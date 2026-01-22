µÛ¼ýÊ¬³ä¤Ë¤è¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î25Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èµÄ¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¤¥Ê¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¶¥¤¥Ê¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÂÂß´ÉÍý»ö¶È¤òµÛ¼ýÊ¬³ä¤Ë¤è¤ê¾µ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¸úÎÏ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ËÜµÛ¼ýÊ¬³ä¤ÎÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È³«È¯¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ø¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï´ØÀ¾·÷¤Ç¤Î·úÃÛµ¡Ç½¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍýÊª·ï¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¿·µ¬¼õÂ÷¤Ë¤è¤ë´ÉÍýÊª·ï¤Î³ÍÆÀ¤Î¤ß¤Ç¤Ï»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê»Üºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¾µ·Ñ¤¹¤ëÄÂÂß´ÉÍý»ö¶È¤Ï¡¢¥¶¥¤¥Ê¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´ÉÍý¼ÂÀÓ¤È¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí´ÉÍý¸Í¿ô1,584¸Í¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î´ØÀ¾·÷¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý¸Í¿ô¤ÏÌó2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×´ðÈ×¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµÛ¼ýÊ¬³ä¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ËÜµÛ¼ýÊ¬³ä¤Î³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/57958/table/139_1_21e805ba92f01f331e5e1e684b5ebaa6.jpg?v=202601220121 ]
3. Ê¬³ä²ñ¼Ò¤Î³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/57958/table/139_2_0c6b618ee5f7de1059cdbd30140c32df.jpg?v=202601220121 ]
4. º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
ËÜµÛ¼ýÊ¬³ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¶¥¤¥Ê¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó51,000¸Í¤Î´ÉÍýÊª·ï¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥ªー¥ÊーÍÍ¤ä¿·µ¬¤Ë¤ª¼è°ú¤¤¤¿¤À¤¯´ØÀ¾·÷¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾µ·Ñ¸å¤Ï¡¢¥¶¥¤¥Ê¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢°Ü¹Ô´ü´ÖÃæ¤Î¥ªー¥ÊーÍÍ¡¦Æþµï¼ÔÍÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±ß³ê¤Ê»ö¶ÈÅý¹ç¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ØÀ¾·÷¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È´ðÈ×¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤Êë¤é¤·Êý¤ò½»¤Þ¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤½»´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§architect developer, Inc.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-12-15¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ïー10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚËÜ ·¼µª
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§2008Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ñー¥È³«È¯µÚ¤Ó¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
´Ø·¸²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥ê¡¦¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥×¥ëÅÄ±à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçÀ®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥¯¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æü¿®ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Òº´Àî¹©Ì³Å¹
URL¡§https://adi.jp