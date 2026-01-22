ROAliv(¥í¥¢¥ê¥Ö) 2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó ¥·¥êー¥º¡×¤«¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¤È¥Ü¥Ç¥£¥¯¥êー¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROAliv(¥í¥¢¥ê¥Ö)¡×¤Ï¡¢È©¤È¤³¤³¤í¤Ë¿¼¤¤¤ä¤¹¤é¤®¤òÆÏ¤±¤ë¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¤È¥Ü¥Ç¥£¥¯¥êー¥à¤ò2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ Êñ¤ß¹þ¤à¹¬¤»¡£¤«¤é¤À¤È¤³¤³¤í¤Î½á¤¤¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó
1Æü´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤³¤³¤í¤Ë¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤ò¡£
±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é
¤³¤³¤í¤Þ¤Ç¤Õ¤ï¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£
¤«¤é¤À¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¼«Ê¬¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤ò»êÊ¡¤Î´î¤Ó¤ÇËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦
À®Ê¬¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡¢¹á¤ê¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
¥Þ¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó ¥·¥êー¥º¡£
È©¤È¤³¤³¤í¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë
100¡ó¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÊ£¹ç¥¨¥¥¹¡¦¥«¥ê¥»¥ó¥·¥Ã¥¯¥¹*1¤ò
¥·¥êー¥º¶¦ÄÌÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½á¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤³¤í¤Ç
¹¬Ê¡¤ÊÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡£
¡Ò¥Þ¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó 3¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡Ó
Point 1¡§È©¤È¤³¤³¤í¤Ë¹¬¤»¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¡¥»¥¤¥è¥¦¥·¥í¥ä¥Ê¥®¼ùÈé¥¨¥¥¹¡¢¥È¥Þ¥È²Ì¼Â¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹çÀ®Ê¬¡Ö¥«¥ê¥»¥ó¥·¥Ã¥¯¥¹*1¡×¤ò¥ーÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¡£
Point 2¡§¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ®Ê¬¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¤Ç¡£²á´¥Áç¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤È¡¢½á¤¤¤ËËþ¤Á¤¿ìÔÂô¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ø¡£
Point 3¡§¤³¤³¤í¤ËÆÏ¤¯¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¡ÓÌ³Ð¤Ï¸Þ´¶¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢Ç¾¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤â¤Î¡£±ó¤¤µ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤Î²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢È©¤È¤³¤³¤í¤Ë¹¬¤»¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤í¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¡£
¢¨1 ¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¿å¡¢¥È¥Þ¥È²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥»¥¤¥è¥¦¥·¥í¥ä¥Ê¥®¼ùÈé¥¨¥¥¹¡¢¥Þ¥ë¥È¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¡¢¥·¥ê¥«(À°È©À®Ê¬)
¥Þ¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó ¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×
[¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×] Á´2¼ï
400mL ÀÇ¹þ3,740±ß
¥¦¥©ー¥¿ー¥¬ー¥Ç¥ó¤Î¹á¤ê
¥Ò¥Î¥¥¦¥Ã¥É¤Î¹á¤ê
¼å»ÀÀ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¡¢¤Ä¤ë¤ó¤ÈÀö¤¦¡£
½á¤¤¤òÍß¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ÎÈ©¤Ë¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤Î¥·¥ã¥ïー¥¿¥¤¥à
È©¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ë¤¯¤¤pH5~6¤Î¼å»ÀÀ¥¢¥ß¥Î»À·Ï¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¡£
