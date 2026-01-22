¼«¼£°å²ÊÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦DeepEyeVision¡¢ÎÐÆâ¾ã¿ÇÎÅÅù¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·¤·¤¤°åÎÅµ¡´ï¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä³«»Ï ～¼«Æ°»ëÌî¡¦´ã»£±ÆÁõÃÖ(OCT)ÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à AI-CO¡Ê¥¢¥¤¥³¡Ë～
2026Ç¯1·î22Æü
DeepEyeVision³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ä³Ø½Ñ´Ø·¸¼ÔÅù¤Ø¡¢Åö¼Ò¤Î´ë¶È³èÆ°¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊ¸Ãæ¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¦°åÌôÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¸ÜµÒÍ¶°ú¤ä°å³ØÅª¤Ê½õ¸À¤ò°Õ¿Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¼£°å²ÊÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦DeepEyeVision³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¹â¶¶ ½¨ÆÁ¡¢°Ê²¼¡ÖDeepEyeVision¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¹âÇ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼ºÌÀ¸¶°ø¤ÎÂè°ì°Ì¤Ç¤¢¤ëÎÐÆâ¾ã¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÇÎÅ¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢¼£ÎÅ»þ¤ä¸¡ºº»þ¤Î´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤°åÎÅµ¡´ï¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¼«Æ°»ëÌî¡¦´ã»£±ÆÁõÃÖ(OCT)ÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à AI-CO¡Ê¥¢¥¤¥³¡Ë¡Ê°Ê²¼¡ÖAI-CO¡×¡Ë¤ò2026Ç¯1·î¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1.À½ÉÊ³µÍ×
¡ÖAI-CO¡×¤Ï¡¢¶áÀÖ³°Àþ¤ò»È¤Ã¤ÆÌÖËì¤ÎÃÇÌÌ¤ò²èÁü²½¤¹¤ëOCT¡Ê¸÷´³¾ÄÃÇÁØ·×¡Ë¤«¤é½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿²èÁü¾ðÊó¡Ê3D¥¹¥¥ã¥ó¥Çー¥¿)¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢Ç»Ã¸¤ÎÉÕ¤¤¤¿Ê¿ÌÌ¥°¥ìー¥¹¥±ー¥ë²èÁü¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°»ëÌî·×¤«¤é½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿»ëÌî·×Â¬·ë²Ì¤òÉ½¼¨¤·¡¢°å»Õ¤ÎÌÜ¤Ç¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÐÆâ¾ã¤Î¿ÇÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢OCT¤È¼«Æ°»ëÌî·×¤Î½ÐÎÏ¤ò°å»Õ¤¬Èæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡Ê¢¨2¡Ë¡¢º£²ó¡ÖAI-CO¡×¤¬¼ÂÁõ¤·¤¿¡¢OCT¤Î²èÁü¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢Ê¿ÌÌ¥°¥ìー¥¹¥±ー¥ë²èÁü¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÇÎÅ¤Î¸úÎ¨²½¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÉÂ´ü¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¢¼£ÎÅ»þ¤ä¸¡ºº»þ¤Î´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÌ¾¡§¼«Æ°»ëÌî¡¦´ã»£±ÆÁõÃÖ(OCT)ÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à AI-CO¡Ê¥¢¥¤¥³¡Ë
µ¡´ïÊ¬Îà¡§´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§307ADBZX00085000
¿Þ1¡¡OCT²òÀÏ·ë²Ì¥âー¥É¤Î¥¤¥áー¥¸
¿Þ2¡¡ÀÜÂ³¹½À®¿Þ
2.ËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
Åçº¬Âç³Ø°å³ØÉô´ã²Ê³Ø¹ÖºÂ¡¡Ã«¸Í Àµ¼ù¡¡¶µ¼ø¡¡¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åçº¬Âç³Ø¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸Å»³ À¿ °å»Õ¡ÊDeepEyeVision³ô¼°²ñ¼Ò¸ÜÌä¡¢Æî»Ò°Â´ã²Ê±¡Ä¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢OCT¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ëÌî¸¡ºº¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î·Á¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÎÐÆâ¾ã¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ã²Ê°åÎÅ¤¬¹¹¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô´ã²Ê³Ø¶µ¼¼ ËÜ¾± ·Ã ¶µ¼ø¡¡¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÎÐÆâ¾ã¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ºÌÀ¸¶°ø¤ÎÂè°ì°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ÏÄ¹´ü¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£ÎÐÆâ¾ã´µ¼Ô¤ËÅ¬¤·¤¿¼£ÎÅÌô¤Î¸¦µæ³«È¯¤ä¡¢¼£ÎÅ·ÑÂ³¤Ë¤ª¤±¤ëÉé²Ù·Ú¸º¤Ï¡¢´ã²Ê°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô´ã²Ê³Ø¶µ¼¼½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¡¢¹â¶¶½¨ÆÁ Çî»ÎÎ¨¤¤¤ë¼«¼£°å²ÊÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦DeepEyeVision¼Ò¤òÃæ¿´¤ËÀß·×³«È¯¤µ¤ì¤¿ËÜ°åÎÅµ¡´ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÐÆâ¾ã´µ¼Ô¤Ø¤ÎÊ¡²»¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
DeepEyeVision³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÞÇÈÂç³Ø ¥µ¥¤¥Ðー¥á¥Ç¥£¥¹¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¶µ¼ø¡¢¼«¼£°å²ÊÂç³Ø ´ã²Ê³Ø¹ÖºÂ ½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¡¢¹â¶¶½¨ÆÁ¡Ê°å³ØÇî»Î¡Ë¤¬¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿°åÎÅAIµ»½Ñ¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¼«¼£°å²ÊÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ë²èÁü¿ÇÃÇµ»½Ñ¤ò¤¤¤«¤·¡¢´ã²ÊÎÎ°è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°åÎÅÊ¬Ìî¤Î¹âÅÙ²½¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¹â¶¶ ½¨ÆÁ
ËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»ÔÌô»Õ»û3311-1 ¼«¼£°å²ÊÂç³Ø´ã²Ê³Ø¹ÖºÂÆâ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://deepeyevision.com/
