ÁÏ¶È£¸¤«·î¤Ç¥á¥ó¥º¥³¥¹¥á¾Þ£´´§ÏÃÂê¤Î¥á¥ó¥º¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉOCHER¤¬¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×½ÐÅ¹

ÁÏ¶È£¸¤«·î¤Ç£´´§Ã£À®¡£D2CÈ¯¥á¥ó¥º¥³¥¹¥á¤¬É´²ßÅ¹¤Ø
OCHER¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é¤ï¤º¤«8¤«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤ÇÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥º¥³¥¹¥á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢µ¡Ç½À¤È´¶À¤ÎÎ¾Î©¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼¡¤Ê¤ë¥Õ¥§ー¥º¤È¤·¤Æ¡ÖÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡×¤È¡Ö¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ¡×¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
½é¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó½ÐÅ¹¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÉ´²ßÅ¹¤òÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ£¤ë¡×¡ÖÁª¤Ö¡×¡Ö¼êÅÏ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤Ø¤ÎÃåÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿³Èþ´ã¤ÈÊÔ½¸ÎÏ¤ò»ý¤ÄÉ´²ßÅ¹¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤Î¿·¤·¤¤ºß¤êÊý¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¤«¤é¡Ö¼ÂÍÑ¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤Ø
OCHER¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼ÒÄ´ºº¡Ên=121¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È°Ê³°¡ÊÊ»ÍÑ´Þ¤à¡Ë¡×¤òÁª¤ó¤À¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁª¤Ó¤¿¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó3³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥®¥Õ¥È¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆ¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó55¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë30～40ÂåÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏÆü¾ï¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ên=121¡Ë
³«È¯/¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡ÉþÉô ¹µ£ HATTORI HIROKI
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È°ìÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤âÂ£¤ê¼ê¤Ë¤â¼«Á³¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈþÍÆ¥®¥Õ¥È¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢½é¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó½ÐÅ¹¤È¤·¤ÆÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ò¥ªー¥«ー¡Ó´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×
¢£²ñ´ü¡§2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¾ì½ê¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä £·³¬ ²½¾ÑÉÊÇä¾ì
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä £·³¬ ²½¾ÑÉÊÇä¾ì Ä¾ÄÌTEL¡¡052-566-3861
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½é¸ø³«¡¦Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ýー¥Á
¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÀìÍÑ¥®¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥®¥Õ¥ÈÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥»¥Ã¥ÈÄó°Æ
¤¤¤º¤ì¤â¡Ö»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÂ£¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢ÃËÀ¤¬Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¡ÖOCHER THE SERUM¡×
ÃËÀ¤ÎÈ©¤ËìÔÂô¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÇÛ¹ç¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥»¥é¥à
£±.ÃËÀ¤ÎÈ©¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¸·ÁªÀ®Ê¬
¡¦ÈéÉæ¤Î¸ü¤¤ÃËÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÈþÈ©À®Ê¬¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ò¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç
¡¦³°Åª»É·ã¤Ë¼å¤¤ÃËÀÈ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¼¡À¤Âå¥ì¥Á¥Îー¥ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡×*¹¤òºÎÍÑ
¡¦ÈþÈ©À®Ê¬¤Î¥µ¥ê¥Á¥ë»À¤â¤Þ¤¿»É·ã¤Ë¼å¤¤ÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ò¥á¥³¥¦¥¸ÍÕ¥¨¥¥¹¤È¤¤¤¦Å·Á³¥µ¥ê¥Á¥ë»À¤òºÎÍÑ
¡¦CICA*²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤®¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ¦Äæ¤ê¸å¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ£³LGA¡Ê3-¥é¥¦¥ê¥ë¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡Ë¤òºÎÍÑ
£².´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯»é¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¡¦¥Þ¥Ã¥È½èÊý
¡¦ÆÈ¼«³«È¯¸¶ÎÁ¡Ö¥Ê¥Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥«¥×¥»¥ë(TM)¡×¤Ë¤è¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê
¡¦¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»ÀÇÛ¹ç¤Ë¤è¤êÈé»é¤ä¥Æ¥«¤ä¤¹¤¤È©¤ò¥±¥¢
3.ÃËÀ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡£
¡¦À¾ÍÎÍü¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê
¡¦¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥»¥é¥à¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê
*¹À°È©À®Ê¬ *²¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ ÉÊ Ì¾¡§OCHER THE SERUM¡Ê¥ªー¥«ー ¥¶ ¥»¥é¥à¡Ë
ÍÆ¡¡¡¡ÎÌ¡§50mL¡¡
È¯ Çä Æü¡§2025Ç¯3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
²Á¡¡¡¡³Ê¡§Ã±ÉÊ¹ØÆþ4,270±ß(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ) ¡¢Äê´ü¹ØÆþ3,960±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
U¡¡R¡¡L¡§Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡Ê https://brand-ocher.com/shop/products/S001 ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Äê´ü¹ØÆþ¡Ê https://brand-ocher.com/shop/products/S002 ¡Ë¡¡