¸©Æâ¿ï°ì¤Î¤¦¤É¤ó¤Îº×Åµ¤Ë¿·µì¥á¥Ç¥¤¥¢¤È¥Üー¥È¥ìー¥¹¾ì¤¬´°Á´¥³¥é¥Ü¡ª¡ÖÂè£¹²óºë¶Ì¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¡×¤¬£Â£Ï£Á£Ô £Ò£Á£Ã£Å¸ÍÅÄ¤Ç³«ºÅ¡ª
¡¡¤¦¤É¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¹áÀî¸©¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïºë¶Ì¸©¤âÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡Ö¤¦¤É¤ó²¦¹ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¡£¸©Æâ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö²Ã¿Ü¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡Ö·§Ã«¤¦¤É¤ó¡×¡¢¹ãÁã»Ô¤Î¡ÖÀîÉý¤¦¤É¤ó¡×¤Ë¿¼Ã«»Ô¤Î¡Ö¼Ñ¤Ü¤¦¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾Å¹¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤´ÅöÃÏ¤¦¤É¤ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æºë¶Ì¸©¤Ë¤Ï»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ä»³Íü¸©¤Î¡ÖµÈÅÄ¤Î¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÃÏ°èÈ¯¾Í¤ÎÌ¾Å¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤É¤ó´Ä¶¤«¤é¡¢ºë¶Ì¸©¤ÏÊÌÌ¾¡Ö¤¦¤É¤ó¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¹áÀî¸©¤È¤Îº¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¹áÀî¸©¤Î¿Í¸ý¤¬Ìó95Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æºë¶Ì¸©¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó£¸ÇÜ¤Î738Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜµ¤¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢ºë¶Ì¸©¤¬¹áÀî¸©¤òÈ´¤¤¤Æ¡Ö¿·¡¦¤¦¤É¤ó¸©¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â·è¤·¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Êºë¶Ì¸©¤Î¤¦¤É¤óÊ¸²½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëYouTube¡Øºë¶Ì¤¦¤É¤ó»Ò£Ô£Ö¡Ù¤È¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÈÇ¸µ¤Ç¤â¤¢¤êºë¶Ì¸©¤È¤Ï±ï¤¬¿¼¤¤½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÁÐÍÕ¼Ò¤¬´°Á´¥³¥é¥Ü¡£Æ±¤¸¤¯ºë¶Ì¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Üー¥È¥ìー¥¹¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ø£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£Å¸ÍÅÄ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤È2·î1Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡ØÂè£¹²óºë¶Ì¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÇÂè£¹²óÌÜ¤È¤Ê¤ëºë¶Ì¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò¤â¤Ä¤¦¤É¤ó¤ÎÏ·ÊÞ¤äÌ¾Å¹¤Ð¤«¤ê¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤ªÅ¹¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¦¤É¤ó¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤ä½Ð½Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ìÆâ¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤¼¤ÒËÜÅ¹¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ÐÅ¹¤¦¤É¤óÅ¹¤ÈÄó¶¡¤¦¤É¤ó¡Û
1·î31Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤È2·î1Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö½ÐÅ¹ÅÄ¼Ë¤¦¤É¤ó¤Æ¤Ä¡ÊÀî±Û»Ô¡Ë
¡Ø¥È¥í¥È¥íÆð¹üÆù¤¦¤É¤ó¡Ù
ºë¶Ì¸©»ºÃÏÊ´¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¹á¤ê¹â¤ÅÄ¼Ë¤¦¤É¤ó¡ª
¥È¥í¥È¥í¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÆð¹Ñ¡õ¥Û¥í¥Û¥íÆù¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²
