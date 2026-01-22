1·î24Æü¡¦25Æü¡¢²£ÉÍ¡ÖTHE BEACH¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËUNI COFFEE ROASTERY¤¬½ÐÅ¹¡ª¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥³¥é¥Ü¥Éー¥Ê¥Ä¤òÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒGRACE¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂôÂ¼ Í¥ÂÀ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡ØUNI COFFEE ROASTERY¡Ê¥æ¥Ë¥³ー¥Òー¥íー¥¹¥¿¥êー¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¡¦¿·»³²¼¤Î¡ÖTHE BEACH¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØCHILL MOOD¡Ù¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ë¤ÇµÙÆü¤ÎL.A.¥Óー¥Á¥¿¥¦¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¡£Çò¤¤º½ÉÍ¤È¥Ñー¥à¥Ä¥êー¤¬¹¤¬¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾å¼Á¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³ー¥Òー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¤«¤¿¤á¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¥Ð¥¹¥Áー¡×¡¢¤µ¤é¤ËÏ¢Æü´°Çä¤¬Â³¤¯¿Íµ¤¤ÎÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¤«¤é¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
DJ¤Ë¤è¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤BGM¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â·¤¦³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁÇÅ¨¤Ê½µËö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ä
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¢£UNI COFFEE ROASTERY¤È¤Ï
°ìÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤Ç¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¡¢³¹¤òÆ°¤«¤·¡¢À¤³¦¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë--¡ÈRefresh the World.¡É¤ò·Ç¤²¤ë²£ÉÍÈ¯¤Î¥«¥Õ¥§&¥íー¥¹¥¿¥êー¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥³ー¥ÒーÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ø¥µ¥ó¥¥åー¥«ー¥É¡Ù¤ä¡¢¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹¡ØUNI Pay¡Ù¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¡£
2020Ç¯4·î¤Î1¹æÅ¹¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢²£ÉÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡È¥Ï¥Þ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿TycoonÀ×ÃÏ¤ä´±¸øÄ£¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ØÀÑ¶ËÅª¤ÊÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î¹ØÆþ¤òÄÌ¤¸¤¿»ºÃÏ¤Î·ÐºÑ»Ù±ç¤ä¡¢¥³ー¥ÒーÇô¤ÎºÆÍøÍÑ¸¦µæ¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGRACE
ÁÏ¶È10¼þÇ¯¤òµ¡¤ËReuse¡¢Rebuild¡¢Refresh¤Î3¤Ä¤ÎºÆÀ¸¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖºÆÀ¸¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£2022Ç¯11·î1Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤È¥³ー¥ÒーÇô¤ò¤Ï¤¸¤á¿©ÉÊÇÑ´þÊªÍ³Íè¤Î¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·À½ÉÊ³«È¯¤Î¶¦Æ±¸¦µæ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯9·î15Æü¤Ë¤Ï»³Íü¸©¡¦Âç·î»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¢Æ±Ç¯11·î30Æü¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©¡¦¾®¾¾»Ô¡¢Æ±Ç¯12·î5Æü¤ËËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©»Ô¤È¤âÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯7·î20Æü¤Ë¤Ï°ñ¾ë¸©¡¦¹ÔÊý»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥æー¥¹»ö¶È¡¿¥«ー¥ê¥æー¥¹»ö¶È¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¿DX¿ä¿Ê»ö¶È¡¿¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È
¡¦½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó650Ì¾
