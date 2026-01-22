µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ßÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø ³ØÀ¸ÁªÈ´Å¸¡ÖDOUBLE ANNUAL 2026 ¡×¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤ÈÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤Ë¤è¤ë³ØÀ¸ÁªÈ´Å¸¡ÖDOUBLE ANNUAL 2026¡×¤Ï¡¢Î¾Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥¥å¥ìー¥¿ー¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÅ¸Í÷²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ý½Ñ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö±ó¤¯¤ØÎ¹¤¹¤ë¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡©¡¿Long Ways, Long Lies?¡×¡£µþÅÔ¤È»³·Á¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ëÅÀ¤¬¡¢¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤È¤¤¤¦Ãæ´ÖÃÏÅÀ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹ º´Æ£ Âî¡Ë¤ÈÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¡Ê»³·Á»Ô¾åºùÅÄ¡¿³ØÄ¹ Ãæ»³¥À¥¤¥¹¥±¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸ÁªÈ´Å¸¡ÖDOUBLE ANNUAL2026 ――±ó¤¯¤ØÎ¹¤¹¤ë¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡©¡¿Long Ways, Long Lies?¡×¤ò2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢ÄéÂóÌé¡¦·ÄÌî·ë¹á¤Î£²Ì¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¡¢´Æ½¤¤ËÊÒ²¬¿¿¼Â¡Ê¿¹Èþ½Ñ´Û´ÛÄ¹¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢Å¸Í÷²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢Î¾Âç³Ø¤ÎÁ´³ØÉôÀ¸¤È±¡À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÊç½¸¡¦ÁªÈ´¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÄó¼¨¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Ë±þÅú¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¡¢À©ºî»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÅ¸Í÷²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ý½Ñ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£2022Ç¯ÅÙ¤«¤é»ÐËå¹»¤Ç¤¢¤ëÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤«¤é¤â³ØÀ¸ÁªÈ´¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢µþÅÔ¤È»³·Á¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤«¤é¡Ö¥¢ー¥È¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
DOUBLE ANNUAL 2026 ±ó¤¯¤ØÎ¹¤¹¤ë¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡©¡¿Long Ways, Long Lies?
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～18:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î´ÑÍ÷ÄùÀÚ»þ´Ö¤Ï17:30
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¡¡3³¬ Å¸¼¨¼¼3A¡¡¢©106-8558 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7-22-2
²ñ´üÃæ¤ÎµÙ´ÛÆü¡§2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
https://www.kyoto-art.ac.jp/doubleannual2026/¡Ê¸ø³«½àÈ÷Ãæ¡Ë
¼çºÅ¡§µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ÊKyoto University of the Arts¡Ë
¶¨ÎÏ¡§ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¡ÊTohoku University of Art & Design¡Ë
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤ó¤Ç¤ó¡¢¥»¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËèÆü±ÇÁü²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à
¢£DOUBLE ANNUAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DOUBLE ANNUAL¤È¤Ï¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤ª¤è¤ÓÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£Î¾Âç³Ø¤Î³ØÉôÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨´ë²è°Æ¤òÊç½¸¤·¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï64ÁÈ73Ì¾¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢11Ì¾¡ÊÁÈ¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¡¢À©ºî¤ÈÅ¸¼¨¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤·¤ÆÃµµæ¤¹¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¥¥å¥ìー¥¿ー¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡§ÄéÂóÌé¡¢ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¡§·ÄÌî·ë¹á¡Ë¤«¤é¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éºîÉÊÀ©ºî¤ÈÅ¸¼¨¹½ÁÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Å¸¼¨Á´ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¢ー¥È¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Å¸Í÷²ñ¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö±ó¤¯¤ØÎ¹¤¹¤ë¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡©¡¿Long Ways, Long Lies?¡×