ÂçµÜ±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç25Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËÅÌÊâ¤ÇÌó15Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë±£¤ì²ÈÅª¤Ê¤¦¤É¤óÅ¹¡£ÃÛ70Ç¯Ä¶¤¨¤Î¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ï²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Ç20Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¤¦¤É¤óÅ¹¤¬¡¢º£²ó½ÐÉÊ¤¹¤ë¡Ø¥È¥í¥È¥íÆð¹üÆù¤¦¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¾å¤Ë¥È¥í¥È¥í¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÆð¹ü¤È¥Û¥í¥Û¥íÆù¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ïÉÊ¡£¥³¥·¤Î¶¯¤¤¤¦¤É¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éÉÂ¤ß¤Ä¤É¬»ê¤À¡£
ËÜ³Ê¼êÂÇ¤Á¤¦¤É¤ó¾®ÇþÆ²¡Ê¾åÎ¤Ä®¡Ë
¡ØÆÃÀñÌôÁ·¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¡Ù
¾®Çþ¤ÎÎ¤¡¦¾åÎ¤Ä®¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡ª¡¡ÆÃÀñÌôÁ·¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¤¬¹ßÎ×¡ª
Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤É¤ó¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ç¡¢£³¥¥í¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯3·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿©¤¤¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤Î¸æÍÑÃ£¤Ë¡£¥á¥Ë¥åー¤âÆù½Á¡¦¥«¥ìー½Á¡¦»Ý±ö½Á¡¦»Ý¿É½Á¤È¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤ÇÂî¾åÄ´Ì£ÎÁ¤â¶Ã¤¯¤Û¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ªµÒÍÍËÜ°Ì¤ÎÆ±Å¹¤¬Âè£¹²óºë¶Ì¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤¦¤É¤ó¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÆÃÀñÌôÁ·¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤«¤±¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
1·î31Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Î¤ß¤Î½ÐÅ¹¼êÂÇ¤Á¤¦¤É¤ó ¤¦¤Á¤À¤ä¡Ê±ÛÃ«»Ô¡Ë
¡Ø¤¤Î¤³¤È¤ê¤À¤ó¤´¤¦¤É¤ó¡Ù
ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦Åº²ÃÊª¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÉÔ»ÈÍÑ¡ª¡¡°Â¿´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÅÁÅýÅª¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¡×
ºë¶Ì¸©¤Î¤¦¤É¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¡×¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢À¸¿è¤ÎÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤¼¤Ò¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤¦¤Á¤À¤ä¤µ¤ó¤Î¤¦¤É¤ó¡£Ì¾Êª¤ÏÅÁÅý¤ÎÆù¤È¤Í¤®¤ò»È¤Ã¤¿¤Ä¤±½Á¤¦¤É¤ó¤Ç¡¢¤Ä¤æ¤Ï¼«²ÈÀ½¤Î¤¦¤¨¾®ÇþÊ´¤«¤éÌîºÚ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ºà¤¬ºë¶Ì¸©»º¤È¤¤¤¦¤´¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£¤·¤«¤âÊÝÂ¸ÎÁ¡¢Åº²ÃÊª¤ò°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¤¦¤É¤ó¤«¤é¿©¤¹¤Ù¤·¡£
ÉðÂ¢Ìî¤¤·¤á¤óËÜÊÞ¡ÊÀîÅçÄ®¡Ë
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥«¥ìー¤¦¤É¤óÆùÆþ¡Ù¡¿¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¥Ð¥éÆð¹üÆþ¡Ù
¤¤·¤á¤ó¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¤À¤±¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥ëー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÀäÉÊ¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¡ª
