³Ø¸¦WILL³Ø±à¤¬¡Ö¿·³Ø´ü¤¬ÉÝ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¡～ÉÔÅÐ¹»¥ê¥¹¥¯¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¿ÊÏ©Àß·×～¡×ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ê¤É·×6²ó³«ºÅ¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¡ÊÅìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£¹°²í¡Ë¤Ï¡¢Å¸³«¤¹¤ë¡Ö³Ø¸¦WILL³Ø±à¡×¡Ö³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»ÕË¬Ìä»Ù±ç¼¼¡×¤Ç¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ê¤É·×6²ó¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://liff.line.me/2007715875-9deG0GZr/landing?follow=%40733zhein&lp=dGdjXc&liff_id=2007715875-9deG0GZr
¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ
³Ø¸¦¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤¬Å¸³«¤¹¤ë³Ø¸¦WILL³Ø±à¤È³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»ÕË¬Ìä»Ù±ç¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²¡¦¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ò¹¤¯¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢4·î¤Î¿·Ç¯ÅÙ¡¦¿·³Ø´ü¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤Ãæ1¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¹â1¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¿·Ç¯ÅÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤ÇÀ©Éþ¡¢¹»Â§¡¢Éô³èÆ°¤Ê¤ÉÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ä¥ëー¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡×
¡Ö¼ø¶È¥¹¥Ôー¥É¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿¼õ¸³¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤ÏÉÔÅÐ¹»¤ä¤¤¤¸¤á¤Î·ï¿ôÁý²Ã¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¸å¤Ë°ÕÍß¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê³Ø¹»¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙ¡¦¿·³Ø´ü¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ±þºö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÌÜÅª¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÉÔÅÐ¹»¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¿Ê³Ø¤ä¿Êµé¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÈ¯Ã£ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¡×
¡ÖÀè¤Î¿ÊÏ©¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤º¤Ï¾ðÊóÀ°Íý¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë½Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒËÜ¥»¥ß¥Êー¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎÆü»þ¡Ï
£±.2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§00～15¡§00¡¿20¡§00～21¡§00
£².2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§00～15¡§00¡¿20¡§00～21¡§00
£³.2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§00～15¡§00¡¿20¡§00～21¡§00
£´.2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§00～15¡§00¡¿20¡§00～21¡§00
£µ.2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§00～15¡§00¡¿20¡§00～21¡§00
£¶.2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§00～15¡§00¡¿20¡§00～21¡§00
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤²ó¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎÆâÍÆ¡Ï
▮¿·Ç¯ÅÙ¡¦¿·³Ø´ü¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥È¥é¥Ö¥ë
▮»öÁ°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È
▮¼õ¸³À©ÅÙ¤ÈÆâ¿½ÅÀ»»½Ð¤ÎÎ¢Â¦
▮ÉÔÅÐ¹»¥ê¥¹¥¯¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¿ÊÏ©Àß·×
¡Î³«ºÅ¾ì½ê¡Ï
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÏLINE¤Ç¤ÎÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Î»²²ÃÈñÍÑ¡¦Æþ¾ìÎÁ¡Ï
ÌµÎÁ
¡ÎÄê°÷¡Ï
Äê°÷¡§50Ì¾
¢¨Ê£¿ôÌ¾¤ÇÆ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤´»ëÄ°¤Î¾ì¹ç¤Ï1Ì¾¥«¥¦¥ó¥È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÎÃí°Õ»ö¹à¡Ï
¢¨Ê£¿ôÌ¾»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°ÏÈ¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Æ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»öÁ°¤ËLINE¤ÇÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ê°ì¤Ä¤Ç¤â³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦ÉÔÅÐ¹»¤äÈ¯Ã£¾ã³²¡Ê¥°¥ìー¥¾ー¥ó´Þ¤à¡Ë¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ
¡¦¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡¦ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ
¡¦¿·Ç¯ÅÙ¡¦¿·³Ø´ü¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ
¡ü¥»¥ß¥Êー¤Ë·ü¤±¤ëÁÛ¤¤
³Ø¸¦¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÅÐ¹»¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤2000Ç¯¤Ë¡¢ÄÌ¿®À©¥µ¥Ýー¥È¹»¡¦¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡Ö³Ø¸¦WILL³Ø±à¡×¤òÀßÎ©¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¼´»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²»Ù±ç¤ÎÀìÌçÉôÌç¤Ç¤¢¤ëË¬Ìä»Ù±ç¼¼¤òÀßÃÖ¡£°Ê¸å¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¤ª°ú¤¼õ¤±·ï¿ô¤¬¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¥µ¥Ýー¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Ø¤Î¼Ò²ñÅªÍý²ò¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤âÌÂ¤¤¡¢ÈèÊÀ¤·¡¢¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢²æ¡¹¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¸«¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§ÍÍ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§º´Æ£ Í¤°ìÏº¡ÊSato Yuichiro¡Ë
¼«¿È¤âÉÔÅÐ¹»·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³Øºß³ØÃæ20ºÐ¤Î»þ¤ËÉÔÅÐ¹»»Ù±çNPOË¡¿Í¤òÀßÎ©¡¦±¿±Ä¡£µìÍè·¿¤Î¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤°ú¤¤³¤â¤ê·¹¸þ¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤ËºßÂðË¬Ìä¡Ê¥¢¥¦¥È¥êー¥Á¡Ë»Ù±ç¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³Ø¸¦¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¥¿ー¥È¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆþ¼Ò¡£´ØÀ¾·÷¤Ë¤ÆÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²·¹¸þ¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀìÌçÉôÌç¤Ç¤¢¤ë´ØÀ¾Ë¬Ìä»Ù±ç¼¼¤Î¿·µ¬ÀßÃÖ¤ò¼çÆ³¡£¤ª°ú¤¼õ¤±·ï¿ôÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÌ¿®À©¥µ¥Ýー¥È¹»¡¦¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Î³Ø¸¦WILL³Ø±àÂçºåÇßÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¿·µ¬³«¹»¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÌÀÀÐ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¿·µ¬³«¹»¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï³Ø¸¦WILL³Ø±à¤ª¤è¤ÓË¬Ìä»Ù±ç¼¼¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ü¼çºÅ¼Ô¾ðÊó
[³Ø¸¦WILL³Ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
³Ø¸¦WILL³Ø±à¤ÏÄÌ¿®À©¥µ¥Ýー¥È¹»¤È¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥µ¥Ýー¥È¹»¤Ç¤¹¡£¾®³Ø6Ç¯À¸～¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¡É¤òÍÜ¤¤¡¢¿¿¤Ë¼«Î©¤·¤¿¿Í´Ö¤ò¼Ò²ñ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¿Êµé¡¦¿Ê³Ø¡¦ÅÐ¹»Éüµ¢¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.willschool.net/
[³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»Õ Ë¬Ìä»Ù±ç¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
¡ÖË¬Ìä»Ù±ç¼¼¡×¤Ï¡Ö³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÉÔÅÐ¹»¡Ê³ØÎÏÉÔ¿¶¡¢¿´ÍýÅªÉÔ°Â¡¢µ¯Î©ÀÄ´Àá¾ã³²Åù¤Î¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¡Ë¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤òÀìÌç¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀìÌç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤¬¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¶á¤¯¤ËÄÌ¤¨¤ë¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤äÀìÌç¤Î½Î¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö½Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼õ¤±¡¢ÀßÃÖ¤«¤é15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌÃ£¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤òÆñ´Ø¹»¡¦¿Ê³Ø¹»¤Ë¿ôÂ¿¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤ä½ÉÂê´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è»ØÆ³¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.kame.co.jp/course/truancy/
