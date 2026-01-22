¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ë¥¤¥Ó¥ë¥¸¥çー¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖìÅ¿©¤Î¶²²¦¡ãµæ¶Ë¤ÎÂç¿©¤¤ÂÐ·è¡ä¡×¤¬³«ºÅ¡ª
iOS/Android¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¤¥Ó¥ë¥¸¥çー¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖìÅ¿©¤Î¶²²¦¡ãµæ¶Ë¤ÎÂç¿©¤¤ÂÐ·è¡ä¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚApp Store¡Û
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
¡ÚGoogle play¡Û
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖìÅ¿©¤Î¶²²¦¡ãµæ¶Ë¤ÎÂç¿©¤¤ÂÐ·è¡ä¡×¤¬³«ºÅ¡ª
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖìÅ¿©¤Î¶²²¦¡ãµæ¶Ë¤ÎÂç¿©¤¤ÂÐ·è¡ä¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
ÄÌ¾ï¥¯¥¨¥¹¥È¤«¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¥¤¥Ó¥ë¥¸¥çー¤¬ÍðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
·âÂà¤¹¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÁÇºà¤òÂçÎÌ¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ãç´Ö¡Ö¥É¥Ã¥«¥â¥ê¡×¤òÅç¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥®¥¹¥Í¥³Ë½ÄÊ¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¤ÊÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖìÅ¿©¤Î¶²²¦¡ãµæ¶Ë¤ÎÂç¿©¤¤ÂÐ·è¡ä¡×¥·¥çー¥ÈPV¡Û
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=-sbE-os-XF4 ]
¥¤¥Ó¥ë¥¸¥çー
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·¥¤¥áー¥¸
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·°ìÍ÷
¢¨°ìÉô¤ÎÊó½·¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥·ー¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ760±ß¡Ë¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00～2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00
¢£¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Î³µÍ×
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
ÉñÂæ¤Ï¥¢¥¤¥ëー¤¿¤Á¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¡£
Åç¤Î¥¢¥¤¥ëー¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÁÖ²÷¥Þ¥Ã¥Á£³¥Ñ¥º¥ë¤ÇÇ÷¤ê¤¯¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡ª
¥¢¥¤¥ëー¤ÎÍê¤ß¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿Åç¤Ë³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¡ª
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Ñ¥º¥ë ¥¢¥¤¥ëー¥¢¥¤¥é¥ó¥É
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Þ¥Ã¥Á£³¥Ñ¥º¥ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊiOS / Android¡Ë
ÇÛ¿®Æü¡§¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ
¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡:
¡ÚApp Store¡Û
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
¡ÚGoogle play¡Û
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/MHPuzzles
Ãøºî¸¢É½µ¡§
(C)CAPCOM
¢¨Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤Î¾ðÊó¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£