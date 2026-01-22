³ô¼°²ñ¼Ò¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNoble Arts¤Ø¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î16Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNoble Arts¡×¡Ê¥Îー¥Ö¥ë¥¢ー¥Ä¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ÎËÜ¼Á¤ò¤è¤êÅª³Î¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö·Ð±Ä¿Íºà¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¡×¤ò¼´¤Ë¡¢»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿Í¤äÁÈ¿¥¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¸½ºß¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë»Ù±ç¤Ï¤è¤ê¹âÅÙ¤Ç¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö°õ¾ÝÀß·×¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌçÎÎ°è¤Ë»ö¶È¤ò½¸Ìó¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÀìÌçµ¡Ç½¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÁÈ¿¥²½¤È¥¹¥±ー¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¼ÒÌ¾¡ÖNoble Arts¡×¤Ë¤Ï¡¢¡È¿Í¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÂº¸·¡ÊNoble¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤ØÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯µ»Ë¡¡ÊArts¡Ë¤òËá¤Â³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNoble Arts
±Ñ¸ìÉ½µ¡§Noble Arts Inc.
ÊÑ¹¹Æü¡§2026Ç¯1·î16Æü
¢¨½»½ê¡¢ÂåÉ½¼Ô¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿·¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·¼ÒÌ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥í¥´¤â°ì¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖN¡×¤È¡ÖA¡×¤Î2Ê¸»ú¤¬½À¤é¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆâÌÌ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÂº¸·¡É ¤È ¡ÈËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¼Ò²ñ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¡É ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Noble Arts ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ÎËÜ¼Á¨¡¨¡¡ÖÂ¸ºß¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÈþ¤·¤¯Ëá¤¡¢¼Ò²ñ¤ØÇÈµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¨¡¨¡¤ò»ë³ÐÅª¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¥í¥´¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNoble Arts
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÆâÅÄ¶×Èþ¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¤ò¸£°ú¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿Ê²½¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÑ³×¤òÃ´¤¦Êý¡¹¤¬¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯»ö¶È³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÌ³¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö°õ¾ÝÀß·×¡×¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Ë·Ð±Ä¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤·¡¢ÁÈ¿¥²½¤È¥¹¥±ー¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î°õ¾Ý´ÉÍý¤òÄ¶¤¨¡¢»º¶È¤ò¸£°ú¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÀïÎ¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¿·¤¿¤Ê¿¦Ç½¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¡È±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÀß·×¿Þ¡É¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¯ÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹
¿·¼ÒÌ¾¤Î¤â¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤ÎÀìÌç²È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Îºþ¿·¤â¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNoble Arts¡Êµì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£³ÃúÌÜ£±ÈÖ£³£¶¹æ¡¡ÀÄ»³´ÝÃÝ¥Ó¥ë£¶F
ÀßÎ©¡§2024Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÆâÅÄ¶×Èþ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°õ¾ÝÀß·×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å»Ù±ç¡¿ÁÈ¿¥³«È¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://noblearts.co.jp/