Âè£·²óºë¶Ì¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¤Ë¡Ø¥¯¥ë¥ß¤Ä¤±¤¤·ÌÍ¡Ù¤Ç½ÐÅ¹¤·¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿ÉðÂ¢Ìî¤¤·¤á¤óËÜÊÞ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ï£²¼ïÎà¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¡Ù¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£¿É¤¯¤Æ»Ý¤¤¥«¥ìー¤Ä¤æ¤Ï¥ëー¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ËÜ³ÊÇÉ¤Ç¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¤¦¤É¤ó¤È¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤âÀäÌ¯¡£¤½¤ÎÉ÷Ì£¤È¹á¤ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹°ïÉÊ¤À¡£ÆÚÆùÆþ¤ê¤È¥Ð¥éÆð¹üÆþ¤ê¤Î¤É¤Á¤é¤ò¿©¤¹¤«¤Ï¤ª¹¥¤ß¼¡Âè¡£¤É¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Íøµ×°Ã¡Ê¾åÈø»Ô¡Ë
¡Ø³û¶ËÂÀ¤¦¤É¤ó¼Ñ¡Ù
¾¼ÏÂ47Ç¯ÁÏ¶È¤Î±£¤ì²ÈÅªÏ·ÊÞ¤¦¤É¤óÅ¹¡¡³û½Á¤È¾®Çþ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÌÍ¤ÎÁêÀ¤ÏÀäÉÊ¡ª
£Ê£Ò²³Àî±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç£µÊ¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¾¼ÏÂ47Ç¯ÁÏ¶È¤Î±£¤ì²ÈÅªÌ¾Å¹¡£¸½ºß¤ÎÅ¹¼ç¤Ï£²ÂåÌÜ¤Î¿·°æÕò¹¨¤µ¤ó¤Ç½éÂå¤ÎÌ£¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¤âÀä¤¨¤º¿·¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤ÎÌ£¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Êª¤Î³û½Á¤ÏÀäÌ¯¤Ê¤¦¤¨¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯½¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¸¥Ó¥¨¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡££´¼ï¤Î¤¦¤É¤óÊ´¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÌÍ¤Ï¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ê¡¢¹¢±Û¤·¤âÈ´·²¡£ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢±ÉÍÜ¤äÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Þ¤ÇÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Àº¿À¤â¡¢¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Î°ì¸À¡£¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡£
2·î1Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Î¤ß¤Î½ÐÅ¹¼«²ÈÀ½¤¦¤É¤ó¥Ñ¥Õ¥§µÊÃã¤¯¤¥¤¥¡Ê¹¬¼ê»Ô¡Ë
¡ØÄ¹ºê¸©»ºÂÀÍÛÍñ¤ÎÍñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿Ýíå¤¦¤É¤ó¡Ù
£·¼ïÎà¤Î¿©ºà¤òÍñ¤Ç¤È¤¸¤¿ìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¡ª¡¡»Ý¿É¿Ýíå¤È¤¦¤É¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¶ÃØ³É¬»ê
½Ð½Á¤Î¸ú¤¤¤¿¤¦¤É¤ó¤È´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤¤¦¤É¤óÅ¹¡£¤½¤ó¤ÊÆ±Å¹¤¬½ÐÉÊ¤¹¤ë¡ØÄ¹ºê¸©»ºÂÀÍÛÍñ¤ÎÍñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿Ýíå¤¦¤É¤ó¡Ù¤â¼«²ÈÀ½¤«¤±¤Ä¤æ¤ÈÆÃÀ½¹ç¤ï¤»¿Ý¤ò»È¤¤¡¢£·¼ïÎà¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿Íñ¤Ç¤È¤¸¤¿µæ¶Ë¤Î»Ý¿É¿Ýíå¤¦¤É¤ó¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥éーÌý¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÌ£ÊÑ¤Ï¤µ¤é¤Ë»Ý¿É¡£¿·¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¿´¤âÂÎ¤â²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¦¤É¤ó¤ò¤¼¤Ò¥Üー¥È¥ìー¥¹¾ì¤Ç¡ª
±ä´î¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë
¡Ø·ÜÆù¤È¥Í¥®¤Î¸ÕËã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¡¿¡ØÂçµ×ÊÝ¥ì¥Ã¥É¡Ù
ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¡Ö¤¦¤É¤ó°ì¶Ú¡×»ÍÈ¾À¤µª¡¡¥×¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë£²¼ïÎà¤ÎÀäÉÊ¤¦¤É¤ó¡ª
