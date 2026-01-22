º£¤âÌ¤Íè¤âÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¡£¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¤«¤é¼¡À¤Âå¥¥Ã¥º¥¯¥êー¥àÃÂÀ¸¡ª
Äã»É·ã¥¹¥¥ó¥±¥¢¥áー¥«ー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾Îá°Ê»Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·À¸»ù¤«¤éÉÒ´¶È©¤ÎÂç¿Í¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤È¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Þ¥Þ&¥¥Ã¥º¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢ÍÄ»ù´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡É¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÉÒ´¶È©¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¡Ö¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¡×¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ö¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥É¥êー¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥É¥êー¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¡55g \2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½ÉÊ³µÍ×
¿·»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥É¥êー¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
55g \2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ç³°Àþ¤ä´¥Áç¡¢Âçµ¤±øÀ÷¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ä¿©À¸³è¤ÎÍð¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÙ¶¯¤ä½¬¤¤»ö¤È¤¤¤¦Ë»¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡£º£¤Î»þÂå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ï¡¢È©¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë»É·ã¤äÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÈ©¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¼é¤ê¡¢°é¤à¥¯¥êー¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÒ´¶¤Ë·¹¤¤¬¤Á¤ÊÂç¿Í¤ä¥Ù¥Óー¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ©¤â¼é¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÀ½ÉÊÆÃÄ§
£±¡Ë¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤È©¤Î¥Ð¥ê¥¢ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë
ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÂÛ»éÍÍÀ®Ê¬¥Ù¥Óー¥º¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó(R)¤È¸·Áª¤·¤¿4¼ï¤Î¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥ê¥¢ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2¡ËÀ®Ä¹ÅÓÃæ¤ÎÈ©¤Î¶Ý¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¡£¤æ¤é¤®¤Ë¤¯¤¤È©¤Ë
¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹*1 À®Ê¬¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¥¨¥¥¹¤¬È©¤ÎÌÈ±Ö¤òÄ´À°¡£»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Î³°Éô»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤ÉÒ´¶È©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÈ©¶Ý¤òÁªÂòÅª¤ËÁý¤ä¤¹¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹*2 À®Ê¬¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ª¥ê¥´¥¥å¥¢(R)¤äÈ©¥Õ¥íー¥éÀ®Ê¬¥Ù¥Óー¥ª¥ê¥´(R)¡Ê¥±¥¹¥Èー¥¹¡Ë¤â¥×¥é¥¹¡£
¡ö1 È©¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤Ï¡¢È©¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¶Ý¤òÅÉÉÛ¤·¡¢È©¥Õ¥íー¥é¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡ö2 È©¤Î¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤Ï¡¢È©¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¶Ý¤ÎÈË¿£¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢È©¥Õ¥íー¥é¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£
3¡Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊä¤¦
È©Æâ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤µ¡Ç½¤òÃ´¤¦NMF¡ÊÅ·Á³ÊÝ¼¾°ø»Ò¡Ë¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬8¼ï¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¥¢¥ß¥Î»À¡¦2¼ï¤ÎPCA¡¦Æý»À¤òÇÛ¹ç¡£È©Æâ¤ÎNMF¹½À®À®Ê¬¤òÌÏÊï¤·¤¿ÇÛ¹ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊä¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡ËÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ë
¥²¥ó¥Á¥¢¥Ê¥¨¥¥¹¡¦¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡¦¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à¤òÇÛ¹ç¡£È©¹Ó¤ì¤òÄÃÀÅ¤·¡¢ËýÀÅª¤ÊÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
5¡Ë»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë
¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¹â»³¿¢Êª¤Ç¤¢¤ë¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¡£¶¯¤¤¹³»À²½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤«¤éÈ©¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýÇ½¤ò»ý¤Ä¥·¥¢»éÌý¤âÇÛ¹ç¡£
