çÁÂÓÍ³Íè´ÖÍÕ·Ï´Ö¼ÁºÙË¦¤Î¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¼£ÎÅÍÑÅÓ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¼èÆÀ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢çÁÂÓÍ³Íè´ÖÍÕ·Ï´Ö¼ÁºÙË¦¡Ê°Ê²¼¡ÖUC-MSCs¡×¡Ë¤ÎºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÈÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ ²í½¼¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢UC-MSCs¤òÍÑ¤¤¤¿¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅÍÑÅÓ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÃµö¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅì³¤¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½ Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡Ê°Ê²¼¡ÖÌ¾¸Å²°Âç³Ø¡×¡Ë¤È¤Î»º³Ø¶¨Æ±¸¦µæ¹ÖºÂ¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥É±þÍÑºÙË¦°åÎÅ³Ø¹ÖºÂ¡Ê2019Ç¯9·î～2022Ç¯3·î¡Ë¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Ï¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤Á´¿È¤Î¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¶ÚÎÏ¤ä±¿Æ°µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢UC-MSCs¤¬²ÃÎðÂ¥¿Ê¥â¥Ç¥ëÆ°Êª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤ÎÄã²¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆÃµö¤Ï¡¢¾åµ¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ÎÄã²¼ÍÞÀ©¤ËÍÑ¤¤¤ëUC-MSCs¤«¤éÀ®¤ëºÙË¦Ä´À½Êª¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÀ¸°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëUC-MSCs¤Î±þÍÑÈÏ°Ï¤ò¡¢¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤ò´Þ¤àÏ·²½´ØÏ¢¼À´µ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÎºâ´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¾Å´ÉÂ±¡ ÉÂ±¡Ä¹¡ÊÁ°Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÏ·Ç¯²Ê³ØÊ¬Ìî ¶µ¼ø¡Ë ³ëÃ«²íÊ¸ÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¹ü³Ê¶ÚÎÌ¤Î¸º¾¯¤ª¤è¤Ó¶ÚÎÏÄã²¼¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¿ÈÂÎµ¡Ç½Äã²¼¤ä¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÁË³²¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢ÂÐºö¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±¿Æ°¤ÎÂ¥¿Ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜÀÝ¼è¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼Ò²ñ»²²Ã¤ÎÂ¥¿Ê¤¬¼ç¤Ê²ðÆþ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎçÁÂÓÍ³Íè´ÖÍÕ·ÏºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëºÙË¦¼£ÎÅÀïÎ¬¤Ï¡¢¿·µ¬¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ê²ðÆþË¡¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜÆÃµö¤Î¼èÆÀ¤òµ¡¤Ë¡¢UC-MSCs¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÏ·²½´ØÏ¢¼À´µÎÎ°è¤Ç¤ÎºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÆÃµö¤Ë·¸¤ëµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃµö½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤òÅ¬±þ¤È¤·¤¿ÊÆ½£¤Ç¤ÎUC-MSCs¤òÍÑ¤¤¤¿ºÙË¦¼£ÎÅ¤Î³«È¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÎ×¾²¸¦µæ¡¢New York Blood Center Enterprises¤È¤ÎÆüÊÆÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò´Þ¤á¡¢³¤³°Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿µ»½Ñ¤ò°åÎÅ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊÀ¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃµö¤Î³µÍ×
- ÆÃµöÈÖ¹æ¡§ÆÃµöÂè7803543¹æ
- È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§¶ÚÆùÎÌ¤ÎÄã²¼ÍÞÀ©¤ËÍÑ¤¤¤ëºÙË¦Ä´À½Êª
- ÅÐÏ¿Æü¡§2026Ç¯1·î13Æü
- ÆÃµö¸¢¼Ô¡§¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ (https://humanlifecord.com/)
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñ»º¤«¤ÄÈ÷Ãß²ÄÇ½¤ÊçÁÂÓ¡Ê¤Ø¤½¤Î½ï¡Ë¡Ê¡È¥³ー¥É¡É¡Ë¤«¤é¤ÎºÙË¦À½ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦³«È¯¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤â³ÎÎ©¤·¤¿¼£ÎÅ¤Î¤Ê¤¤ÆñÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ø¤Ä¤Ê¤²¡Ê¡È¥³ー¥É¡É¡Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉÂµ¤¤Î½Å¾É²½Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î°åÎÅ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ê¡È¥³ー¥É¡É¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¿´Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡Ê¡È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Õ¡É¡Ë¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¡ÖÂè1²óÅìµþ¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¡õÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¼õ¾Þ¡£ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£ー¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý´ë¶È¤ËÁªÄê¡£2023Ç¯Æâ³ÕÉÜ¼çºÅ¡ÖÂè5²óÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¼õ¾Þ¡£2023Ç¯·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJ-Startup¡×ÁªÄê´ë¶È¡£2024Ç¯Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¼çºÅ¡ÖÍ¦µ¤¤¢¤ë·Ð±ÄÂç¾Þ¡×¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÉôÌçÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£