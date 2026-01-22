¡ÚcircusAGENT¡Û¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×µá¿Í¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ÉôÌç¤Ç2´üÏ¢Â³Leader¤ò¼õ¾Þ
circus³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÉô µ®»Ö¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿Íºà¾Ò²ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖcircusAGENT¡×¤¬¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëITÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Îµá¿Í¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖITreview Grid Award¡×¤È¤Ï
¡ÖITreview Grid Award¡×¤Ï¡¢ITÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¥æー¥¶ー¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿À½ÉÊ¤¬¡ÖLeader¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLeader¡×¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤ÈÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Î¤ß¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£
circusAGENT¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê-
µá¿Í¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡§https://www.itreview.jp/categories/job-database
circusAGENT¤Î¥ì¥Ó¥åー¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.itreview.jp/products/circus-agent/reviews
¿Íºà¾Ò²ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖcircusAGENT¡×¤È¤Ï
¡ÖcircusAGENT¡×¤Ï¡¢ºÎÍÑ´ë¶È¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼è°ú¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëBtoB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ ºÎÍÑ´ë¶È¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ëµá¿Í¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì³ç¤Ç¾Ò²ð°ÍÍê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢Ìó1,700¼Ò¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÇºÜÃæ¤Îµá¿Í¿ô¤ÏÌó10Ëü·ï¤Ç¤¹¡£
circusAGENT¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ÇºÎÍÑÃ´Åö¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¶È³¦½é¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤ä¡¢µá¿¦¼Ô¤Ø¤Îµá¿Í¾Ò²ð¤ä±þÊç°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖAGENTÏ¢ÍíÄ¢¡×¡¢´ë¶È¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡ÖOSUMITSUKIµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢¿Íºà¾Ò²ð¼è°ú¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ºÎÍÑ´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¡§¡ÖcircusAGENT¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://service.circus-group.jp/circus/forrecruiting/
¢§¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼ÒÍÍ¸þ¤±¡§¡ÖcircusAGENT¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://service.circus-group.jp/circus/foragent/
²ñ¼Ò³µÍ×
circus³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë¡¢HR¤ËÀµ²ò¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢HRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í¤ÎÎÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÄ©¤àHRTech´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ºÎÍÑ´ë¶È¤È¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤ò·Ò¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖcircusAGENT¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¿Í»ö¸þ¤±¶ÈÌ³»Ù±çSaaS¡ÖcircusHR ¦Â¡×¡¢µá¿¦¼Ô¤È¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¡ÖÅ¾¿¦AGENT Navi(https://service.circus-group.jp/circus/agentnavi/)¡×¡¢ÍúÎò½ñ¡¦¿¦Ì³·ÐÎò½ñºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤È¤È¤Î¤¦±þÊç½ñÎà(https://circus-career.jp/services/totonou)¡×¤Ê¤É¡¢HRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£ºÎÍÑ¡¦Å¾¿¦¡¦·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ê¤É¤Î¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×¤È¡¢¥æー¥¶ーµ¯ÅÀ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡×¤Ê»Ù±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬¡Ö¸å²ù¤Î¤Ê¤¤°Õ»×·èÄê¡×¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©104-0031 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌðÉô µ®»Ö
ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§29,560,000±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§HR Tech¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¿Íºà³ÍÆÀ»Ù±ç»ö¶È
URL¡§https://circus-group.jp/