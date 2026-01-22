³ô¼°²ñ¼ÒLooop¡¢AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ØCEO¥¯¥íー¥óÌÌÀÜ¡Ù¤òºÎÍÑÎÎ°è¤ËÆ³Æþ¡£ÃæÂ¼ÂåÉ½¤ÎÇ®°ÕÅÁÃ£¡¢ºÎÍÑ¥ê¥½ー¥¹ºï¸º¤ò¼Â¸½¤Ø
¥¿¥Ã¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ÎÇ®ÎÌ¤òºÇÂç²½¤·Í¸ú¾¦ÃÌ¤òÈ¯¸«¡¦ÁÏ½Ð¤¹¤ëAI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLooop¡Ê°Ê²¼¡¢Looop¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÃæÂ¼ ÁÏ°ìÏº¡Ë¤ÎºÎÍÑÎÎ°è¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Looop¤Ï¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿AIµ»½Ñ¤ò¡¢¿·Â´¡¦ÃæÅÓºÎÍÑ¤Ë±þÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂåÉ½ ÃæÂ¼»á¤ÎÇ®°Õ¤ò¶Ñ°ì¤ËÅÁÃ£¤·¡¢Áª¹Í¤Ë¤ª¤±¤ë¸õÊä¼Ô¤ÎÎ¥Ã¦ËÉ»ß¤È°ì¼¡ÌÌÀÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀâÌÀ»þ´Ö¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºÎÍÑ¥ê¥½ー¥¹¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê¡§Looop¤¬Êú¤¨¤ëºÎÍÑ²ÝÂê¤ÈCEO¥¯¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë²ò·èÀïÎ¬
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ò¸£°ú¤¹¤ëLooop¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤ÈÄêÃå¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Looop¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¼çÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
£±. ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÎ¥Ã¦Î¨¤Î¹â¤µ
ÆÃ¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¤ÎÁª¹Í½é´üÃÊ³¬¤Ç¼Âà¼Ô¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍý²òÅÙ¡¦»ÖË¾ÅÙ¤òÁá´ü¤Ë¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½ ÃæÂ¼»á¤ÎÇ®°Õ¤È²ñ¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÁª¹Í¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¶Ñ°ì¤Ë¡¢¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤ËÅÁ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£². ¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤Îºï¸º
¼ÒÆâ¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¥ê¥½ー¥¹¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¿·Â´¡¦ÃæÅÓÎ¾Êý¤òÃ´Åö¤¹¤ëºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÉé²Ù¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ë²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤ä½é´ü¾ðÊóÄó¶¡¤ÎÂåÂØ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊºÎÍÑÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¡£¿Í¤¬ÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤è¤ê¿¼¤¤ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤ÎºÎÍÑÎÎ°è¤Ø¤Î³èÍÑÀïÎ¬
Looop¤Ç¤Ï¡¢¿·Â´¡¦ÃæÅÓºÎÍÑ¤Î³Æ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤òÀïÎ¬Åª¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Á¥ã¥Í¥ë
¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î¾Ò²ðÁ°¤Ë¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤Î»ëÄ°¤ò°ÍÍê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤´¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¶Ñ¼Á²½¤·¡¢¸í²òÈ¯À¸¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤Î¿Ê¤ó¤À¸õÊä¼Ô¤Î¿äÁ¦¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢°ì¼¡ÌÌÀÜÁ°¤Î¼Âà¤ò·ã¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÇÞÂÎ¡¦¥¹¥«¥¦¥È¥Á¥ã¥Í¥ë
±þÊç´°Î»²èÌÌ¤ä¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ë¤Ë¥¯¥íー¥ó¤ò¼«Æ°Á÷ÉÕ¡¦ÁÞÆþ¡£±þÊçÄ¾¸å¤Î¡ÖºÇ¤âÇ®¤¤½Ö´Ö¡×¤ËÂåÉ½¤ÎÇ®¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÖË¾ÅÙ¤Î¼å¤¤ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö±þÊç¤·¤¿¤±¤ÉÌÌÀÜ¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×ÁØ¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ë¤ÎÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÂåÉ½¤ÎÇ®¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥áー¥ë¤ò³«Éõ¤·¤¿¤±¤ÉÊÖ¿®¤ò¤·¤Ê¤¤¡×ÁØ¤Îºï¸º¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë
¸õÊä¼Ô¤Ø±þÊçÁ°¤Ë»ëÄ°¤òÂ¥¤·¡¢¾Ò²ð¼Ô¼«¿È¤¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¥¯¥íー¥ó¤¬Êä´°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´üÂÔ¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼Âà¤òËÉ¤®¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ëÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÍý²ò¤È¶¦´¶¡Ë¤òÄêÎÌÅª¤ËÂ¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ëºÎÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¼ÂÀÓ
¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤ÎÄó°Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òWeb¾å¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾¦ÃÌ»þ´Ö100»þ´Öºï¸º¡× ¡¢¡Ö1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÌÌÃÌ¹©¿ô¤ò50¡ó¥«¥Ã¥È¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·¡¢´ë¶È¤Î¥ê¥½ー¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¡¢Æþ¼Ò¤È¤¤¤¦°Õ»×·èÄê¤òÂ¥¤¹ºÎÍÑ³èÆ°¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢¸ÜµÒ¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¥»ー¥ë¥¹³èÆ°¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÎÎ°è¤Ç¼ÂÀÓ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤Î¡ÖºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤Ç¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡×Ç½ÎÏ¤³¤½¡¢ÂåÉ½¤ÎÇ®°Õ¤ò¶Ñ°ì¤ËÅÁ¤¨¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍý²òÅÙ¤È»ÖË¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤ëºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎAI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÆ¸½À¤Î¹â¤¤±Ä¶ÈÎÏ¤ò¡¢º£²ó¤ÎºÎÍÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Looop¤Î¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ³èÆ°¤Î¿·¤¿¤Ê¾ï¼±¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØCEO¥¯¥íー¥ó¡Ù¤Ï¡¢AI¤¬ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤«¤Ä¸ÜµÒ¤Î¶½Ì£¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Û¥Ã¥È¥êー¥É¤ò¼«Æ°È¯¸«¤¹¤ë³×¿·Åª¤ÊAI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø½¬¤·ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëAI¤È¤·¤Æ¡¢¥êー¥É¤Î³ÍÆÀ¤«¤é¾¦ÃÌÁÏ½Ð¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£BtoB¡¢BtoC¤òÌä¤ï¤º¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤Ë¤è¤ëÄó°Æ¤ÏÃÏ°è¤ä¶È¼ï¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯²¼¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú¥¿¥Ã¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯9·î28Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿åÅè ÂÙ°ì
½êºßÃÏ¡§¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ3ÃúÌÜ6-20 ¤¤¤Á¤´À¾¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë7F
ÅÅ¡¡ÏÃ¡§03-6805-0296
¥áー¥ë¡§contact@touchspot.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒLooop¡Û
ÀßÎ©Æü¡§2011Ç¯4·î4Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEOÃæÂ¼ ÁÏ°ìÏº
½êºßÃÏ¡§¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî3ÃúÌÜ24ÈÖ6¹æ ¾åÌî¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
³ô¼°²ñ¼ÒLooop¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËºÝ¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÇÅÅµ¤¤òÅô¤·´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢2011Ç¯4·î¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Õ¥êー¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²ÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÎºÇÅ¬²½¤òÄó°Æ¤¹¤ëÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§Looop¤Ç¤ó¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅ½ê¤äÃßÅÅÃÓ¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÉý¹¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»ö¶È¤òËÜ³Ê²½¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Çー¥¿¤ÈAI¡¦IoT¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö»È¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡Ö¸¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡×»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤¢¤êÊý¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://looop.co.jp/(https://looop.co.jp/)