6¡Ë¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥À¥áー¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë
¥«¥«¥ª¥·ー¥É¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç¤Ç¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤ëÈ©¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
7¡ËÂçµ¤±øÀ÷Êª¼Á¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë
2¼ï¤Î¥Ò¥¢¥í¥Ð¥ê¥¢¥Ùー¥ë¡Ê¥Ò¥¢¥í¥Ùー¥ë(R)¤È¥Ò¥¢¥í¥ª¥ê¥´(R)¡Ë¤ÇÈ©É½ÌÌ¤È³ÑÁØ¤òÂçµ¤±øÀ÷Êª¼Á¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡£³°Í·¤Ó¤äÄÌ³Ø»þ¤Ë¤â¡¢È©¤òÀ¶·é¤Ç·ò¤ä¤«¤Ë¥ー¥×¡£
¡ý»Ò¤É¤â¤Î¥»¥ë¥Õ¥¹¥¥ó¥±¥¢½¬´·¤ò¸å²¡¤·
ËèÆü¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤Î¤Ó¤¬¤è¤¯¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡£¥Á¥åー¥Ö¥¿¥¤¥×¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·î¤äÀ±¤¬¤¤é¤á¤¯¡Ö¥ë¥Ê¥ïー¥ë¥É¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÉÕÂ°¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î1ËÜ¤Ë¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤É¾²Á¡ÚÈéÉæ¡Û
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥É¥êー¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢¥ï¥»¥ê¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÅÉÉÛ¸å¤Î»æÊÒ¤ÎÉÕÃå¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ýÉÒ´¶È©¸¦µæ30Ç¯¤Î¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Äã»É·ã½èÊý!
À®Ê¬¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¹áÎÁ¤äÃå¿§ÎÁ¡¢¿¢Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëÀ®Ê¬¡¢»É·ã¤È¤Ê¤ëËÉÉåºÞ¡Ê¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡Ë¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ê¥¨¥¿¥Îー¥ë¡Ë¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ÉÔ½ã
Êª¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯À®Ê¬¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¹âÀºÀ½¤µ¤ì¤¿À®Ê¬¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´À¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
³Æ¼ï°ÂÁ´À»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö3 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡ö4 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡ö5 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ÉÒ´¶È©¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢ ¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¡£
¡ÈÀö¤¦¡É¤È¡È¼é¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î´ðËÜ½¬´·¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ÉÒ´¶È©¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¤«¤é¸·Áª¤·¤¿3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈUVÆý±Õ¤Î·×4ÉÊ¤ò»Ò¤É¤â¤¬¡È¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¡É»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤Ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤òÌ´¸«¤ë6ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤ÎMy world¥Ü¥È¥ë¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¡¡¥àー¥¹¥Þ¥¤¥ë¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥àー¥¹¥Þ¥¤¥ë¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
155ml \2,035¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Àö´é¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÄã»É·ãË¢Àö´éÎÁ¡£¼å»ÀÀ¥¢¥ß¥Î»ÀÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÌÜ¤Ë¤·¤ß¤Ë¤¯¤¤Ë¢¤Ç¡¢ÈéÉæ¤¬Çö¤¯¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ø¤¿¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¥áºÙ¤«¤¤¥â¥Á¥â¥Á¤Î¥àー¥¹Ë¢¤Ï¡¢´é¤òËà»¤¥ì¥¹¤ÇÀö¤¦´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀö´é¡É="³Ú¤·¤¤¡ª¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¶õ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤äÀ±¡¢Æú¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ëÉÕ¤¡£
▶ËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.natural-s.jp/shop/g/g490/)
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¡¡¥â¥¤¥¹¥È¥ª¥ê¥´¥ß¥ë¥¯¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥â¥¤¥¹¥È¥ª¥ê¥´¥ß¥ë¥¯¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
110ml \2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ©¤ò¤¦¤ë¤ª¤·¡¢¼é¤ëÊÝ¼¾Æý±Õ¡£ÂÛ»é¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¥Ù¥Óー¥º¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó(R)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈþÈ©¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ª¥ê¥´¥¥å¥¢(R)¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¡£
