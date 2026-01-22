¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ëAUTC¡áÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÊAdvanced¡ËÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ÊTraining¡Ë¥»¥ó¥¿ー¡ÊCenter¡Ë¤Ø
¢£¥É¥íー¥ó¹ñ²È»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡Ö3Ç¯ÌÜÆÍÆþ¡á»ñ³Ê¹¹¿·»þÂå¡×Áª¤Ð¤ì¤ë¹¹¿·µ¡´Ø¤È¤·¤ÆAUTC¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°
¡¡2025Ç¯12·î10Æü¡¢¥É¥íー¥ó¹ñ²È»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤Ï³«»Ï¤«¤é3Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢Áà½Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¹¹¿·¡×¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊµÁÌ³¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Advanced Technology UAV Training Center¡Ê°Ê²¼AUTC¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¡¢¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÌÈµöÅÐÏ¿¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦»öÌ³µ¬Äê¤ÎÀ°È÷¤ò´°Î»¡£
¡¡À©ÅÙ³«»Ï½é´ü¡Ê2023Ç¯4·î¡Ë¤«¤é¹ñ²È»ñ³Ê¶µ½¬¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿AUTC¤¬¡¢µ»Ç½»ñ³Ê¹¹¿·¹Ö½¬¤òÀµ¼°¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á´¹ñÂÐ±þ¡¦°Â¿´¤Î¹¹¿·¹Ö½¬
¡¡2026Ç¯1·î8ÆüÉÕ¤±¤Ç¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤è¤ê¡Ö¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø»öÌ³µ¬Äê¡×¤âÀµ¼°ÄÌÃÎ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢µ»Ç½»ñ³Ê¹¹¿·¤ò°Â¿´¡¦³Î¼Â¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÁà½Ä¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï°Ê²¼¤Î2µòÅÀ¤Ç³«»Ï¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇµòÅÀ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¥³ー¥É¡§R0099001 AUTCËÜÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¹¿·¹Ö½¬µ¡´Ø¥³ー¥É¡§R0099002 AUTC´ØÀ¾ÁíËÜÉô
¢£¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤Î²ñ¾ì¤Ç2·î¤è¤ê³«ºÅ
¡¡¹¹¿·¹Ö½¬¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎºÂ³Ø¤ÈÂÐÌÌ¤Ç¤Î½¤Î»³ÎÇ§¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤ÎµòÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦²£ÉÍ²ñ¾ì¡Ê²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡Ë2·î23Æü¡¡13»þ～¡¢3·î20Æü¡¡13»þ～
¡¡¡¦¸üÌÚ²ñ¾ì¡Ê¼ÂÃÏ¹Ö½¬¶õ°è¤¢¤ê¡Ë¡¡¡¡2·î22Æü¡¦28Æü¡¢3·î7Æü¡¦14Æü¡¦21Æü¡¦28Æü
¡¡¡¦Âçºå¥¥¿¡ÊÇßÅÄ¡Ë¡¡¡¡¡¡¢Í¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È½ÀÆð¤ËÆüÄøÄ´À°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢£11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹¹¿·¹Ö½¬´°Î»
¡¡Ë»¤·¤¤Áà½Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÃ»¡¦ºÇÅ¬Àß·×¡£
Ää»ß½èÊ¬Ìµ¤·¤Î¹¹¿·ÂÐ¾Ý¼Ô¡Ê°ìÅù¡¦ÆóÅù¶èÊ¬¤Ê¤·¡Ë11,000±ß¤Ç¹¹¿·²ÄÇ½¡£e-learning¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¤Î»¹ÖºÂ¤ÏÂÐÌÌ1»þ´Ö¤Ç½ªÎ»¡£
º£¤¹¤°¹¹¿·¹Ö½¬¤ò¿½¤·¹þ¤à
https://ws.formzu.net/fgen/S67616654/