ËÜÅ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¸ì·÷¥Õ¥é¥ó¥Ç¥ì¥óÃÏÊý¡Ë¤Î¤³¤È¤ï¤¶¡ÖWie verre reizen doet, kan veel verhalen¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ¿Ìä·Á¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÇ°×¤ä¹Ò³¤¤òÄÌ¤¸¤Æ±óÊý¤ÎÀ¤³¦¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¡×¤Ï³Ø¤Ó¤ä¸ì¤ê¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ò±ÑÌõ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖLong Ways, Long Lies¡ÊÄ¹¤¤Î¹¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤±³¤¬¤Ä¤¤â¤Î¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤ä¥¢¥¤¥í¥Ë¥«¥ë¤ÊÉ½¸½¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£±ó¤¯¤ØÎ¹¤ò¤·¤¿¿Í¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¿¿µ¶¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯--¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÎ¹¡×¤È¡Ö¸ì¤ê¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥º¥ì¤äµº¤ì¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È¤¤¤¦ÁÏÂ¤Åª¹Ô°Ù¤È¤â½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È»ä¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸½¼Â¤ÈÁÛÁü¡¢¿¿¼Â¤È¸ØÄ¥¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡£¤½¤Î±Ä¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥¢ー¥È¤Î°ìÂ¦ÌÌ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
DOUBLE ANNUAL2026 ¥×¥ì¥Ó¥åーÅ¸¡ÊµþÅÔ¡Ë»£±Æ¡§¸Ü·õµü
¢£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤ÈÅ¸¼¨¤Î¾ì
¸½ºß¡¢µþÅÔ¤ä»³·Á¤Ç³Ø¤Ó¡¢À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Î¹Ï©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÎ¹¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢ー¥È¡×¤È¤¤¤¦¹µÁ¤Î³µÇ°¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤äÀ¤³¦¤Î½ôÁê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ´ØÍ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾Âç³Ø¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î»×¹Í¤ä¼Â´¶¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢ÅÁÃ£¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºî²È¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤ÎÆü¾ï¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¼Â´¶¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¾Íè¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤é¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç·Ý½Ñ¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¼ÂÁ©¤Î¾ì¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃç´Ö¤äÀìÌç²È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢°ì¼ï¤ÎÎ¹¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤â¡¢³Æ¡¹¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£½ÐÅ¸ºî²È Artists
- ¥¢¥¤¥é¥´¥ó Ayalguun¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ý½ÑÀì¹¶ Èþ½Ñ¹©·ÝÎÎ°è ½¤»Î2Ç¯¡Ë
- Brumend Maps¡§²«°Â蒞 HUANG ANQI¡¢²¦¸ìÅâ WANG YUTANG¡¢Á¾²Å´ý ZENG JIAQI¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ý½ÑÀì¹¶ Èþ½Ñ¹©·ÝÎÎ°è ½¤»Î2Ç¯¡¿3Ì¾¡Ë
- ²¬ÅÄÎ°À¸ Ryusei Okada¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø Èþ½Ñ¹©·Ý³Ø²Ê Ìý²è¥³ー¥¹ 4Ç¯¡Ë
- ÃéµÖÁãÌÂ¡ÊTadaoka Sumai¡Ë¡§µ×ÊÝ ×¢ÂÁ Kota Kubo¡¢¥ÁÅÄ ¿¿Ç·½õ Shinnosuke Tida¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ý½ÑÀì¹¶ ·Ý½Ñ¼ÂÁ©ÎÎ°è ½¤»Î1Ç¯¡¿2Ì¾¡Ë
- ÅòÀ²Í½ TANG QINGYU¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ý½ÑÀì¹¶ Èþ½Ñ¹©·ÝÎÎ°è ½¤»Î2Ç¯¡Ë
- ±§Ìî¿¿ÂÀÏº Shintaro Uno¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø Èþ½Ñ¹©·Ý³Ø²Ê Áí¹çÂ¤·Á¥³ー¥¹ 4Ç¯¡Ë
- Èôæá¡ÊFEISHO¡Ë¡§´äÅÄÆà³¤ Nami Iwata¡¢½ù·¯°ï XU JUNYI¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø Èþ½Ñ²Ê ÍÎ²è¥³ー¥¹ 3Ç¯¡¿2Ì¾¡Ë
- FLO¡§º´¡¹ÌÚÍÛÏÂ Hiyori Sasaki¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø ¹©·Ý¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê 3Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£ÁÏÎÜ Tsukuru Sato¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø Èþ½Ñ²Ê ÍÎ²è¥³ー¥¹ 3Ç¯¡Ë
- Àî¸ý¸»ÂÀ Genta Kawaguchi¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡ Ê£¹ç·Ý½ÑÎÎ°è ½¤»Î1Ç¯¡Ë
- ÌÚÂ¼¹¸»Ò Akiko Kimura¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡ Ê£¹ç·Ý½ÑÎÎ°è ½¤»Î2Ç¯¡Ë
- ÃæÅç¿µÇ·½õ Shinnosuke Nakajima¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡ Ê£¹ç·Ý½ÑÎÎ°è ½¤»Î1Ç¯¡Ë