Âç¿Í¤Î´¥¤¤ä¤¹¤¤È©¤â¤·¤Ã¤È¤êÀö¤¤¾å¤²¤ëìÔÂô¤Ê½á¤¤´¶¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¥íー¥º¤Ï¤Á¤ß¤Ä*2¤ä¿¢Êª¥¨¥¥¹¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ôー¥ê¥ó¥°*3¸ú²Ì¤Ç¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤Ø¡£
È©¤Î°ú¤¤·¤á¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÂçÆ¦È¯¹Ú¥¨¥¥¹*4¤ä¥³¥ê¥¢¥ó¥Àー²Ì¼Â¥¨¥¥¹*5¤âÇÛ¹ç¡£
¤³¤³¤í¤ËÆÏ¤¯¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹á¤ê¡£
¡Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/38082/table/111_1_1c432a8c77d2beab70869805d27342f0.jpg?v=202601220121 ]
¡Ò¹á¤ê¡Ó
*1 ¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¿å¡¢¥È¥Þ¥È²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥»¥¤¥è¥¦¥·¥í¥ä¥Ê¥®¼ùÈé¥¨¥¥¹¡¢¥Þ¥ë¥È¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¡¢¥·¥ê¥«(À°È©À®Ê¬) *2 ¥°¥ë¥³¥Î¥Ð¥¯¥¿ー/¥Ï¥Á¥ß¥ÄÈ¯¹Ú±Õ(À°È©À®Ê¬) *3 ¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È *4 ¥Ð¥Á¥ë¥¹/¥À¥¤¥ºÈ¯¹Ú¥¨¥¥¹(À°È©À®Ê¬) *5 ²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥ê¥¢¥ó¥Àー²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸²Ì¼Â¥¨¥¥¹(À°È©À®Ê¬) *6 10-¥Ò¥É¥í¥¥·¥Ç¥«¥ó»À(À°È©À®Ê¬)
¥Þ¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó ¥Ü¥Ç¥£¥¯¥êー¥à
[¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×] Á´2¼ï
200g ÀÇ¹þ4,180±ß
¥¦¥©ー¥¿ー¥¬ー¥Ç¥ó¤Î¹á¤ê
¥Ò¥Î¥¥¦¥Ã¥É¤Î¹á¤ê
Ê´¿á¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤âË¤«¤Ê½á¤¤¤È¥Ï¥ê¡£
¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¥Ó¥¿¥ß¥óÇÛ¹ç¥Ü¥Ç¥£¥¯¥êー¥à
Ê´¤ò¤Õ¤¯¤Û¤É¤Î´¥ÁçÈ©¤Ë¤â¤¹¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¤Î¤Ó¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê½á¤¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¥Ü¥Ç¥£¥¯¥êー¥à¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB6*7¤È¥Ó¥¿¥ß¥óD*8¡¢¥Ó¥ª¥Á¥ó*9¡¢¥È¥¦¥¥ó¥»¥ó¥«²Ö¥¨¥¥¹*10¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤¤¤ÇË¤«¤Ê¥Ï¥ê¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¿¿Åß¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëÇ»Ì©¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ê¤¬¤é¡¢Ì©Ãå´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤í¤ËÆÏ¤¯¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹á¤ê¡£
¡Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/38082/table/111_2_d5d70a8f4bad1423da713765e6ce8019.jpg?v=202601220121 ]
¡Ò¹á¤ê¡Ó
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.roaliv.jp/special/mindmeditation/
¡Ö¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÌ¤Íè¡×
¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢²½¾ÑÉÊ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2018Ç¯3·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
2023Ç¯11·î22Æü¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¾Î¤òROAliv (¥í¥¢¥ê¥Ö) ¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Î½¼¼Â¤È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Üー¥À¥ì¥¹¤ÊÂÎ¸³·¿¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤À½ÉÊºî¤ê¤È¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ]
https://www.roaliv.jp/shoplist/
¥ë¥ß¥Í¿·½É2Å¹/¥°¥é¥ó¥¹¥¿´Ý¤ÎÆâÅ¹/µþ²¦¿·½ÉÅ¹/¥¥é¥ê¥Êµþ²¦µÈ¾Í»ûÅ¹/¥ë¥ß¥ÍÂçµÜ2Å¹/²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹/¥Ú¥ê¥¨ÀéÍÕÅ¹/¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ëÅ¹/¶áÅ´¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹/¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ìÅ¹/ÅìµÞÉ´²ßÅ¹¤µ¤Ã¤Ý¤íÅ¹/ÀçÂæ¥Ñ¥ë¥³2Å¹/½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹/¥ë¥ß¥ÍÃÓÂÞÅ¹(2026Ç¯1·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó)
[¥í¥¢¥ê¥Ö¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼]
TEL¡§0120-941-554