¢£°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤Áà½Ä¼Ô¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¹Ò¶õË¡°ãÈ¿ËÉ»ß¥¢¥×¥ê¤òÆÈ¼«³«È¯¡×
¡¡AUTC´ØÀ¾ÁíËÜÉô¤ÎÂåÉ½¹Ö»Õ¤¬¡¢¹Ò¶õË¡°ãÈ¿¤òÌ¤Á³ËÉ»ß¤¹¤ë¼ÂÌ³ÆÃ²½·¿¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼3ÅÀ¡¢
£±.Èô¹ÔÁ°¤Î³ÎÇ§
£².Ë¡Îá¤ÎÌÂ¤¤¤ò²ò¾Ã
£³.¸½¾ì¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ
¡¡¸½¾ì¤Ç¤ÏDIPS Viewer¤Ç¼èÆÀ¡¦²Ä»ë²½¤·¤¿
¡ÖÈô¹Ô·×²è¡×¡ÊFPL¡Ë
¡Öµö²Ä¡¦¾µÇ§¡×¡ÊREQ¡Ë
¡Öµ¡ÂÎ¾ðÊó¡×¡ÊUTM¡Ë
¤ò1Ëç¤ÎPDF¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¸½¾ìÄó½ÐÍÑ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤·¤Æ½ÐÎÏ²ÄÇ½¡ª
¡Ö»ñ³Ê¤Ï¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¡Îá¤¬ÉÔ°Â¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÁà½Ä¼Ô¤Ë¤³¤½»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¡¥¢¥×¥ê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡https://note.com/ymp_mizuhara/n/n718f070cc269
¢£AUTC¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥íー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡ÖVTOL¡¦¸ÇÄêÍãµ¡¡×¤Þ¤ÇËÜÇ¯¤è¤êÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´Ø¤È¤·¤ÆÅ¸³«
¡¡¡¡Èô¹Ôµ¡¡¦VTOL¼ÂÃÏ¤ª¤è¤Ó½¤Î»¸¡ÄêÍÑ¥¹¥¯ー¥ëµ¡¡ÊAUTC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³«È¯µ¡/´õË¾ÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´Ø¤ËÈÎÇä²ÄÇ½¡Ë
AUTC¤Ï3Ç¯ÌÜ¤ÎÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´Ø¹¹¿·¤òÆþ¸ý¤Ë¼¡À¤Âå¹Ò¶õ¿Íºà°éÀ®¤Ø¤ÈÂÉ¤ò¤¤ê¤Þ¤¹¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï
¡¦¸ÇÄêÍãµ¡¡ÊÈô¹Ôµ¡¡Ë¼ÂÃÏ¶µ½¬
¡¦VTOL¡Ê¿âÄ¾Î¥È¯Ãåµ¡¡Ë¼ÂÃÏ¹Ö½¬
¤òÅÐÏ¿¹Ö½¬µ¡´Ø¤È¤·¤Æ2026Ç¯Àµ¼°±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥é¥¸¥³¥óµ¡¤Î³µÇ°¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¹Ö½¬µ¡´Ø±¿±ÄÂ¦¥ê¥¹¥¯¡ÊÄÆÍî¤Ë¤è¤ëµ¡ÂÎ¸Î¾ãÅù¡Ë¤ä¼õ¹ÖÀ¸¥ê¥¹¥¯¡ÊÄÆÍî¤Î¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¡Ë¤òÌµ¤¯¤¹µ¡ÂÎ¤ò³«È¯¡£
¤µ¤é¤ËÈô¹Ôµ¡¹ñ²È»ñ³Ê¤ÎÎý½¬¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÁà½Ä¥¢¥×¥ê¤âÆÈ¼«³«È¯¤·¡¢¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¡Êµ»Ç½¾ÚÌÀ¡Ë¿·Àß¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢µ»ö
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20260109-GYT1T00228/
¢£¹¹¿·¤Ï¡Öºî¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤àÂè°ìÊâ
¡¡¥É¥íー¥ó»ñ³Ê¤Ï¼èÆÀ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³è¤«¤·Â³¤±¤Æ¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AUTC¤Ï¹¹¿·¤ò¡ÖµÁÌ³¡×¤ä¡Öºî¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áà½Ä¼Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¤²¤ë¡Èµ¡²ñ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ò¤¨¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹¹¿·¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î³§ÍÍ¤Ï¤¼¤ÒAUTC¤Î¹¹¿·¹Ö½¬¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(³ô)ÀèÃ¼µ»½ÑÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èËÌ¹¬1-11-1
https://www.autc.jp/