«¥ª¤ÏÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¥á¤ÎºÙ¤«¤¤¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¤È¡¢Ç»Ì©¤Ê¥«¥«¥ª¤Î¸ý¤É¤±¤¬»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ë¡£
²Á³Ê¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚCoffeeValley¡Û¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥«¥Õ¥§¥â¥«¡Ô1/27(²Ð)~2/14(ÅÚ)¡Õ
SNS¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿°ìÇÕ¡£ÅìµþÃÓÂÞ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥ÒーÀìÌçÅ¹¡ÖCoffee Valley¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿Ãæ¿¼Àù¤ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢»ºÆ¦¤Î¥³ー¥Òー¤Î¿¼¤ß¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡×¤Î±ü¿¼¤¤¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Í¾±¤¤òÌû¤·¤á¤ë¡¢¥«¥«¥ª¤¬¼çÌò¤Î¥«¥Õ¥§¥â¥«¡£
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥Á¥ã¥¤¥é¥Æ¡Ô1/27(²Ð)~2/14(ÅÚ)¡Õ
SNS¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ë¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢THE Cacao¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î°ìÇÕ¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ»º
¥«¥«¥ª¤ÎË½á¤Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£´¶¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¡£
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼Ì¿¿º¸¡§¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥«¥Õ¥§¥â¥«¡¢¼Ì¿¿±¦¡§¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥Á¥ã¥¤¥é¥Æ
¢£ÊªÈÎ¾¦ÉÊ¡Ê¢¨¾¦ÉÊ¤Ï°ìÉôÈ´¿è¡Ë
àèàá¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥«¥«¥ª¡¿¤¤¤Á¤´¡¿½Ð±ÀËõÃã¡Ë¡Ô1/27(²Ð)~2/14(ÅÚ)¡Õ
ÆÈ¼«¤Î¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×À½Ë¡ ¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤¿¥Ú¥ëー»º¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê°î¤ì¤ëÇ»Ì©¤Ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¡¢¤·¤ã¤ê¤Ã¤ÈÊø¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥«¥ª¡¿¤¤¤Á¤´¤Ï¤è¤ê¹á¤êË¤«¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢º£²ó¡Öàèàá¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡ã½Ð±ÀËõÃã¡ä¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¸ÂÄêÅÐ¾ì¡£¹á¤ê¤À¤Á¤è¤¯»ÝÌ£¤Î¤¢¤ë½Ð±ÀËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤Ö¤Ç¤¹¡£
Æü¾È»þ´Ö¤¬Ã»¤¤»³±¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤Ê ¡È¤«¤Ö¤»¡É ´Ä¶¡È¤Ç°é¤Ã¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤È»ÝÌ£¤ä´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¹âµéËõÃã¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ú¥ëー»º¥«¥«¥ª¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
àèàá¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å2¼ïBOX¡Ê¥«¥«¥ª¡¿¤¤¤Á¤´¡Ë²Á³Ê¡§1080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
àèàá¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å½Ð±ÀËõÃã ²Á³Ê¡§1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤í¤ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡ãºù·°¤ê¤¤¤Á¤´¡ä¡Ô1/27(²Ð)~2/14(ÅÚ)¡Õ
¤Û¤í¤ê¤È¤¯¤º¤ì¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¡¢Ç»Ì©¤Ê¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¤¯¤ë¤ó¤À¿·¿©´¶¡Ö¤Û¤í¤ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡ãºù·°¤ê¤¤¤Á¤´¡ä¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤Þ¤º¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤êºù¤Î ¡È±£¤·¹á¡É ¤¬¡¢¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¥Ú¥ëー»º¥«¥«¥ª¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¡ã¥Æ¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ¡ä¡Ô1/27(²Ð)~2/14(ÅÚ)¡Õ
¥é¥º¥Ù¥êー¤Ê¤ÉÀÖ¤¤²Ì¼Â¤òÁÛ¤ï¤»¤ë¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä´¶¡£¤·¤Ã¤È¤êÇ»Ì©¤Ê¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×À½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¿¤óË½á¤Ë¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Æ¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ¡£¶ìÌ£¤ä½Â¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ç¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ö¥á¥¥·¥³¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥«¥ª¡ã¥Æ¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ¡ä¡×¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§1250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê¢¨¾¦ÉÊ¤Ï°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¿·³ãÄ¹²¬¡Ú±ÛÇµÀãËÜÊÞÂçÏÂ²°¡Û¥Õ¥íー¥é¥ë¥«¥«¥ª¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾åÀ¸²Û»Ò¡Ô1/27(²Ð)~2/2(·î)¡Õ
1778Ç¯ÁÏ¶È¡¢ÆüËÜ»°ÂçÌÃ²Û¤Î°ì¤Ä¡Ö±ÛÇµÀã¡×¤òºî¤ë¿·³ãÄ¹²¬¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö±ÛÇµÀãËÜÊÞÂçÏÂ²°¡×¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¾¢¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¾åÀ¸²Û»Ò¤ò»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥ëー»º¡Ö¥Õ¥íー¥é¥ë¥«¥«¥ª¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤òñ²¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂ»°Ëß¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´Å¤ß¤È¥«¥«¥ª¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÍ¾±¤¤ÎÄ´ÏÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°¦ÃÎ¸¤»³¡Ú²Û»Ò²°shirushi¡Û¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥ì¥â¥ó¥é¥¹¥¯(5¸ÄÆþ¤ê)¡Ô2/3(⽕)~2/14(ÅÚ)¡Õ
