1/26,27¡¡(³ô)¥ß¥Þ¥­¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¡¿·½ÕÅ¸¡Ú²­Æì²ñ¾ì¡Û¤Ë¤Æ¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó(³ô)½ÐÅ¸¡õ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò




¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Þ¥­¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¡2026Ç¯¿·½ÕÅ¸¡Ú²­Æì²ñ¾ì¡Û¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£


2014Ç¯¤Ë¥°¥Ã¥ºÀ©ºî»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ10Ç¯¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥Þ¥­À½¥×¥ê¥ó¥¿Åù¤Îµ¡³£¤ò¶î»È¤·¡¢


¥°¥Ã¥ºÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤­¤¿²áÄø¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¿À©ºîÊýË¡¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢
¼«Æ°²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

ÂåÉ½¼èÄùÌò¼«¤é¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢


¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ëMD»ö¶ÈÉôÉôÄ¹¤â¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·


²¼µ­2Ì¾¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª



¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»°ÎØ¡¡Ä¾Ç·¡¡¡¡
¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¶â¸÷¡¡½ÓÅµ







¡²



¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÀ¼Ò¤¬À©ºî¤·¤Æ¤­¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¡¢


¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ê¥ó¥¿¤ò¶î»È¤¹¤ë¤Î¤«¡©


¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬À©ºî¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡©


¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡©


¡¦¥°¥Ã¥ºÀ½Â¤»²Æþ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£


¡¦ÀßÈ÷Æ³Æþ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£


¡¦¼«Æ°²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢µ¡³£¤¬³è¤«¤»¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£


¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×～´ûÂ¸»ö¶È¤Î¸úÎ¨²½¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡¡Åù¡¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£




³«ºÅ³µÍ×

-¥»¥ß¥ÊーÆü»þ-
2026Ç¯1·î26Æü(·î)¡¡13:00~15:00



-Å¸¼¨²ñÆü»þ-
2026Ç¯1·î26Æü(·î)¡¡10:00~17:00


2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¡¡10:00~17:00



-²ñ¾ì-


³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Þ¥­¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¡²­Æì±Ä¶È½ê


¢©900-0004
²­Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÌÃ´£1-2-22


TEL¡§(098)975-9749(Âå)




¼þÊÕÃÏ¿Þ





À§Èó¤È¤â²ñ¾ì¤ËÂ­¤ò¤ª±¿¤ÓÄº¤­¡¢³§ÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë»ö¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡²¡²¡²


¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://sync-labo.jp/contact/


¹©¾ì¸«³Ø°ÆÆâ¡§https://uv-printer.jp/guide