2024Ç¯12·î¤ÎÂè£µ²óºë¶Ì¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤ÎÌ¾Å¹¤¬ºÆ¤Ó¸ÍÅÄ¥Üー¥È¤Ë¹ßÎ×¡£±ä´î¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°²ó¤Ë¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡ØÆÃÀ½¤«¤ì¤§¤¦¤É¤ó¡Ù¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø·ÜÆù¤È¥Í¥®¤Î¸ÕËã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤È¡ØÂçµ×ÊÝ¥ì¥Ã¥É¡Ù¤Î£²¼ïÎà¤Î¤¦¤É¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°¼Ô¤Ï·ÜÆù¤È¥Í¥®¤òÌý¤ÇßÖ¤á¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿°ïÉÊ¡£¤«¤¿¤ä¸å¼Ô¤ÏÀéÍÕ¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥éー¥á¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¡£ÆÚÆù¤È¤Ò¤Æù¤È¶Ì¤Í¤®¤ò¥éーÌý¤ÇÍÈ¤²¼Ñ¤·¤¿¶ñºà¤¬¾è¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¤¦¤É¤ó¤À¡£
¤¦¤ó¤È¤ó½è¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×¡ÊÀî±Û»Ô¡Ë
¡Ø¶âÅ«¾ßÌý¤Î¾Ç¤¬¤·Æù¤¦¤É¤ó¡Ù
1789Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¾ßÌý¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ì¥¤»¤ë¡¡¾ßÌý¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÁÅý¤Î°ìÇÕ¡ª
1789Ç¯¡Ê´²À¯¸µÇ¯¡Ë¤ËÀî±ÛÈÍ¤ÎÀîÅç¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç237Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅ«ÌÚ¾ßÌý³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤¦¤É¤óÅ¹¤¬¤¦¤ó¤È¤ó½è¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×¡£Ä¹Ç¯¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¾úÂ¤ÊýË¡¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¶âÅ«¾ßÌý¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëºë¶Ì¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ø¶âÅ«¾ßÌý¤Î¾Ç¤¬¤·Æù¤¦¤É¤ó¡Ù¤â¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢¤Ä¤æ¤ÎÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê°ïÉÊ¡£¹¢±Û¤·¤ÎÎÉ¤¤ºë¶Ì¸©»º¤Î¼«²ÈÀ½ÌÍ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¡Úºë¶Ì¤¦¤É¤ó»Ò£Ô£ÖÉðÀµÎÑ»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÉðÀµÎÑ¤µ¤ó
YouTuberºë¶Ì¤¦¤É¤ó»Ò£Ô£Ö¡¡ÉðÀµÎÑ¤µ¤ó
ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô½Ð¿È¡£¸©Æâ¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥æー¥Á¥åー¥Ö¡Øºë¶Ì¤¦¤É¤ó»Ò£Ô£Ö¡Ù¼çºÅ¡£¸µ¡¹³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ú²÷¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿©¥ì¥Ý¤ÏÂ¾¤Î¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¸½ºßÌó£·Ëü£¶Àé¿Í¡£
¡ÚÂè£¹²óºë¶Ì¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ºë¶Ì¤¦¤É¤ó»Ò£Ô£Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÖÂè£¹²óºë¶Ì¤¦¤É¤ó¥Õ¥§¥¢¡×£é£î£Â£Ï£Á£Ô £Ò£Á£Ã£Å¸ÍÅÄ
³«ºÅÆü»þ¡§£²£°£²£¶Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£±»þ£°£°Ê¬¤«¤é£±£¶»þ£°£°Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¦¤É¤ó²Á³Ê¡§Á´ÉÊ500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§£Â£Ï£Á£Ô £Ò£Á£Ã£Å¸ÍÅÄ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©£³£³£µ-£°£°£²£´
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¸ÍÅÄ¸ø±à£¸-£²£²¡Ê£Ê£ÒºëµþÀþ¸ÍÅÄ¸ø±à±Ø¤è¤êÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹Í¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±³¬¶¥Áö¿åÌÌºÝ¡ÊÂç»þ·×ÉÕ¶á¡Ë
½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¿ô¡§£±Æü£µÅ¹ÊÞ
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁÐÍÕ¼Ò