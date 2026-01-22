Æ°²è¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Ñ¤ë»þÂå¡Ã¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬Âç²èÌÌ¤Î¡È¼«Ê¬·à¾ì¡É¤Ë¤Ê¤ëÉô²°¡×¤Ø¡£Renotta¡¢¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖTHEATER LIFE¡×Âè1ÃÆ ¡ÈWOOD¡É ¤òÈ¯É½
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÄÂÂß¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRenotta¡Ê¥ê¥Î¥Ã¥¿¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¥³¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Â¼Åµ¹°¡Ë¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¡ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥êー¥º¡ÖTHEATER LIFE¡Ê¼«Ê¬·à¾ì¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ÈË×Æþ´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡ØTHEATER WOOD LIFE¡Ê¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¦¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡§THEATER WOOD LIFE¡ÊÌÚÌÜ¡ßË×Æþ¡ßÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ë
Netflix¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î±ÇÁü¤ò¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ø¤Ä¤Ê¤®¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë--¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬Âç²èÌÌ¤Ë¤Ê¤ëÄÂÂß¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Æ³ÆþÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê²ÈÄÂ¤ò18,000±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹©»ö´°Î»4ÆüÁ°¤ËÀ®Ìó¡£ÄÌ¾ï¤Î¸¶¾õ²óÉü¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿»î»»¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¸å¤ËÀÇ°ú¸å¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ÇÌó220Ëü±ß¤Îº¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨Á°Äó¾ò·ï¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë
⬛︎ ÇØ·Ê¡§¡È¤É¤¦¤»¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è´Ñ¤ë¡É¤Ê¤é¡¢Âç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡É
±Ç²è¤â¥É¥é¥Þ¤â¥é¥¤¥Ö¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NTT¥É¥³¥â ¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº(2024Ç¯2·î)¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò1Æü2»þ´Ö°Ê¾å»ëÄ°¤¹¤ë¿Í¤¬4³äÄ¶¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¡ÊSVOD¡Ë»Ô¾ì¤â³ÈÂç¤·¡¢GEM Partners¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎSVOD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌó¿ô¤¬5,200ËüÄ¶(2025Ç¯2·î)¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢Ë×Æþ´¶¤¬¼å¤¤¡£²»¤ä¸÷¤Î´Ä¶¤âÀ°¤ï¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎºîÉÊ¤â¡¢¡ÈÎ®¤·¸«¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö´Ñ¤ë¡×¹Ô°Ù¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢ÄÂÂß¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¡È´Ñ¤ë¼Á¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¸åÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¿·ÃÛ¶¡µë¤¬¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¤É¤¦Ëá¤Ä¾¤¹¤«¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇRenotta¤Ç¤Ï¡¢¡È´Ñ¤ëÂÎ¸³¡É¤òµÕ»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ëÄ°¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÄÂÂß¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡È´Ñ¤ëÂÎ¸³¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢ÄÂÂß¤Î²ÁÃÍ¤ÏÀßÈ÷¤ÎÂ¤·»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò°ìÃÊ¾å¤²¤ë»Å³Ý¤±¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬THEATER LIFE¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥êー¥º¡ÖTHEATER LIFE¡Ê¼«Ê¬·à¾ì¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖTHEATER LIFE¡×¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤ò¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î·à¾ì¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëRenotta¤Î¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤Ç¤¹¡£¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥¹¥Þ¥Û¤Î±ÇÁü¤ò¡¢Âç²èÌÌ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ÎËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤¦¼´¤Ï¸ÇÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æþµï¼ÔÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¥·¥êー¥ºÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎWOOD¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Êë¤é¤·Êý¤äÆþµï¼ÔÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖTHEATER LIFE¡Ê¼«Ê¬·à¾ì¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢MINIMAL¡¿INDUSTRIAL¡¿HOTEL¡Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊë¤é¤·¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
⬛︎ ¡ÖTHEATER WOOD LIFE¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡ÖTHEATER WOOD LIFE¡×¤Ï¡¢¼«Á³ÁÇºà¤ò´¶¤¸¤ë²¹¤«¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢Çò¤¤ÊÉ¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ーÉÕ¤¾ÈÌÀ¤Ç²á¤´¤¹ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¡£µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÉ¤ËÀ¤³¦¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥·¥¢¥¿ー¥é¥¤¥Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆÃÄ§1¡Ã¥¹¥Þ¥Û¤¬¡ÈÊÉ°ìÌÌ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤»´Ñ¤ë¤Ê¤é¡¢Âç²èÌÌ¤Ç¡ª
Çò¤¤ÊÉ¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢Âç²èÌÌ¥·¥¢¥¿ー¤Ë
THEATER LIFE¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯Æ°²è¤ò¡¢ÂÐ±þµ¡´ï¤Î¥ß¥éー¥ê¥ó¥°Åù¤ÇÂç²èÌÌ²½¤·¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½»¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¾ÈÌÀ°ìÂÎ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖpopIn Aladdin¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥¤¥ó ¥¢¥é¥¸¥ó¡Ë ¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Éô²°¤Î°ìÌÌ¤ò¤¢¤¨¤Æ¡ÖÇò¡×¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¡¢µðÂç¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢¥Òー¥ê¥ó¥°Æ°²è¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÉ°ìÌÌ¤ËÀ¤³¦¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¡á¥ê¥â¥³¥ó´¶³Ð¤ÇÁàºî
¡¦¤¤¤Ä¤â¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢Éô²°¤ÎÊÉ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë
¡¦±Ç²è/¥É¥é¥Þ/¥¹¥Ýー¥Ä/¥é¥¤¥Ö/¥¢¥Ë¥á/¥²ー¥à¤Þ¤ÇÍÑÅÓ¤Ï¼«Í³
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÈÂç¤¤¯¤¹¤ë¤À¤±¡É¤ÇÂÎ¸³¤¬ÊÌÊª¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç²èÌÌ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÈóÆü¾ï¡×¤Î¶½Ê³¤¬¡¢Æü¾ï¤Î½»¶õ´Ö¤Ç¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÄ§2¡Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖWOOD¡×¤ÎÍýÍ³¡§Ë×Æþ¤ÈµÙÂ©¤ò¡¢¶õ´Ö¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
Çò¤Î¥¯¥í¥¹¤ÈÌÚÌÜÄ´¤Î¥¯¥í¥¹¤È¤ÎÂÐÈæ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
Âè1ÃÆ¤òWOOD¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ë×Æþ¤¹¤ë¡È¥ª¥ó¤Î»þ´Ö¡É¤È¡¢»ëÀþ¤ò³°¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÍî¤ÁÃå¤±¤ë¡È¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¡É--¤³¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Çò¤¤ÊÉ¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢Âç²èÌÌ¥·¥¢¥¿ー¤Ë ¡ÖÌÚÌÜ¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÀÅ¼ä¤È²¹¤â¤ê¡¢¥·¥¢¥¿ーÂÎ¸³¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌÚÌÜÄ´¤ÎÊÉ»æ¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤ËË×Æþ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¡×¤Î»þ´Ö¡ÊÇò¤¤ÊÉ¡Ë¤È¡¢¤Õ¤È»ëÀþ¤ò³°¤·¤¿¤È¤¤Ë¹¤¬¤ëÌÚÌÜ¤Î¡Ö¥ª¥Õ¡×¤Î»þ´Ö¡£
¤³¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢½»¤à¿Í¤Î¿´¤Ë°Â¤é¤®¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÌÚÌÜ¤ÎÊÉ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î±ÇÁü¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇòÊÉ¡§¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¤¤ì¤¤¤Ë±Ç¤¹
¡¦ÌÚÌÜ¡§°ÅÅ¾»þ¤Î±¢±Æ¤¬¡È·à¾ì´¶¡É¤òºî¤ë
¡¦À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö´Ñ¤ë¡×¡ÖÀ°¤¨¤ë¡×¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤·¤ä¤¹¤¤