¢£¥¢ー¥È¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¡¡Art Practitioners
- »°±º½¡Ì±¡¡Somin Miura¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ý½ÑÀì¹¶ Ê¸²½¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦·Ý½Ñ¶µ°éÎÎ°è ½¤»Î2Ç¯¡Ë
- ºäËÜçýÎ¤·Ã¡¡Marie Sakamoto¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø ¥¢ー¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ø²Ê ¥¢ー¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥³ー¥¹ 3Ç¯¡Ë
- ÇòÀÐ¸÷¡¡Hikaru Shiraishi¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø ¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê ¥¯¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹ 3Ç¯¡Ë
- Åâ¼ã¶¬¡¡Tang Jo-Chiao¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ ·Ý½ÑÀì¹¶ ·Ý½Ñ¼ÂÁ©ÎÎ°è ½¤»Î1Ç¯¡Ë
- ÊÆÎÓ¶õ¡¡Sora Yonebayashi¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø ¥¢ー¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ø²Ê ¥¢ー¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥³ー¥¹ 3Ç¯¡Ë
- ¸Å»³²ÌÊâ¡¡ Kaho Koyama¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø Ê¸²½ºâÊÝÂ¸½¤Éü³Ø²Ê 2Ç¯¡Ë
- ÃæÅÚ°æÍÛÂÀ¡¡Yota Nakadoi¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø ´ë²è¹½ÁÛ³Ø²Ê 1Ç¯¡Ë
¥¢ー¥È¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¤È¤Ï
Èþ½ÑÅ¸¤ò¤Ä¤¯¤ë°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¤òÃ´¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£ºî²È¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢Å¸Í÷²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òµÏ¿¤·¡¢¥Æ¥¯¥¹¥È¤ò½ñ¤¡¢¹¤¯À¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÈÅù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Î¡ÖDOUBLE ANNUAL 2024¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¨ー¥¿ー¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÈÉ¡¿¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£ÈÉ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìò³ä¤¬¡¢2024ÅÙ¤«¤é»ÖË¾¼Ô¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤äÀìÌçÊ¬Ìî¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼ÂÌ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢ー¥È¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
photo¡§Kai Maetani
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø Ã´Åö¡Ë¡§ÄéÂóÌé Takuya Tsutsumi
2019Ç¯¥¢¥À¥à¡¦¥ß¥Ä¥¥¨¥ô¥£¥ÁÂç³ØÂç³Ø±¡¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£ー¥ºÀì¹¶½¤Î»¡£µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡½Ú¶µ¼ø¡£Å¸¼¨¶õ´Ö¤Î¹½À®¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò´Þ¤à1²óÅª¤ÊÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈóÀ©ÅÙÅª¤Ê¼ÂÁ©¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡£2018Ç¯¤è¤ê¶¦Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦»³Ãæsuplex¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢2025Ç¯¤è¤êICAµþÅÔ¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÊÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø Ã´Åö¡Ë¡§·ÄÌî·ë¹á Yuka Keino
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜ½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£½©ÅÄ¸øÎ©Èþ½ÑÂç³Ø¡¢¥µ¥â¥¢¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡ÊMuseum of Samoa¡Ë¡¢ÀÄ¿¹¸øÎ©Âç³Ø ¹ñºÝ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーÀÄ¿¹ [ACAC] ¼çÇ¤³Ø·Ý°÷¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥×Âç³Ø¹ñºÝµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡£¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÚºßÀ©ºî¤ª¤è¤ÓAIR¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¡£¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÉÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê¸²½¤Î¥ê¥µー¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¨Æ¯¤·¶á¸½Âå»Ë¤òºÆ¹Í¤¹¤ë´ë²è¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¼Ì¿¿¡§°ËÆ£¾´µª
´Æ½¤¡§ÊÒ²¬¿¿¼Â Kataoka Mami
¿¹Èþ½Ñ´Û´ÛÄ¹¡¢¹ñÎ©¥¢ー¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡£2017-2019Ç¯ÅÙKUA ANNUAL¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Âè9²ó¸÷½£¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡Ê2012Ç¯¡¢¶¦Æ±´ÆÆÄ¡Ë¡¢Âè21²ó¥·¥É¥Ëー¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡Ö¤¢¤¤¤Á2022¡×¤Ê¤É¤â·óÌ³¡£
