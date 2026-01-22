株式会社comeru、「WeWork本町」への本社移転のお知らせ

株式会社comeru本移転を通じて、対面とリモートを融合した柔軟な働き方を推進しながら、組織一体となって顧客体験価値の最大化に貢献する企業としてさらなる進化を続けてまいります。

株式会社comeru(代表取締役:石月 裕昭、HP：https://comeru.co.jp、以下「comeru」)は、2026年2月1日より、本社をコミュニティ型ワークスペースの「WeWork本町」へ移転することをお知らせいたします。

■移転の背景

comeruは、2021年の設立以来、カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Wrappify」の開発・提供を中心に、CX戦略策定、クリエイティブ制作、メディアプランニングまで、顧客体験価値の最大化を支援する事業を展開してまいりました。

おかげさまで事業は着実に拡大し、顧客数・売上ともに順調に成長を続けております。この成長に伴う組織体制の強化と、さらなる事業成長とプロダクト開発の強化を見据え、多様なプロフェッショナルがよりクリエイティブに共創できる環境を構築するため、新たな拠点として「WeWork本町」への移転を決定いたしました。

WeWorkのコミュニティ型ワークスペースを活用することで、プライベートオフィスとしてのセキュリティ性を確保しながら、共用エリアやコミュニティラウンジを通じて異業種のビジネスパーソンとの出会いや、対面コミュニケーションを活かした柔軟な働き方を実現してまいります。



■移転先

〒540-0029

大阪府大阪市中央区安土町3-5-13 本町ガーデンシティテラス12F

WeWork本町

アクセス:

大阪メトロ御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町駅」徒歩5分

業務開始日:

2026年2月2日(月)

※電話番号に変更はございません。

株式会社comeruについて

会社名: 株式会社comeru

代表者: 代表取締役 石月 裕昭

設立: 2021年10月14日

資本金: 2,000万円

本社: 大阪府大阪市中央区安土町3-5-13 WeWork本町12階

東京支社: 東京都品川区西品川1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー9階

事業内容:

カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Wrappify」の開発・提供 CX戦略策定・実行支援 クリエイティブ制作・システム開発 メディア戦略・プランニング

コーポレートサイト: https://comeru.co.jp/