2026 Ninja Team Green Cup ³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì ·ò»ù¡Ë¤Ï¡¢2026 Ninja Team Green Cup¤Î³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www3.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/
¡ÖNinja ZX-25R¡×¤À¤±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ìー¥¹¡ÖNinja Team Green Cup¡×
ÆÈ¼«¤Î¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÆ»Áö¹Ô¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥ìー¥¹»²Àï¤¬¤Ç¤¡¢¼«Áö¤Ç¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¡£¥ìー¥¹Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â¥µー¥¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²òÊü´¶¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡ªÂÑµ×¥ìー¥¹Æ³Æþ¡õÃÞÇÈ¥µー¥¥Ã¥È½é³«ºÅ¡¦ÂÑµ×¥ìー¥¹Æ³Æþ
¡Ö°ì¿Í¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ª»î¤·¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ninja Team Green Cup·Ð¸³¼Ô¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÂÑµ×¥ìー¥¹¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ï¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤ä´¶Æ°¤òÃç´Ö¤È¶¦Í¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¥ìー¥¹¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÃÞÇÈ¥µー¥¥Ã¥È½é³«ºÅ
2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¿·¤¿¤Ê³«ºÅ²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÃÞÇÈ¥µー¥¥Ã¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÞÇÈ¥µー¥¥Ã¥È¤Ï°ñ¾ë¸©²¼ºÊ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢´ØÅì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤éÃÞÇÈ¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¤Î³«ºÅ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ìー¥¹Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ëNinja Team Green Cup¤Ç¡¢ÃÞÇÈ¥µー¥¥Ã¥È¤ò¶î¤±È´¤±¤è¤¦¡ª
¡ü2026 Ninja Team Green Cup³«ºÅÆüÄø
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/862_1_69ce6dc7cd4bc011dc792b9b88ff646e.jpg?v=202601220451 ]
¢¨³«ºÅÆüÄø¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨9/5¡ÊÅÚ¡ËSPAÄ¾Æþ¤Ï¥¯¥é¥¹2¤Î³«ºÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨10/31¡ÊÅÚ¡Ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾ー¥È¤â¤Æ¤®¤ÎÂÑµ×¥ìー¥¹¾ÜºÙ¤Ï2·î²¼½Üº¢¤ËNinja Team Green Cup¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ¥¯¥é¥¹
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥âー¥¿¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¥¤¦³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢3¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¯¥é¥¹1¡§½é¿´¼Ô¤ÎÊý¡¢¥ìー¥¹·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý
- ¥¯¥é¥¹2¡§¥¯¥é¥¹1¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý
²áµî¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ä¾µÇ§Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý
²áµî¤ËNinja Team Green Cup¥¯¥é¥¹2¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤¿Êý
- ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥é¥¹¡§½÷À¥é¥¤¥Àー
¢¨¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥é¥¹¤Ï¡ÖSPAÄ¾Æþ¡×¤Î¤ß³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥é¥¹
2026Ç¯¤â¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¯¥é¥¹¤òSPAÄ¾Æþ¤Ç³«ºÅ¡£¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ë½÷À¥é¥¤¥Àー¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£KAZE Let¡Çs Ride ¥ª¥ó¥íー¥É
¥µー¥¥Ã¥ÈÆþÌç¥¤¥Ù¥ó¥ÈKAZE Let¡Çs Ride ¥ª¥ó¥íー¥É¡£¥µー¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¥µー¥¥Ã¥ÈÂÎ¸³Áö¹Ô¤ò1Æü¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥¥Ã¥È½é¿´¼Ô¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËNinja Team Green Cup¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£Ninja Team Green Cup¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤äNinja Team Green Cup½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Î¼ÖÎ¾½àÈ÷¤äµ¬Â§¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©673-8666 Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÀîºêÄ®1ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Çì¡¡·ò»ù
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ28Ç¯12·î15Æü
¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
URL¡§https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
¥«¥ï¥µ¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
URL¡§https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
¥«¥ï¥µ¥¥âー¥¿ー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¡§ https://x.com/kawasaki_jpn
Facebook¡§ https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan
YouTube¡§ https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN
Instagram¡§ https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/