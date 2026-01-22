¡ÚJAFÆÁÅç¡ÛÆÁÅçÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡¦·ÚÌý1L¤¢¤¿¤ê10±ß°ú¡×¤ÎJAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®
JAF¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ËÆÁÅç»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹¡§ËÌÅçµÁµ®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢ÆÁÅç¸©¤ª¤è¤Ó¹áÀî¸©¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÆÁÅçÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕµëÌýÂÐ±þ26¥µー¥Ó¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢SS¡Ë¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡¢JAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ°÷Í¥ÂÔ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jaf.link/tokushimasekiyu
ÆÁÅç»Ô¤ª¤è¤Ó¹â¾¾»Ô¤òÃæ¿´¤ËSS¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆÁÅçÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¶¡µë¤ò¤Ï¤¸¤á¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎJAF¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢JAF²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÆü¾ï¤ÎµëÌý¤ò¤è¤êÊØÍø¤«¤Ä¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JAF¤Ç¤Ïº£¸å¤â²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢²ñ°÷Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÁÅçÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò JAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê´ë²è³µÍ×
¡Ú»ÜÀßÌ¾¡ÛÆÁÅçÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò26SS¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥ÕµëÌý¡Ë
¢¨¥»¥ë¥ÕµëÌý¤Î4SS¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢§ SS¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
SS¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tokuseki.co.jp/ss/
¡ÚÍ¥ÂÔÆâÍÆ¡Û¥¬¥½¥ê¥ó¡¦·ÚÌý10±ß/1L°ú¡Ê¸ÂÄê1,000Ì¾ÍÍ¡Ë¡¡
¡ÚÍ¥ÂÔ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÚÍøÍÑÊýË¡¡Û²ñ·×»þ¤ËJAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡
¢¨Â¾¤ÎÍ¥ÂÔ¡¦³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¡ÊJAF²ñ°÷ÄÌÇ¯Í¥ÂÔ¤Ê¤É°ìÉôÊ»ÍÑ²Ä¡£¾ÜºÙ¤Ï²ñ°÷Í¥ÂÔ¤Î¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡ÛJAF²ñ°÷1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Âæ¤Þ¤Ç¡¡
¡Ú¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡ÛÆÁÅçÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡ÛJAFÆÁÅç»ÙÉô¡¡TEL:088-625-6511¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00ÅÚÆü½ËµÙ¤ß¡Ë
¢£JAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê³µÍ×
JAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬²ñ°÷¾Ú¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú¡×¤È¡Ö²ñ°÷Í¥ÂÔ¸¡º÷¡×¡Ö¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹µß±çÍ×ÀÁ¡×µ¡Ç½¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌµÎÁ¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ÏJAF²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§ JAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¾ÜºÙ¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JAF¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://jaf.or.jp/common/app
ÆÁÅçÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ëö¹SS¡¡³°´Ñ