WOOD¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆâÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³ÁÇºà¤ò´¶¤¸¤ë¶õ´Ö¤È¡¢Çò¤¤ÊÉ¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÀß·×¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
⬛︎ ¥¹¥Èー¥êー¡Ãµ¢Âð¸å15Ê¬¤Ç¡¢Éô²°¤¬¡È¼«Ê¬·à¾ì¡É¤Ë¤Ê¤ë
THEATER WOOD LIFE¡Ã¥¤¥áー¥¸
»Å»öµ¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÂÞ¤ò¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢·¤²¼¤Î¤Þ¤Þ¥½¥Õ¥¡¤ËÄÀ¤à¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÆ°²è¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯--¤Ç¤âº£Æü¤Ï¡¢²èÌÌ¤Ï¸«¤Ê¤¤¡£Å·°æ¤Î¾ÈÌÀ¥ê¥â¥³¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤òµ¯Æ°¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢Çò¤¤ÊÉ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Éô²°¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ò¾¯¤·Íî¤È¤¹¤È¡¢ÌÚÌÜ¤ÎÊÉ¤¬ÀÅ¤«¤Ê±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¸÷¤À¤±¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¡Ö¤É¤¦¤»´Ñ¤ë¤Ê¤é¡¢Âç²èÌÌ¤Ç¡£¡×--¤½¤Î°ì¼ê´Ö¤¬¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î·à¾ì¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
⬛︎ ¼ÂÀÓ¡Ã²ÈÄÂ¡Ü18,000±ß¤Ç¤â¹©»ö´°Î»4ÆüÁ°¤ËÀ®Ìó¡£10Ç¯¤ÇÀÇ°ú¸å¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤¬¡ÜÌó220Ëü±ß¤Ë¡Ê»î»»¡Ë
Æ³ÆþÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê²ÈÄÂ¤ò18,000±ß°ú¤¾å¤²¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹©»ö´°Î»4ÆüÁ°¤ËÀ®Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸¶¾õ²óÉü¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¸å¤ËÀÇ°ú¸å¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ÇÌó220Ëü±ß¤Îº¹±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇ°ú¸å¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼ý±×Ê¬ÀÏ·ë²Ì¡Ê¢¨»î»»¾ò·ï¡¦ÀÇÎ¨¡¦²ÔÆ¯Î¨Åù¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡Ë
Renotta¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÈÄÂ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¾å¤²¤Æ¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ã´Ä¶Éé²Ù¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ëRenotta
Renotta¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê´ûÂ¸¤Î·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤òÁÉ¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸·úÊª¤ò³è¤«¤¹¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÍÞ¤¨¤ëÁªÂò»è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Î»º³Ø¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Æ±µ¬ÌÏ¤Î¿·ÃÛ·úÂØ¤¨¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êºÇÂç76%¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¡¢ºÇÂç96%¤ÎÇÑ´þÊªÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø 2021Ç¯11·î30ÆüÈ¯É½¡Ë
¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬·Ç¤²¤ëSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄÂÂß¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÁªÂò¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÈÊë¤é¤·¤Î²÷Å¬¤µ¡É¤È¡È¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡É¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯³èÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢Renotta¤ÏÄÂÂß¤Î¸½¾ì¤«¤é¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚRenotta¡Ê¥ê¥Î¥Ã¥¿¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖRenotta(¥ê¥Î¥Ã¥¿)¡×¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤ÄÄÂÂß¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³ÆÉô²°¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¡¢½»¤à¿Í¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¼ñÌ£¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î ¡È¸ÄÀ¡É¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Î¥Ã¥¿¤Ï°ì»þÅª¤ÊÎ®¹Ô¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë½»¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÉô²°¤òÄó¶¡¤·¡¢2025Ç¯4·î¸½ºßÁ´¹ñ¤Ç10000¼¼°Ê¾å¤Î¥ê¥Î¥Ã¥¿¤Î¤ªÉô²°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÄÂÂß¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉFC¡Ö¥ê¥Î¥Ã¥¿¡×
¡ÒRenotta Web¥µ¥¤¥È¡Ó
https://renotta.jp/