¡¦¥¹ー¤Ã¤ÈÈ©¤ËÆëÀ÷¤à¤Ê¤á¤é¤«¥ß¥ë¥¯¤Ç¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿È©¤Ë¡£´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ÎÁ´¿ÈÆý±Õ¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¥Ð¥ëー¥ó¤ä¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¢¥±ー¥¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ëÉÕ¤¡£
▶ËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.natural-s.jp/shop/g/g491/)
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¡¡¥ª¥ê¥´¥ê¥Ã¥×¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥ª¥ê¥´¥ê¥Ã¥×¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
10g \1,375¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿°¤ò¤¦¤ë¤ª¤·¤Æ¼é¤ë¡¢¥ê¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡£Ç»Ì©¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤¬¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¿°¤ò¤×¤ë¤×¤ë¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë´¥Áç¤«¤é¼é¤ëÌ©ÃåÊÝ¸î¥Ùー¥ë¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿°¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¡£
¡¦Äã»É·ã½èÊý¤òÅ°Äì¤·¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥È¤â¥¯¥ê¥¢*¡£¹á¤ê¤âÌ£¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Âç¿Í¤Ë¤â¥ê¥Ã¥×¥Ùー¥¹¤ä¥°¥í¥¹Âå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¡¦Æ´¤ì¤Î¥Þー¥á¥¤¥É¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Þー¥á¥¤¥É¤ä¥Ò¥È¥Ç¡¢³¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ëÉÕ¤¡£
▶ËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.natural-s.jp/shop/g/g492/)
¡ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥â¥¤¥¹¥ÈUV¥ß¥ë¥¯¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ËSPF25¡¿PA++
¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º ¥â¥¤¥¹¥ÈUV¥ß¥ë¥¯¡Ê¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ËSPF25¡¿PA++
110ml¡¡\2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¡¦ÈþÈ©¶Ý¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Î¥ó¥±¥ß¥«¥ëUV¥ß¥ë¥¯¡£»Ò¤É¤â¤ÎÈ©¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ù¥Óー¥º¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó(R)¤ä2¼ï¤Î¥ê¥Ô¥¸¥å¥¢(R)¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥ª¥ê¥´¥¥å¥¢(R)¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¡¢¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¡£
¡¦¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÔÍ×¤Ç¡¢Äã»É·ãÀö¾ôÎÁ¤ÇÍî¤È¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìë¤â³Ú¤Á¤ó¡£
¡¦¤ªÆü¤µ¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÂÀÍÛ¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢Éâ¤ÎØ¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ëÉÕ¤¡£
▶¡Ö¥Þ¥Þ&¥¥Ã¥º ÉÒ´¶È©¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢ ¥É¥êー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000024770.html)
²ñ¼Ò³µÍ×
Äã»É·ã¥¹¥¥ó¥±¥¢¥áー¥«ー¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦°ì¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¤ò¸¦µæ¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÉÒ´¶È©¤ÎÂç¿Í¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë»È¤¨¤ëÄã»É·ã¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢È©ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉÒ´¶È©¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥Þ¡õ¥¥Ã¥º¡×¤Ï⽪Éæ²Ê°å¡¦¾®»ù²Ê°å¡¦»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ーÀìÌç°å¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Äã»É·ãÀ¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¸ú²Ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ä⽪Éæ²Ê¤Ç¤ÎÎ×¾²¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å°ÄìÅª¤ËÉÊ¼Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èËÌº½3-4-27¡¡¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1ÃúÌÜ22-11¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾Îá°Ê»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¦°åÌôÉô³°ÉÊ¡¦»õ¤ß¤¬¤Ê´¤Î´ë²è¡¦¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¿©ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥¨¥³¥í¥¸ー¡¦»Ò¤É¤â¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.natural-s.jp/)¡¡¡¡Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/)¡¡¡¡£Ø(https://twitter.com/natural_s_jp)
YouTube¡Ú¸ø¼°¡Û¥Þ¥Þ¥¢¥ó¥É¥¥Ã¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹
TEL¡§ 0120-122-783(¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë)
URL¡§ https://www.natural-s.jp/