¹ñÊõ¸¤»³¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö²Û»Ò²°shirushi¡×¡£¼êºî¤ê¤Î²¹¤«¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆ±Å¹¿Íµ¤¤Î¥é¥¹¥¯¤Ë¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ»º¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ªÆÃÍ¤Î²Ì¼ÂÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÀÌ£¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¶¦¤Ë¹¤¬¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯Ë½á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¸á¸å¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ê¡²¬Ìç»Ê¹Á¡Úbion¡Û¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥Ö¥ì´Ì¡Ô1/27(²Ð)~2/14(ÅÚ)¡Õ
ÁÇºà¤ÎÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¡²¬Ìç»Ê¹Á¤Î²Û»ÒÅ¹¡Öbion¡×¡£¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥«¥ªËÜÍè¤Î¥³¥¯¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤¬¡¢ÁÇËÑ¤Ê¥µ¥Ö¥ìÀ¸ÃÏ¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£³ú¤ß¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡×¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸åÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ì´Ì¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§2700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅìµþÃæÌÜ¹õ¡Ú¡õOIMO TOKYO¡ÛCraft Cacao Truffe °ÂÇ¼°ò¤Î¥Á¥ç¥³¤¬¤±Âç³Ø¤¤¤â -THE Cacao Edition-¡Ô2/3(⽕)~2/14(ÅÚ)¡Õ
ÃæÌÜ¹õ¤ä¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î½ÏÀ®Ìª°ò¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¡õ OIMO TOKYO¡×¡£Ìª¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÇ¼°ò¤òÁÇÍÈ¤²¤·¤Æ´Å¤ß¤È¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤ò¶Å½Ì¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡×¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥«¥ª¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬Àè¹Ô¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¤È¤í¤±¤ë°ò¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ëÀäÌ¯¤Ê°ìÂÎ´¶¡£Æó¤Ä¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ìÔÂô¤ÊÂç³Ø°ò¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§2400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡Ù¤Î¡ÖÀ¸¤Í¤ê¡×À½Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥«¥«¥ª¤Î¹á¤êÎ©¤Á¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡¢Ç»Ì©¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÌÀ¼£ÆÈ¼«¤ÎÆÃµöÀ½Ë¡¡£
¶¯¤¤ÎÏ¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤ëÆÃ¼ì¤ÊÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¿åÊ¬3¡ó°Ê²¼¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤È¡¢¿åÊ¬10¡ó°Ê¾å¤Î¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤Î´Ö¤Î¿åÊ¬ÎÎ°è¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÂ¢ÉÔÍ×¤ÊÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ý¤Ë¤¤¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤È¤È¤â¤Ë¹¤¬¤ëË§½æ¤Ê¹á¤êÎ©¤Á¤È¡¢¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤É¤±¤ë¡¢Í¾±¤¤Þ¤Ç¤âÇ»Ì©¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¡ÖÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡×¤Î¥«¥«¥ª¤Î¸ÄÀ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¤¿¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÌÀ¼£¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥«¥ªËÜÍè¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡£¤Ò¤ÈÎ³¤ÎÆ¦¤Ë¤â¼ê¤ò¤Ì¤«¤Ê¤¤¡£
»ºÃÏ¤«¤éÇÛ¹ç¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉÊ¼Á¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤Î¤È¤É¤¯¥«¥¿¥Á¤Ç¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¥«¥«¥ª¤Ê¤Î¡©¤³¤ì¤â¡¢¥«¥«¥ª¤Ê¤Î¡©
ÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌû¤·¤µ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤È¤Ø¡£
¤³¤³¤í¤Þ¤ÇËþ¤¿¤¹¡¢¤Ò¤È¸ý¤ò¡£¤â¤Ã¤È¡£
https://www.meiji.co.jp/products/brand/the-cacao/
¡ÖÌÀ¼£ ¥¶¡¦¥«¥«¥ª¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÆÈ¼«¤Î¥«¥«¥ªÇÀ²È»Ù±ç³èÆ°¡Ö¥á¥¤¥¸¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥«¥ª¤Î»ºÃÏ¤«¤éÀ½Ë¡¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤·¤«°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¥«¥«¥ªËÜÍè¤Î¹áÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥«¥ª¤Î3¤Ä¤Î¹áÌ£¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡×¡¢¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ú¥ëー»º¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥íー¥é¥ë¥«¥«¥ª¡¦¥é¥Æ¡×¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ»º¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥«¥«¥ª¡¦¥é¥Æ¡×¤Î4¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡È¥«¥«¥ª¡É¤Î¿·¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤äÌû¤·¤ßÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£